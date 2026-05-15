「彼の古巣」――2026年夏、クリスタル・パレスは3500万ポンドのクラブ記録で獲得したブレナン・ジョンソンを放出する。彼は古巣ノッティンガム・フォレストへ戻るのか？

FAカップとコミュニティ・シールドを制したオーストリア人監督オリバー・グラスナーは、もう1つのタイトルを取って退任したい考えだ。パレスは今夏、後任の監督を選ぶ予定だ。

フォレストが自クラブのアカデミー出身で、2023年にトッテナムへ移籍する前に29得点を挙げプレミアリーグ復帰に貢献したジョンソンにオファーし、新監督の意志を試す可能性を問われると、モリソンは次のように語った。 「もしフォレストがその道を選び、ブレナン・ジョンソンを呼び戻す資金があるなら、パレスが『金があるならフォレストに戻れ』と言うのも無理はないだろう。

選手には「ホーム」と呼べる場所があり、そこで力を発揮する。彼がフォレストで示したのもそれだ。フォレストでの活躍がトッテナム移籍につながり、多くのクラブが彼の得点力に注目した。彼は脅威で、相手陣を混乱させ、サッカーを楽しんでいた。 しかし今は定期的に出場できず、結果も残せていない。サッカーを楽しめていないだろう。

短い出場時間では流れをつかむのは難しい。私は彼がパレスに残って成功することを願っているが、フォレストに戻るならその気持ちも理解できる。あそこは彼のクラブだからだ。」