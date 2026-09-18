ポジション面での調整に加え、ジダンはムバッペとその守備面での貢献についても質問を受けた。この話題は、同選手の最近の移籍以降、たびたび議論の的となっている。レアル・マドリーはスペインで、攻撃陣の運動量をめぐって厳しい目を向けられており、ある記者は守備への意識が欠けているとの見方を示した。これに対し、ジダンはその批判をすぐさま退け、主将とチーム全体に求めることを説明した。

「それは誤ったテーマであり、誤った議論だ。他の全選手と同じようにマネジメントしていかなければならない」とジダンは強調した。「ボールを持っていない時は、努力しなければならない。キリアンにとって、それは問題にならない」