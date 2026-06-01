「彼らに再びクラブを乗っ取らせるわけにはいかない。息子や友人、兄弟など、同じ連中だ」 とりわけ、リケルメが巨額の移籍金を約束して有権者を誘引しているという報道は、長年クラブを率いてきたペレス会長の怒りに火をつけた。「私の下で世界最高の選手たちがレアルでプレーしないなどと本気で信じているのか」と反論した。歴史はペレス会長を支持している。

リケルメは先日、日刊紙ABCのインタビューで、自身が当選すれば大型補強を実現すると豪語していた。 「すでに国際的スター2人と合意済みだ」と37歳の彼は豪語した。「私が会長になれば、その2人が加入する。短期・中期・長期のスポーツプロジェクトに不可欠な人材だ。」

リケルメは選手名こそ明かさなかったが、クラブの現状や関係者を痛烈に批判した。彼によれば、クラブはDNAを失ったという。「ファンとして言わせてもらえば、現在クラブにはヒエラルキーもプロ意識も価値観もない。レアル・マドリードとは何かという感覚が欠けているのだ」と語った。