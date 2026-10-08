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「彼の心はそこにある」 CONMEBOL会長アレハンドロ・ドミンゲスが、リオネル・メッシがニューウェルズ・オールドボーイズでキャリアを終えるとの見方を加速させる
南米のトップがレジェンドに接触
CONMEBOLのドミンゲス会長は、メッシが引退前に少年時代を過ごしたクラブであるニューウェルズに復帰する可能性について、公然と期待を口にした。エスタディオ・モヌメンタルのスタンドから、主将が21年にわたる代表キャリアを終える姿を見守ったドミンゲス会長は、ロサリオ生まれのFWを「南米にとって真の誇りの源だ」と称えた。こうしたコメントは、メッシが子どもの頃に初めてボールを蹴った場所でその物語を締めくくることへの、長年の期待をあらためて強めるものとなった。
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会長がコパ・リベルタドーレス出場の夢を語る
そのFWがニューウェルズの一員として南米最高峰のクラブ大会でプレーする姿を見たいという願いを隠さなかったドミンゲスは、モヌメンタルのミックスゾーンで報道陣に対し、次のように語った。「これに比べられるものは何もない。唯一無二であり、彼がそこでプレーするに値する舞台だ。もし私がクラブ会長なら、彼をここに連れてくるためにできる限りのことをする」
感情的なロサリオ復帰が本当にあり得るのかと問われると、さらにこう付け加えた。「なぜないのか。彼の心はそこにある」
出場権獲得というハードルがロマンチックな復帰を左右する
この移籍を実現させるために何が必要かを見極める中で、パラグアイの関係者は、最終的な判断はクラブとファンに委ねられていることを明確にした。「ニューウェルズの会長次第であり、ニューウェルズの人々次第だ。彼の心はそこにあると思う。だが、ニューウェルズが出場権を獲得する必要がある」
この出場権獲得という条件は、夢物語のような復帰に向けた最大の現実的障壁を浮き彫りにしている。メッシは2028年後半までインテル・マイアミと契約しており、移籍実現はなお数年先となる。そのため、ニューウェルズはまず、大陸屈指の強豪たちと継続的に戦えることを証明しなければならない。
ロサリオのクラブは現在、11試合を終えて勝ち点17でグループAの6位。コパ・スダメリカーナではなくコパ・リベルタドーレス出場を確保するには、国内タイトル獲得、もしくは総合順位表で5位以内に入る必要がある。
- AFP
フロリダで国内での戦いが再開する
代表チームでの別れを終えたメッシは、すぐさまアメリカに戻り、MLSレギュラーシーズンを締めくくることになる。39歳のメッシにとって当面の課題は、マイアミが過酷なプレーオフ戦線に備える中で、自身の負荷を管理することだ。ロサリオへのロマンチックな復帰は依然として完全に保留となっており、このFWはフロリダでの務めに全面的に集中している。
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