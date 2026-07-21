オシメンはスーパー・リグでの活躍で欧州屈指のストライカーとしての地位を確立した。レンタル移籍中の元チームメイト、フランクフスキは、彼の影響力は世界最高峰の選手に匹敵すると語る。

フランコフスキは、オシムヘンがエルリング・ハーランドやハリー・ケイン並みの強い闘志を持つと強調。さらに、試合ごとに心身ともに万全を期す姿勢から、彼は世界トップ5のフォワードだと指摘した。

「オシムヘンは世界クラスのストライカーで、トップ5に入る。試合への準備とゴールへの飢えが印象的だ。彼については語り尽くせない」とフランコフスキはonetのインタビューで語った。