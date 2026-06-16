エマニュエル・オルワセグン・オペイミ・フェルナンデス（愛称マニー）は、ナイジェリアにルーツを持つロンドン出身の8人兄弟の末っ子。小学校でサッカーを始め、当初は目立たなかった。 当初は身体能力を生かしフォワードとしてプレーしたが、やがて1対1の強さを買われミッドフィールダーに転向。ブレントフォードのU-18に加入したとき、プロへの道が開けるかと思われた。 17歳でギリンガムに移籍するも、シェピーやマーゲートなど名門とは言えないクラブへのレンタルを繰り返した。マーゲートはわずか1ヶ月で彼を見限った。

こうしてユースキャリアは終了。所属先のない彼は7部ラムズゲートへ。そこで「空中のボールが多いサッカー」を経験し、フィジカルを鍛えた。 「あそこではボールがほとんど地面にない」と彼は笑う。198cmの身長を生かし、センターバックに転向した彼にとって、この環境は守備力を磨く絶好の場だった。その成果はすぐに出る。1年後、彼はイングランド3部ピーターバラへ飛躍的なステップアップを果たした。