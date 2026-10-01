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「彼の後釜として来たんだ！」 マルセロが、サンティアゴ・ベルナベウで自身にポジションを譲ることになったレアル・マドリーのレジェンド、ロベルト・カルロスの反応を明かす
スペインの首都で待ち受ける厳しい試練
マルセロは2007年、10代の若さでマドリーに降り立った。世界的スーパースターの後継者になるという、計り知れない重圧を背負っての加入だった。若き左SBには、ベルナベウのそのサイドを長年支配してきた幼少期の英雄が残した穴を、いずれ埋める役割が託されていた。
同じブラジル人の2人は、ピッチ上でまったく同じポジションを争う立場にあり、この世代交代は激しいライバル関係を生んでも不思議ではなかった。だが実際には、ベテランDFはその10代の新戦力をすぐに受け入れ、欧州サッカーへの適応を助けるとともに、ともに過ごした唯一のシーズンにおいて重要な支えとなった。
- AFP
「彼の代わりを務めるために来た！」
『レアル・マドリーTV』の「カンポ・デ・エストレージャス」に出演したマルセロは、自身の英雄と対面した非現実的な体験について詳しく語った。「その場所に行くと、自分と同じポジションでプレーする憧れの存在が、温かく迎えてくれるんだ。しかも、僕が『ロベルト・カルロスの後継者』としてやって来ることを分かったうえでね」と話した。
伝説的なフルバックは、新たなチームメートが何かあればすぐ連絡できるよう、すぐに手を差し伸べた。マルセロは、同胞からこう言われたことを振り返っている。「マルセロ、僕の番号を受け取って書いておいてくれ。何か必要なら電話してくれ」
その温かさはトレーニングピッチの外にも及び、若きマルセロの身近な人々にとって大きな支えとなった。「彼は僕や妻、義理の兄弟、祖父のことを、まるで自分の家族のように接してくれた」とマルセロは説明した。「自分のもとでプレーすることになる相手に、そこまで良くしてくれるなんて普通ではない。理屈のうえでは、僕は彼のポジションを引き継ぐために来たわけだけど、それでも彼は本当にたくさん助けてくれた」
ブラジルを離れての祝祭的な救出劇
その父親のような気遣いが最もよく表れていたのは、マルセロがスペインで初めて迎えた冬季休暇の時だった。わずか5日間しかなく、南米へ戻ることはできなかったため、若きDFは思いがけない誘いを受けるまで、孤独な祝祭の時期を過ごすことになりそうだった。
「僕から彼に電話したことはなかった。でも、彼の方から電話をくれたんだ」とマルセロは振り返った。「あるクリスマスに彼はこう言った。『いいか、クリスマスにブラジルへ行く時間はない。たった5日しかないからね。うちに来なさい』と」
「クリスマスが家族にとってどれほど大切か、僕は分かっている。ブラジルから遠く離れていた僕には、家が必要だったし、そこを自分の家のように感じる必要があった」
- AFP
比類なきレガシーを確固たるものにする
マルセロはその後、若くして示した期待に決定的な形で応え、ベルナベウで現代を代表する偉大な選手としての地位を確立した。最終的には、チャンピオンズリーグ5回制覇とラ・リーガ6回優勝を含む驚異的なタイトル数を積み上げ、ヨーロッパサッカーに消えることのない足跡を残した。
ブラジルが2014年に壊滅的な敗退を喫したことで、ワールドカップ優勝だけはついに手が届かなかったことで広く知られている一方、クラブでの地位は揺るがない。現役引退後に自身のプレー時代を振り返る今、マルセロは憧れの存在と並び、マドリー史上最高のDFたちの系譜に名を連ねる存在として広く記憶されている。
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