Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

「彼の名前の発音もわからない」：レアル・マドリードの超新星が、ほぼ無名からマンチェスター・シティを苦しめ、30年前の記録を更新した。

ほぼ無名から、ティアゴ・ピタルクはレアル・マドリードのスター選手たちの中でその地位を確立しました。シティ戦では、世界的なスター選手さえも驚嘆させるような素晴らしいパフォーマンスを披露しました。

ティエリ・アンリは少し間を置いた。「ピタルクという人物について話したいのですが、その名前の発音がわからない」と、フランスの伝説的ストライカーであり、現在はCBSスポーツの人気テレビ解説者である彼は紙から読み上げた。 

「今晩、私は彼を注意深く観察していました。この若者は、なんと素晴らしいプレーをしたことでしょう！彼は、誰のためにも走り回っていました」と、アンリは、水曜日の夜、ベルナベウのピッチで、レアル・マドリードがマンチェスター・シティを3対0で下した、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の試合で、18歳のティアゴ・ピタルクが披露したプレーを絶賛しました。 「このユニフォームに何が入っているのかわからない」と、もはや豊かな髪に恵まれていないことで知られるアンリは驚き、冗談めかして「これを着れば、髪が元に戻るかもしれない」と語った。

  • チアゴ・ピタルクは、薄毛を気にするような状況からは程遠い。つい最近まで、シティのような相手との試合で、3得点を挙げたフェデリコ・バルベルデと並んでヘッドラインを飾るような状況からも程遠い。試合後、この若手ミッドフィールダーは「これは、FIFAでいつもプレイしているゲームのような試合だ」と熱狂的に語った。「勝利と、すべてがうまくいったことにとても満足している」

    ピタルクは、2月中旬、ベンフィカとのCLプレーオフ第1戦に短時間出場して、レアルのトップチームデビューを果たしたばかりだった。しかし、シティとの大一番では、ほぼ無名だった彼がピッチ上で存在感を放ち、3つの大きな特徴、すなわち、恐れを知らないプレー、驚異的な走力、そしてボールに対する確かなコントロール力を見せて、印象的な活躍を見せた。

    ピタルクは、ベルナルド・シルバやロドリといった大物選手たちが自陣の16メートルエリアで繰り返し激しくプレッシャーをかけてきたにもかかわらず、当然のように冷静さを保ちました。この若手選手は、それが当然のことであるかのように対応しました。 しかし、ペナルティスポットで背後から迫るニコ・オライリーをかわそうとしたとき、彼は少し傲慢になりすぎました。オライリーはボールを奪い、レアルのキーパー、ティボ・クルトゥワが機転を働かせて足でボールをゴール上にそらさなかったなら、1対3に点差を縮めるところでした。

    それ以外は、ピタルクはチャンピオンズリーグでの初スタメン出場において、中盤で素晴らしいプレーを見せた。「チアゴは隠れることなく、ボールを求めるだろう」と、アルヴァロ・アルベロア監督は試合前に、この大きな舞台での彼の意外なスタメン起用を完全に信頼していることを強調していた。「彼は素晴らしいプレーを見せてくれるだろう」と。

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    ラウルの記録を塗り替える：ティアゴ・ピタルクはアルバロ・アルベロアのお気に入りの生徒だ

    アルベロアの予想は的中した。ちなみに、彼はこの超才能ある選手に、クラブ史上特別な記録を樹立させる手助けもした。水曜日の夜、ピタルクは18歳220日という年齢で、レアル・マドリードのチャンピオンズリーグのノックアウトステージの試合で、史上最年少のスターティングメンバーとなった。 彼は、1996年3月のユヴェントス戦（1-0）で33日年長だったクラブレジェンド、ラウルの30年間続いた記録を更新した。 CLのノックアウトステージでマドリッドの選手として初めてスタメン出場した選手の中で、ピタルクより少し若いのは、ブラジル人選手ヴィニシウス・ジュニアだけでした（2019年2月、18歳216日）。

    ピタルクとラウルに共通する点：元世界クラスのストライカーであるラウルと同様、彼もユース時代にはまずレアルのライバルであるアトレティコでプレーしていた。 しかし、10歳のときにロヒブランコスを離れ、FCヘタフェ、CDレガネスを経て、数年後にレアルのユースチームに入団した。それは2023年のことだった。そして1年半後、ある意味でシティとの魔法のような夜の礎を築いた日が続いた。

    2025年1月、ピタルクはレアルのU-18チームで、当時アルベロアが監督を務めていたU-19チームとクラブ内のテストマッチに臨んだ。 そして、現在のトップチームの監督であるアルベロアは、当時17歳だったピタルクの、その卓越した才能に加え、驚くべき成熟度と人格に目を留めました。アルベロアが「ビースト」と愛情を込めて呼んだピタルクは、これらの資質により、プロの世界で早くもその存在感を印象づけることとなったのです。

  • チアゴ・ピタルク：レアル・マドリードの現在と未来？

    そのテストマッチの直後、アルベロアはピタルクをU-19に昇格させ、ユースリーグで初めて出場機会を与えました。そして昨年の夏、アルベロアがセカンドチーム（カスティーージャ）の監督に昇格すると、ピタルクを直接引き取り、スペイン3部リーグのレギュラー選手に育て上げました。 「彼は常にボールを求め、プレッシャーの中でボールをキープし、常に最善の解決策を探している」と、アルベロアはピタルクの傑出した資質を強調した。「彼は正しいコンタクトを取り、よく動き、自ら進んで参加している」

    カスティーリャの中盤で定位置を確保したピタルクは、シーズン前半で、大人のサッカーで貴重な経験を積んだ。アルベロアの前任者であるシャビ・アロンソは、スペインのジュニア代表選手（ちなみに、そのルーツからモロッコでもプレーできる）を時折、自分のチームに招いたものの、まだ出場させることはなかった。 数週間前、アルベロアがベンフィカ戦で初めてピタルクを起用し、3月初旬には、ポルトガルチームとの再戦、そしてリーガのヘタフェ戦（0-1）でピタルクが初スタメン出場を果たした。

    もちろん、この若手選手は、レアルが現在ミッドフィールドで抱えている負傷者問題も追い風となった。ジュード・ベリンガムとダニ・セバロスがここ数週間欠場し、さらに最近ではエドゥアルド・カマヴィンガも歯の問題で欠場を余儀なくされた。カマヴィンガはシティ戦では復帰したが、アルベロアは再びピタルクを信頼し、76分に彼をピッチから下げた。

    アルベロア監督は、この10代の選手を単なる穴埋めとしてではなく、近い将来、選手層の状況が再び落ち着いたら、彼にも出場機会を与えたいと考えている。ピタルクがレアルの現在と未来であるかどうか尋ねられた監督はその質問に「はい」と簡潔に答えた。 

    特にシティ戦での活躍で、ピタルクはその信頼を裏付け、興味深い疑問を投げかけた。トニ・クロース（2024年に引退予定）とルカ・モドリッチ（2025年にミランへ移籍）が退団した後、遅れて加入するはずだった新しい中盤の司令塔は、実はすでにレアルの陣容の中にいるのではないか？ もちろん、この疑問に確固たる答えを出すにはまだ時期尚早だ。しかし、ピタルクが、レアルが夏に中盤の要として獲得を熱望していると言われる世界的なスター、ロドリを直接対決で圧倒したことは注目に値する。

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    チアゴ・ピタルク：今シーズンの彼の成績

    チーム出場得点アシストイエローカード
    レアル・マドリード U191100
    レアル・マドリード・カスティーージャ14025
    レアル・マドリード5000
