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「彼の古巣」――2026年夏、クリスタル・パレスは3500万ポンドのクラブ記録で獲得したブレナン・ジョンソンを放出する。彼は古巣ノッティンガム・フォレストへ戻るのか？
ジョンソンのクリスタル・パレスでの成績：25試合で無得点
ジョンソンは昨季、トッテナムでヨーロッパリーグ制覇を達成。マンチェスター・ユナイテッドとの決勝で決勝点を挙げ、17年ぶりの主要タイトルをもたらした。2024-25シーズンは18得点をマークし、スパーズの得点王に立った。
しかし24歳の快速ウインガーは徐々にレギュラーから遠ざかり、多額の移籍金を伴いロンドン市内のクラブへ移った。新天地ではまだ期待に応えられていない。
パレスでは25試合に出場しながらも無得点で、決定力に課題が残る。しかし、カンファレンスリーグ決勝でラージョ・バジェカーノと対戦するイーグルスの一員として、再び欧州のタイトルを争うチャンスを迎える。
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パレスは次の移籍市場でジョンソンへのオファーを検討するだろうか？
その試合に出場すれば、別れの試合になる可能性はあるか？適切なオファーがあればパレスが損失を抑え他の選手に投資する可能性について問われたモリソンは、Freebets.com提供のGOAL独占インタビューで「わからない。彼は移籍したばかりだから」と語った。 彼の気持ちは分かる。今は自信を失い、トッテナム時代のレベルには程遠い。当時彼はチームトップスコアラーで、ヨーロッパリーグ決勝でも得点を挙げていた。
フォレスト時代はサイドバックをかわし、自信に満ちていたが、今はその自信が失われている」
彼にはまだ才能がある。数カ月で放出すとは考えにくい。新監督はチーム全体をまとめつつ、彼とも個別に向き合い、自信を回復させるべきだ。
今のところ夏に放出すとは考えにくい。だが新監督が就任すれば、来季は彼の力を引き出してくれると信じている。
フォレストはジョンソンを「故郷」へ呼び戻すか？
FAカップとコミュニティ・シールドを制したオーストリア人監督オリバー・グラスナーは、もう1つのタイトルを取って退任したい考えだ。パレスは今夏、後任の監督を選ぶ予定だ。
フォレストが自クラブのアカデミー出身で、2023年にトッテナムへ移籍する前に29得点を挙げプレミアリーグ復帰に貢献したジョンソンにオファーし、新監督の意志を試す可能性を問われると、モリソンは次のように語った。 「もしフォレストがその道を選び、ブレナン・ジョンソンを呼び戻す資金があるなら、パレスが『金があるならフォレストに戻れ』と言うのも無理はないだろう。
選手には「ホーム」と呼べる場所があり、そこで力を発揮する。彼がフォレストで示したのもそれだ。フォレストでの活躍がトッテナム移籍につながり、多くのクラブが彼の得点力に注目した。彼は脅威で、相手陣を混乱させ、サッカーを楽しんでいた。 しかし今は定期的に出場できず、結果も残せていない。サッカーを楽しめていないだろう。
短い出場時間では流れをつかむのは難しい。私は彼がパレスに残って成功することを願っているが、フォレストに戻るならその気持ちも理解できる。あそこは彼のクラブだからだ。」
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フォレストは、サイドでのエランガの活躍をまだ埋められていない
クリスタル・パレス加入時に2030年までの契約を結んだジョンソン。移籍交渉が成立すれば、イーグルスは高額な移籍金を要求するだろう。一時の不振で過去の成果が台無しになったわけではない。
フォレストは、このノッティンガム出身の選手が何ができるかを熟知しており、失われた輝きを再び呼び覚ますのは自分たちだと信じているかもしれない。2025年にアンソニー・エランガをニューカッスルに売却して以来、その俊足スウェーデン人選手の代役を確保できておらず、サイドのスピードと得点力が切実に必要なのだ。