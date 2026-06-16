今でも時々いるものだ。13歳の時にはどのスカウトの目にも留まらなかったが、その後、プロとしてのキャリアに万全の準備を整えるために、名門クラブのユースアカデミーに引き抜かれた選手たちが。 グラスゴー・レンジャーズに所属する24歳のエマニュエル・フェルナンデスは、その代表例だ。スコットランドのメディアによると、現在ボルシア・ドルトムントへの移籍が噂されている。初めてではないものの、すでに大きな話題だ。彼はゼロからスタートし、その成功は「急成長」という言葉では表現できない。
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彼の場合、「急成長」では物足りない。7部リーグの選手が、今では価値が360倍になり、BVBの注目リストに名を連ねている。
エマニュエル・オルワセグン・オペイミ・フェルナンデス（愛称マニー）は、ナイジェリアにルーツを持つロンドン出身の8人兄弟の末っ子。小学校でサッカーを始め、当初は目立たなかった。 当初は身体能力を生かしフォワードとしてプレーしたが、やがて1対1の強さを買われミッドフィールダーに転向。ブレントフォードのU-18に加入したとき、プロへの道が開けるかと思われた。 17歳でギリンガムに移籍するも、シェピーやマーゲートなど名門とは言えないクラブへのレンタルを繰り返した。マーゲートはわずか1ヶ月で彼を見限った。
こうしてユースキャリアは終了。所属先のない彼は7部ラムズゲートへ。そこで「空中のボールが多いサッカー」を経験し、フィジカルを鍛えた。 「あそこではボールがほとんど地面にない」と彼は笑う。198cmの身長を生かし、センターバックに転向した彼にとって、この環境は守備力を磨く絶好の場だった。その成果はすぐに出る。1年後、彼はイングランド3部ピーターバラへ飛躍的なステップアップを果たした。
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ダニー・レルはマニー・フェルナンデスを信頼している
アマチュア出身の無名選手として、4部も上のリーグでは当初苦戦した。スパルディングとバーネットへの2度のレンタル移籍で実戦経験を積んだ。2023/24シーズン、21歳でピーターバラに復帰。期待は低く、市場価値は5万ユーロだった。 それでも出場時間は限られ、ブレークには至らなかった。しかし1年後、ダレン・ファーガソン監督（サー・アレックスの息子）が彼を起用し、ようやくレギュラーに定着した。 その直後、2023年夏にレンジャーズへの移籍が決まり、グラスゴーのファンには驚きをもたらした。
3部で1シーズンしか経験のない選手に300万ユーロを支払ったのだ。市場価値は投資額に遠く及ばなかったが、バイエルンでフリックやコヴァッチの下でアシスタントを務めた新監督ダニー・レールは、フェルナンデスの潜在能力に確信を持ち、獲得を強く推した。
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マニー・フェルナンデスは昨シーズン、大きな飛躍を遂げた。
序盤の調整後、マニー・フェルナンデスは主力として定着し、周囲を納得させた。献身的な守備で1対1を制し、スライディングタックルでボールを奪取。さらに前線ではリーグ5得点をマークした。 「僕はリーダーシップがあり、アグレッシブで、ヘディングの競り合いではほとんど勝てるし、サッカーもできる」とシーズン前からレンジャーズに宣言していた。
その活躍はファン投票による年間最優秀選手、2025/26プレミアシップベストイレブン、そしてナイジェリア代表招集という形で報われた。3月に代表デビューし、2戦目のヨルダン戦（2-2）で早速得点を挙げた。
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マニー・フェルナンデスは3年前の市場価値の360倍。
それに伴い市場価値は急騰し、現在は1800万ユーロ。わずか3年前に推定された額の360倍だ。 英紙『デイリー・レコード』によると、ボルシア・ドルトムントは今冬も獲得候補リストに彼を載せている。ザルツブルクへの移籍を控えるレンジャーズのレーール監督とBVBのコヴァチ監督のつながりを考えると、グラスゴーのチームが新エースを手放すのは消極的でも、スコットランドからボルシアへ有力な情報が伝わっていた可能性は高い。
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BVBは、さらに守備陣の選手が退団すれば対応が必要になる。
ドルトムントはザルツブルクからジョアン・ガドゥを獲得し、センターバックを補強した。しかし守備陣の状況を考えると、BVBはこのポジションをさらに補強する必要がある。マニー・フェルナンデスの加入が有力だ。ニクラス・ズーレが退団し、エムレ・カンは前十字靭帯断裂で長期離脱している。 残るはヴァルデマール・アントン、ニコ・シュロッターベック、ルカ・レッジャーニの3人だが、ここ数週間、彼らを巡る噂が絶えない。
アントンは売却予定なしだが、巨額オファーなら心変わりも。シュロッターベックには今夏発効の解除条項がある。 W杯で好パフォーマンスを見せれば移籍の可能性が残る。契約延長したばかりだが、BVBは残留を望む。新監督ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリードが関心を示している。イタリア代表デビューしたレッジャーニにはインテル・ミラノが注目しているという。
この3人のうち1人でも移籍すれば、ドルトムントは再びCB補強が必要となり、フェルナンデスが候補に挙げられている。移籍の障害は少ない。ボルシアでは彼の希望する背番号が空いているからだ。 「37番は亡くなった兄を敬意を表して選んだ番号です」とフェルナンデスは語っている。
2025/26シーズンのマニー・フェルナンデスの成績：
ゲーム： 33 出場時間： 2805 得点: 6 アシスト： 0