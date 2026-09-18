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「彼の左サイドでのプレーはとても気に入っている」 フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督がキリアン・エムバペのキャプテン論争に決着をつけ、戦術プランを明かす
戦術プランとキャプテンが確定
ジダンは正式に指揮を執り始め、金曜日に今後のネーションズリーグに向けた最初の23人の招集メンバーを発表した。 『RMC Sport』によれば、新指揮官はムバッペが自身の下でもキャプテンを務め続けると認めた。
ただし、指揮官はこのアタッカーがセンターフォワードとしてはプレーしない可能性を示唆した。初招集5選手を含む刷新されたスカッドの中で、このスター選手の多様性について語ったジダンは、前線のどの位置でも快適にプレーできるとしつつ、自身の好みも明かした。 「彼は3つのポジションすべてでプレーできる。本人もそう言っている」と、ジダンは記者会見で説明した。 「私としては、例えば、彼は左でプレーするのがとても好きだ」
- Getty
主将に求められる守備面の要求
ポジション面での調整に加え、ジダンはムバッペとその守備面での貢献についても質問を受けた。この話題は、同選手の最近の移籍以降、たびたび議論の的となっている。レアル・マドリーはスペインで、攻撃陣の運動量をめぐって厳しい目を向けられており、ある記者は守備への意識が欠けているとの見方を示した。これに対し、ジダンはその批判をすぐさま退け、主将とチーム全体に求めることを説明した。
「それは誤ったテーマであり、誤った議論だ。他の全選手と同じようにマネジメントしていかなければならない」とジダンは強調した。「ボールを持っていない時は、努力しなければならない。キリアンにとって、それは問題にならない」
政治的な注目を避けて
会見ではサッカー以外の話題にも触れられ、とりわけ2027年フランス大統領選挙や、エムバペがセウタの住民を支持するTシャツを全面的に着用することを拒否した件をめぐる最近の論争が取り上げられた。
ジダンは政界に踏み込んだり、自身の個人的な信条を公にしたりすることをきっぱりと避けた。ジダン監督は「私はフランス代表の監督というこの仕事に専念するつもりだ」と述べた。「ただ、私にも皆と同じように信念はある。私は一人の市民でもある。それを共有することについては……誰もが自分の望むようにすればいいが、私はこの仕事に専念するよう努めるつもりだ」。指揮官はあくまでサッカーに集中している。
- AFP
フランス、新時代への準備を進める
フランスは9月25日、リーグAでトルコと対戦するためコジャエリに乗り込み、ジダン時代の幕を開ける。この初戦に続き、チームはその3日後にブリュッセルへ向かい、ベルギーと対戦する。ファンの注目は、エムバペが左ウイングで起用されるか、そして刷新されたフランス代表が新たな守備面の要求にどう適応するかに集まる。
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