彼の復帰には刺激的な要素があります！「完璧な代役」が、537日ぶりにFCバイエルンに復帰します。

ウルライヒは2015年にVfBシュトゥットガルトからFCバイエルンに350万ユーロで移籍した。2017/18シーズン、ノイアーが中足骨骨折で数ヶ月間離脱した際、彼はまず非常に堂々とその代役を務めた。 しかし、ウルライヒのそのシーズンの終わりは悲劇的なものとなった。レアル・マドリードとの準決勝でミスを犯し、チャンピオンズリーグでの惜しい敗退に決定的な役割を果たしてしまったのだ。それでも、バイエルンの会長ウリ・ヘーネスは、彼を「年間最優秀選手」に選出した。

2020/21 シーズン、ウルライヒは当時 2 部リーグに所属していたハンブルガー SV でプレーした後、移籍金なしでミュンヘンに戻りました。 「ウルは完璧な控え選手だ」と、クリスチャン・フリュクトルは2025年にSPOXのインタビューで語っています。フリュクトルは、長年にわたりノイアーとウルライヒに次ぐ第3のゴールキーパーでしたが、現在はイタリアのUSレッチェでプレーしています。ウルライヒは、FCバイエルンではノイアーの親しい友人であり、ファンに愛され、チームを感情的に盛り上げる存在として知られています。

ちなみに、レバークーゼン戦での彼の暴挙は、今回が初めてではない。2021年に復帰して以来、ウルライヒは文句を言ったことで4回イエローカード（ピッチ上に立っていたのは1回だけ）を受け、昨シーズンはフェイエノールト・ロッテルダム戦ではベンチでレッドカードさえ受けた。 「彼はクラブのために生き、不正を感じたらそれを指摘する。ベンチでレッドカードを受けたのも当然のことだ」とフルーヒトルは語った。「もちろん、それ自体は良くないことで、彼はもっと自制すべきだ。しかし、それは彼がFCバイエルンにどれほど親しみを感じているかを示している。この性格から、ウルはピッチ外でもチームにとって非常に重要な存在だ」