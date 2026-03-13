ヴィンセント・コンパニー監督の下での現在の支配力を見ると、それははるか昔のことのように思えます。しかし、バイエル・レバークーゼンが2冠を達成し、ミュンヘンを国内王座から引きずり下ろしたのは、実際には2年も前のことではありません。
翻訳者：
彼の復帰には刺激的な要素があります！「完璧な代役」が、537日ぶりにFCバイエルンに復帰します。
2024年9月、暫定的な政権交代後の初の直接対決が行われ、その雰囲気は熱気に包まれていました。ピッチ上では、両チームは1対1で引き分けたものの、ベンチでは、ミュンヘンの控えゴールキーパー、スヴェン・ウルライヒがレバークーゼンのスポーツディレクター、サイモン・ロルフェスと口論になりました。
その後、ソーシャルネットワーク上で、ウルライヒがまずレバークーゼンの時間稼ぎを非難し、次に彼らのベンチに向かって「おい、座れ、ロルフェス、このクソッタレ！」と叫んだという動画が流れた。DFBはウルライヒに2万ユーロの罰金と1試合の出場停止処分を科した。コンパニーは公に控えゴールキーパーを擁護した。 バイエルンのファンは、次の試合で「ウレを解放せよ」と唱え、横断幕に「DFB、お前はロルフェスだ。ウレは我々の一員だ！」と書いた。
- Getty Images Sport
FCバイエルンの複雑なゴールキーパーの状況
この事件のちょうど1週間前、ウルライヒはヴェルダー・ブレーメン戦で負傷した正ゴールキーパーのマヌエル・ノイアーの代役を務め、それが彼のこれまでの最後の出場となった。2024年12月にノイアーが再び負傷した際、ダニエル・ペレツが彼の代役を務めた。1月にはヨナス・ウルビッグが加入し、それ以来、一部は必然的に、一部は意識的に、定期的に試合出場の機会を得ている。
ノイアーは現在、ふくらはぎの筋繊維断裂のため欠場中であるため、火曜日のアタランタ・ベルガモ戦では再びウルビッグが先発出場したが、6対1の大勝の中で脳震盪を負ってしまった。ペレツ（25）は1月からサウサンプトンFCにレンタル移籍中、アレクサンダー・ニュベル（29）はVfBシュトゥットガルトに長期レンタル移籍中である。 つまり、残るは1人だけ。週末、37歳のスヴェン・ウルライヒがミュンヘンのゴールを守る。537日ぶりの公式戦出場、FCバイエルンでの通算104試合目となる。皮肉なことに、対戦相手はウルライヒの親友であるロルフェスが所属するレバークーゼンだ。
ウルビッグは約1週間、ノイアーはさらに長い期間欠場するため、ウルライヒは水曜日のアタランタとの再戦、そして翌土曜日のブンデスリーガ、ユニオン・ベルリン戦にも出場する可能性がある。 それまでは、若手選手が控えゴールキーパーのポジションを引き継ぐことになる。4部リーグの予備軍に所属するヤニス・バートル（19）か、U19に所属するレナード・プレスコット（16）のどちらかだ。プレスコットは、第3ゴールキーパーとしてすでにベルガモに同行している。最も有望なゴールキーパーの才能を持つレオン・クラナック（19）も、現在負傷中だ。
- Getty Images Sport
スヴェン・ウルライヒは、FCバイエルンでファンのお気に入りであり、感情的な原動力となっている。
ウルライヒは2015年にVfBシュトゥットガルトからFCバイエルンに350万ユーロで移籍した。2017/18シーズン、ノイアーが中足骨骨折で数ヶ月間離脱した際、彼はまず非常に堂々とその代役を務めた。 しかし、ウルライヒのそのシーズンの終わりは悲劇的なものとなった。レアル・マドリードとの準決勝でミスを犯し、チャンピオンズリーグでの惜しい敗退に決定的な役割を果たしてしまったのだ。それでも、バイエルンの会長ウリ・ヘーネスは、彼を「年間最優秀選手」に選出した。
2020/21 シーズン、ウルライヒは当時 2 部リーグに所属していたハンブルガー SV でプレーした後、移籍金なしでミュンヘンに戻りました。 「ウルは完璧な控え選手だ」と、クリスチャン・フリュクトルは2025年にSPOXのインタビューで語っています。フリュクトルは、長年にわたりノイアーとウルライヒに次ぐ第3のゴールキーパーでしたが、現在はイタリアのUSレッチェでプレーしています。ウルライヒは、FCバイエルンではノイアーの親しい友人であり、ファンに愛され、チームを感情的に盛り上げる存在として知られています。
ちなみに、レバークーゼン戦での彼の暴挙は、今回が初めてではない。2021年に復帰して以来、ウルライヒは文句を言ったことで4回イエローカード（ピッチ上に立っていたのは1回だけ）を受け、昨シーズンはフェイエノールト・ロッテルダム戦ではベンチでレッドカードさえ受けた。 「彼はクラブのために生き、不正を感じたらそれを指摘する。ベンチでレッドカードを受けたのも当然のことだ」とフルーヒトルは語った。「もちろん、それ自体は良くないことで、彼はもっと自制すべきだ。しかし、それは彼がFCバイエルンにどれほど親しみを感じているかを示している。この性格から、ウルはピッチ外でもチームにとって非常に重要な存在だ」
- Getty Images Sport
スヴェン・ウルライヒはFCバイエルンで再び契約延長するのでしょうか？
しかし、ウルライヒは1年前から静かになってきており、それは個人的な悲劇も関係していると思われる。昨年の夏、彼の息子は長い闘病生活の末、6歳で亡くなった。その直後、ウルライヒは新たな1年契約を結んだ。「彼は信頼そのものです。文字通り、約束を必ず守ります」と、スポーツディレクターのマックス・エベルは当時語った。 「彼のような人物は、どのチームにとっても良い存在だ」
ウルライヒが再び契約を延長するかどうかは、ノイアーと同様、まだ未定である。ノイアーは3月末、40歳の誕生日を機に決断を下す予定だ。ノイアーが引退し、ウルライヒが契約を延長した場合、ウルビッグが正ゴールキーパーに昇格し、新たな控えゴールキーパーが獲得されることになるだろう。現在レンタル移籍中のペレツとニュベルは、ベンチで過ごすことを望んでおらず、ミュンヘンでの将来は望めないだろう。
スヴェン・ウルライヒ：2021年に復帰して以来のFCバイエルンでの出場試合
シーズン 試合 2021/22 8 2022/23 8 2023/24 15 2024/25 2 2025/26 -