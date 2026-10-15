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「彼の好調ぶりは誰もが知っている！」ベンフィカの圧勝で活躍したジョン・ドゥランがコメント
ドゥランが2得点、決定力を見せたベンフィカがセルティックを下す
ベンフィカはエスタディオ・ダ・ルスでセルティックに4-1で快勝し、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズで全勝を維持した。元アストン・ヴィラのFWジョン・デュランが開始早々にパネンカでPKを決めて先制すると、アレクサンダー・バーがボレーで追加点を挙げた。
さらにデュランは、前半終了までに角度のない位置からこの日2点目を決め、3-0とした。
セルティックはカミロ・デュランが1点を返したものの、終盤に途中出場のヴァンゲリス・パヴリディスが勝利を決定づけるゴールを挙げた。マルコ・シウバ監督率いるベンフィカは順位表で3位につけている。
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ドゥラン、自信を深めたこととパヴリディスとの連係を称賛
マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたドゥランは、2ゴールを挙げた喜びを語るとともに、ベンフィカの前線にある競争と仲間意識を称えた。「僕たちにとって素晴らしい勝利だ。また2ゴールを決められたけど、もっと上を目指して取り組んでいる」とドゥランは語った。
「この2ゴールは自信を高め、ヴァンゲリス・パヴリディスとさらに連係を深めていくうえで重要だ」
「彼が今どれほど好調かは誰もが知っている。たくさんゴールを決めているし、ここでは彼の独壇場だ」とドゥランは付け加えた。「プレーする機会があれば、みんなのためにベストを尽くす」
シルバ、前半の見事なパフォーマンスにもかかわらず試合のコントロールを要求
ベンフィカのマルコ・シウバ監督は、立ち上がりの45分間に見せたチームの爆発的なパフォーマンスを称え、スコットランド王者の攻撃をいかに容易に封じたかを語った。「前半のパフォーマンスが非常に良かったので、簡単に見えた」とシウバ監督は振り返った。
「セルティックの質の高さは分かっていた。自信を与えれば、彼らは我々を苦しめることができる」
「我々は本来の姿を取り戻し、4点目を決めることができた」とシウバ監督は続けた。「リードしているときに試合をコントロールするには、もっと堅固でなければならない。学ぶべきことはある」
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ベンフィカ、オモニア遠征を前に勢いを増す
この大勝で、ベンフィカはヨーロッパリーグで2試合を終えて勝ち点6とし、順位表の上位につけている。
シウヴァのチームは第3節、敵地でオモニアと対戦し、欧州大会での全勝を維持することを目指す。
一方、セルティックはパークヘッドに戻り、セルタ・ビーゴを迎えて欧州大会での初勝ち点を狙う。
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