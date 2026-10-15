ベンフィカはエスタディオ・ダ・ルスでセルティックに4-1で快勝し、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズで全勝を維持した。元アストン・ヴィラのFWジョン・デュランが開始早々にパネンカでPKを決めて先制すると、アレクサンダー・バーがボレーで追加点を挙げた。

さらにデュランは、前半終了までに角度のない位置からこの日2点目を決め、3-0とした。

セルティックはカミロ・デュランが1点を返したものの、終盤に途中出場のヴァンゲリス・パヴリディスが勝利を決定づけるゴールを挙げた。マルコ・シウバ監督率いるベンフィカは順位表で3位につけている。