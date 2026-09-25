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ライブ
Zinedine ZidaneGetty
Yosua Arya
翻訳者：

「彼の最大の長所」　ラファエル・ヴァランがジネディーヌ・ジダン率いる新生フランスに何を期待すべきかを明かす

Z. Zidane
フランス
トルコ 対 フランス
UEFAネーションズリーグ リーグA
ラファエル・ヴァラン

ジネディーヌ・ジダンは、金曜日にトルコと対戦する一戦で、初めてフランス代表の指揮を執る準備を進めている。大きな注目を集めるデビュー戦を前に、元レアル・マドリーDFラファエル・ヴァランが、この伝説的指揮官にフランス代表ファンが何を期待できるのかを明かした。

  • レ・ブルーにとって新時代の幕開けだ

    ジダンは今週金曜日、フランス代表の新監督として正式に指揮を執り始める。伝説的MFは、トルコ戦で初めてフランス代表を率いることになる。

    試合を前に、元マドリーのスターであるヴァランはフランス紙『レキップ』に語った。スペインの首都でジダンの下で長くプレーした2018年ワールドカップ優勝メンバーが、新指揮官の手法を分析している。

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    生まれながらの直感の力

    ヴァランは、かつての指揮官の決定的な特徴を問われると、ためらうことはなかった。元センターバックは、ジダンの監督としての哲学全体を支える中核が、生まれ持った直感にあると指摘した。

    「彼の最大の長所か？ 私なら直感だと言う」と、ヴァランは説明した。「それは彼の内に備わっているものだが、同時に選手たちの中にもそれを見いだし、ピッチ上で彼らを解き放って創造性を発揮させることができる」

  • 完璧な戦術的バランスを見つけること

    ジダンは創造性の自由を促す一方で、戦術的に未熟というわけではまったくない。ヴァランは、フランス人指揮官が組織だったチームの形を維持するため、守備面での厳格な献身を求めていると強調した。

    「彼は選手たちが心地よくプレーできるようにしてくれる」と、彼は付け加えた。「それが彼の最大の強みだ。彼のアプローチは基本的にバランスを見つけることにある。攻撃の選手にも守備での貢献を求めるが、攻撃時のやりやすさを損なうことは望んでいない。いったんボールを持てば、彼は自由を与える。そこで頼りにしているのが、本能的な感覚であり、強調したいのは、その予測不能な要素だ」

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    新たな顔ぶれのフランスにトルコ戦の試練が待つ

    今週金曜日は、ジダンが新たなチームにこの勝者のメンタリティーを植え付けようとする中、あらゆる視線がタッチラインに注がれるだろう。トルコ戦は、代表チームにおける彼の戦術的ビジョンを初めて本格的に垣間見る機会となる。トルコ相手に力強いパフォーマンスを見せれば、この先に待ち受ける挑戦に向けて最高の流れを作ることができるはずだ。

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