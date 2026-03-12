「彼の名前の発音もわからない」：レアル・マドリードの超新星が、ほぼ無名からマンチェスター・シティを苦しめ、30年前の記録を更新した。

チアゴ・ピタルクは、薄毛を気にするような状況からは程遠い。つい最近まで、シティのような相手との試合で、3得点を挙げたフェデリコ・バルベルデと並んでヘッドラインを飾るような状況からも程遠い。試合後、この若手ミッドフィールダーは「これは、FIFAでいつもプレイしているゲームのような試合だ」と熱狂的に語った。「勝利と、すべてがうまくいったことにとても満足している」

ピタルクは、2月中旬、ベンフィカとのCLプレーオフ第1戦に短時間出場して、レアルのトップチームデビューを果たしたばかりだった。しかし、シティとの大一番では、ほぼ無名だった彼がピッチ上で存在感を放ち、3つの大きな特徴、すなわち、恐れを知らないプレー、驚異的な走力、そしてボールに対する確かなコントロール力を見せて、印象的な活躍を見せた。

ピタルクは、ベルナルド・シルバやロドリといった大物選手たちが自陣の16メートルエリアで繰り返し激しくプレッシャーをかけてきたにもかかわらず、当然のように冷静さを保ちました。この若手選手は、それが当然のことであるかのように対応しました。 しかし、ペナルティスポットで背後から迫るニコ・オライリーをかわそうとしたとき、彼は少し傲慢になりすぎました。オライリーはボールを奪い、レアルのキーパー、ティボ・クルトゥワが機転を働かせて足でボールをゴール上にそらさなかったなら、1対3に点差を縮めるところでした。

それ以外は、ピタルクはチャンピオンズリーグでの初スタメン出場において、中盤で素晴らしいプレーを見せた。「チアゴは隠れることなく、ボールを求めるだろう」と、アルヴァロ・アルベロア監督は試合前に、この大きな舞台での彼の意外なスタメン起用を完全に信頼していることを強調していた。「彼は素晴らしいプレーを見せてくれるだろう」と。