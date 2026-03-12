「彼の名前の発音もわからない」：レアル・マドリードの超新星が、ほぼ無名からマンチェスター・シティを苦しめ、30年前の記録を更新した。

そのテストマッチの直後、アルベロアはピタルクをU-19に昇格させ、ユースリーグで初めて出場機会を与えました。そして昨年の夏、アルベロアがセカンドチーム（カスティーージャ）の監督に昇格すると、ピタルクを直接引き取り、スペイン3部リーグのレギュラー選手に育て上げました。 「彼は常にボールを求め、プレッシャーの中でボールをキープし、常に最善の解決策を探している」と、アルベロアはピタルクの傑出した資質を強調した。「彼は正しいコンタクトを取り、よく動き、自ら進んで参加している」
カスティーリャの中盤で定位置を確保したピタルクは、シーズン前半で、大人のサッカーで貴重な経験を積んだ。アルベロアの前任者であるシャビ・アロンソは、スペインのジュニア代表選手（ちなみに、そのルーツからモロッコでもプレーできる）を時折、自分のチームに招いたものの、まだ出場させることはなかった。 数週間前、アルベロアがベンフィカ戦で初めてピタルクを起用し、3月初旬には、ポルトガルチームとの再戦、そしてリーガのヘタフェ戦（0-1）でピタルクが初スタメン出場を果たした。
もちろん、この若手選手は、レアルが現在ミッドフィールドで抱えている負傷者問題も追い風となった。ジュード・ベリンガムとダニ・セバロスがここ数週間欠場し、さらに最近ではエドゥアルド・カマヴィンガも歯の問題で欠場を余儀なくされた。カマヴィンガはシティ戦では復帰したが、アルベロアは再びピタルクを信頼し、76分に彼をピッチから下げた。
アルベロア監督は、この10代の選手を単なる穴埋めとしてではなく、近い将来、選手層の状況が再び落ち着いたら、彼にも出場機会を与えたいと考えている。ピタルクがレアルの現在と未来であるかどうか尋ねられた監督はその質問に「はい」と簡潔に答えた。
特にシティ戦での活躍で、ピタルクはその信頼を裏付け、興味深い疑問を投げかけた。トニ・クロース（2024年に引退予定）とルカ・モドリッチ（2025年にミランへ移籍）が退団した後、遅れて加入するはずだった新しい中盤の司令塔は、実はすでにレアルの陣容の中にいるのではないか？ もちろん、この疑問に確固たる答えを出すにはまだ時期尚早だ。しかし、ピタルクが、レアルが夏に中盤の要として獲得を熱望していると言われる世界的なスター、ロドリを直接対決で圧倒したことは注目に値する。