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「彼の提案は破滅を招く！」 レアル・マドリードの権力闘争で、フロレンティーノ・ペレスが最大のライバルを攻撃
「彼らに再びクラブを乗っ取らせるわけにはいかない。息子や友人、兄弟など、同じ連中だ」 とりわけ、リケルメが巨額の移籍金を約束して有権者を誘引しているという報道は、長年クラブを率いてきたペレス会長の怒りに火をつけた。「私の下で世界最高の選手たちがレアルでプレーしないなどと本気で信じているのか」と反論した。歴史はペレス会長を支持している。
リケルメは先日、日刊紙ABCのインタビューで、自身が当選すれば大型補強を実現すると豪語していた。 「すでに国際的スター2人と合意済みだ」と37歳の彼は豪語した。「私が会長になれば、その2人が加入する。短期・中期・長期のスポーツプロジェクトに不可欠な人材だ。」
リケルメは選手名こそ明かさなかったが、クラブの現状や関係者を痛烈に批判した。彼によれば、クラブはDNAを失ったという。「ファンとして言わせてもらえば、現在クラブにはヒエラルキーもプロ意識も価値観もない。レアル・マドリードとは何かという感覚が欠けているのだ」と語った。
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レアル・マドリードはまもなく投資家主導のクラブになるのか？「これが最後の選挙になるかもしれない！」
リケルメはペレスの民営化計画を強く批判し、「彼らは会員からクラブを奪おうとしている」と語った。ペレスは会員が100％所有するクラブを、5～10％でも投資家に開放しようとしている。 リケルメは「これが最後の選挙になるかもしれない。多くの人が民営化を懸念している」と語った。
これに対しペレスは「彼らは嘘をついている。レアル・マドリードは常に会員のものだ」と反論し、「クラブを救うために自分の財産を危険にさらした」と主張した。
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レアル・マドリードは、ペレスの決断も一因となり混乱に陥っている。
タイトルを獲得できなかった昨季のレアルは混乱し、ペレス会長の立場も危うくなった。就任6か月でシャビ・アロンソを解任しアルヴァロ・アルベロアを監督に据えた人事は失敗。 アルベロア体制下ではチーム内に露骨な対立（バルベルデとチュアメニーの件が象徴的）が生じ、シーズン終盤は混乱と公開の争いとなった。
後任には「レアル・マドリードの文化を理解し」、スターを活かす監督が必要だ。6月7日の選挙で再選されれば、ジョゼ・モウリーニョの復帰が既定路線だ。
またペレスは、昨季の不調原因の一つが開幕直後の過密日程だったと説明。「クラブワールドカップが私たちを潰した。3〜4ヶ月後にはトップチームで28人の負傷者が出た」と語った。