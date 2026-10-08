この移籍を実現させるために何が必要かを見極める中で、パラグアイの関係者は、最終的な判断はクラブとファンに委ねられていることを明確にした。「ニューウェルズの会長次第であり、ニューウェルズの人々次第だ。彼の心はそこにあると思う。だが、ニューウェルズが出場権を獲得する必要がある」

この出場権獲得という条件は、夢物語のような復帰に向けた最大の現実的障壁を浮き彫りにしている。メッシは2028年後半までインテル・マイアミと契約しており、移籍実現はなお数年先となる。そのため、ニューウェルズはまず、大陸屈指の強豪たちと継続的に戦えることを証明しなければならない。

ロサリオのクラブは現在、11試合を終えて勝ち点17でグループAの6位。コパ・スダメリカーナではなくコパ・リベルタドーレス出場を確保するには、国内タイトル獲得、もしくは総合順位表で5位以内に入る必要がある。



