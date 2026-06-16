エマニュエル・オルワセグン・オペイミ・フェルナンデスは、ナイジェリアにルーツを持つロンドン出身の8人兄弟の末っ子で、幼少期からサッカーを始めたが、目立つ存在ではなかった。 当初は身体能力を生かしフォワードとしてプレーしたが、やがて1対1の強さを買われミッドフィールダーに転向。ブレントフォードU-18に入団したとき、一瞬チャンスが訪れたかに見えた。 17歳でギリンガムに移籍するも、シェピーやマーゲートなど名門とは言えないクラブへのレンタルを繰り返した。マーゲートはわずか1ヶ月で彼を見限った。

こうしてユースキャリアは幕を閉じた。所属先のない彼は前向きに選択肢を探し、7部ラムズゲートへ加入。そこで「サッカーのフィジカルを学んだ」と1年前に語っている。 「あそこではボールがほとんど地面にない」と彼は笑う。198cmの身長を生かし、センターバックに転向した彼にとって、空中戦の経験は守備力を高める絶好の機会だった。その成果はすぐに出た。わずか1年でイングランド3部ピーターバラへステップアップした。