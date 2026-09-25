ヴァランは、かつての指揮官の決定的な特徴を問われると、ためらうことはなかった。元センターバックは、ジダンの監督としての哲学全体を支える中核が、生まれ持った直感にあると指摘した。

「彼の最大の長所か？ 私なら直感だと言う」と、ヴァランは説明した。「それは彼の内に備わっているものだが、同時に選手たちの中にもそれを見いだし、ピッチ上で彼らを解き放って創造性を発揮させることができる」