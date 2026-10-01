『レアル・マドリーTV』の「カンポ・デ・エストレージャス」に出演したマルセロは、自身の英雄と対面した非現実的な体験について詳しく語った。「その場所に行くと、自分と同じポジションでプレーする憧れの存在が、温かく迎えてくれるんだ。しかも、僕が『ロベルト・カルロスの後継者』としてやって来ることを分かったうえでね」と話した。

伝説的なフルバックは、新たなチームメートが何かあればすぐ連絡できるよう、すぐに手を差し伸べた。マルセロは、同胞からこう言われたことを振り返っている。「マルセロ、僕の番号を受け取って書いておいてくれ。何か必要なら電話してくれ」

その温かさはトレーニングピッチの外にも及び、若きマルセロの身近な人々にとって大きな支えとなった。「彼は僕や妻、義理の兄弟、祖父のことを、まるで自分の家族のように接してくれた」とマルセロは説明した。「自分のもとでプレーすることになる相手に、そこまで良くしてくれるなんて普通ではない。理屈のうえでは、僕は彼のポジションを引き継ぐために来たわけだけど、それでも彼は本当にたくさん助けてくれた」



