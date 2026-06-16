今でも時々いるものだ。13歳の時にはどのスカウトの目にも留まらなかったが、その後、プロとしてのキャリアに万全の準備を整えるために、名門クラブのユースアカデミーに引き抜かれた選手たちが。 グラスゴー・レンジャーズに所属する24歳、エマニュエル・フェルナンデスはまさにその代表だ。スコットランドのメディアによると、現在ボルシア・ドルトムントへの移籍が噂されており、これが実現すれば大きな話題となる。彼はゼロからスタートし、「急成長」という言葉では言い表せない偉業を成し遂げた。
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彼の場合、「急成長」では物足りない。7部リーグの選手が今では価値が360倍になり、BVBの注目リストに名を連ねている。
エマニュエル・オルワセグン・オペイミ・フェルナンデスは、ナイジェリアにルーツを持つロンドン出身の8人兄弟の末っ子で、幼少期からサッカーを始めたが、目立つ存在ではなかった。 当初は身体能力を生かしフォワードとしてプレーしたが、やがて1対1の強さを買われミッドフィールダーに転向。ブレントフォードU-18に入団したとき、一瞬チャンスが訪れたかに見えた。 17歳でギリンガムに移籍するも、シェピーやマーゲートなど名門とは言えないクラブへのレンタルを繰り返した。マーゲートはわずか1ヶ月で彼を見限った。
こうしてユースキャリアは幕を閉じた。所属先のない彼は前向きに選択肢を探し、7部ラムズゲートへ加入。そこで「サッカーのフィジカルを学んだ」と1年前に語っている。 「あそこではボールがほとんど地面にない」と彼は笑う。198cmの身長を生かし、センターバックに転向した彼にとって、空中戦の経験は守備力を高める絶好の機会だった。その成果はすぐに出た。わずか1年でイングランド3部ピーターバラへステップアップした。
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ダニー・レルはマニー・フェルナンデスを信頼している
アマチュア出身の無名選手として、4部上のリーグでは当初苦戦した。スパルディングとバーネットへのレンタル移籍で実戦経験を積み、2023/24シーズンにピーターバラに復帰。21歳、市場価値5万ユーロで期待は低かった。 それでも出場時間は限られ、ブレークには至らなかった。しかし1年後、ダレン・ファーガソン監督が彼を起用し、ようやくレギュラーに定着した。 それでも昨夏のレンジャーズ移籍は驚きで、移籍金はグラスゴーのファンに疑問を抱かせた。
3部で1シーズン活躍しただけの選手に300万ユーロを支払ったのだ。市場価値は投資額のわずかだったが、バイエルンでフリックやコヴァチの下で働いた新監督ダニー・レールは、フェルナンデスの潜在能力に確信を持ち、獲得を強く主張した。
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マニー・フェルナンデスは昨シーズン、大きな飛躍を遂げた。
序盤の調整後、マニー・フェルナンデスは主力として定着し、周囲を納得させた。献身的な守備で1対1を制し、スライディングタックルでボールを奪取。さらに前線ではリーグ5得点をマークした。 シーズン前から「僕はリーダーシップがあり、アグレッシブで、ほとんどのヘディングに勝ち、サッカーもできる」と宣言していた。
その活躍はファン投票による年間最優秀選手、2025/26プレミアシップベストイレブン、そしてナイジェリア代表招集という形で報われた。3月に代表デビューし、2戦目のヨルダン戦（2-2）で早くも得点を挙げた。
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マニー・フェルナンデスは3年前の市場価値の360倍。
それに伴い市場価値は急騰し、現在は1800万ユーロ。わずか3年前に推定された額の360倍だ。 英紙『デイリー・レコード』によると、ボルシア・ドルトムントは今冬も獲得候補リストに彼を載せている。ザルツブルクへの移籍を控えるレンジャーズのレーール監督とBVBのコヴァチ監督のつながりを考えると、グラスゴーのチームは新エースを手放したくないものの、スコットランドからドルトムントへ有力な情報が流れていた可能性は高い。
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BVBは、さらに守備陣の選手が退団すれば対応が必要になる。
ドルトムントはザルツブルクからジョアン・ガドゥーを獲得し、センターバックを補強した。しかし守備陣の状況を考えると、BVBはこのポジションでさらに補強が必要になるかもしれない。マニー・フェルナンデスの獲得が有力だ。ニクラス・ズーレが退団し、エムレ・カンは前十字靭帯断裂で長期離脱している。 残るはヴァルデマール・アントン、ニコ・シュロッターベック、ルカ・レッジャーニの3人だが、ここ数週間、彼らを巡る噂が絶えない。
アントンは売却予定なしだが、巨額オファーなら心変わりも。シュロッターベックには今夏発効の解除条項がある。 W杯で好パフォーマンスを見せれば、ドイツ代表である彼が移籍する可能性もある。契約延長したばかりだが、BVBは残留を望む。レアル・マドリードのジョゼ・モウリーニョ新監督はシュロッターベックに、インテル・ミラノはイタリア代表デビューしたレッジャーニに関心を持っている。
この3人のうち1人でも移籍すれば、ドルトムントは再びCB補強が必要となり、フェルナンデスが候補に挙げられている。移籍の条件は整っている。ボルシアでは彼の希望する背番号が空いているからだ。 「私の兄は37歳で亡くなりました。彼に敬意を表して、私は37番を選びました」とフェルナンデスは語っている。
2025/26シーズンのマニー・フェルナンデスの成績：
ゲーム： 33 出場時間： 2805 得点: 6 アシスト： 0