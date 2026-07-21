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彼の前には誰がいるのか？ ナイジェリア代表ビクター・オシムヘンが、ハリー・ケインやアーリング・ハーランドと並び、世界サッカー界の「トップ5」ストライカーに挙げられている。
オシムヘンがトップストライカーの仲間入りを果たした
オシメンはスーパー・リグでの活躍で欧州屈指のストライカーとしての地位を確立した。レンタル移籍中の元チームメイト、フランクフスキは、彼の影響力は世界最高峰の選手に匹敵すると語る。
フランコフスキは、オシムヘンがエルリング・ハーランドやハリー・ケイン並みの強い闘志を持つと強調。さらに、試合ごとに心身ともに万全を期す姿勢から、彼は世界トップ5のフォワードだと指摘した。
「オシムヘンは世界クラスのストライカーで、トップ5に入る。試合への準備とゴールへの飢えが印象的だ。彼については語り尽くせない」とフランコフスキはonetのインタビューで語った。
移籍の噂と戦術論
チームメイトから高い評価を受けるオシムヘンだが、移籍市場では依然として議論の的だ。昨季は全大会で22ゴール8アシストを記録したが、一部の批評家は彼のプレースタイルがすべてのトップクラブに合うわけではないと指摘する。
ヘディングとアグレッシブなプレスで守備陣を苦しめるが、「洗練されたテクニック」を巡る議論は続く。それでもフランクウスキーは、オシムヘンのようなスターが放つ自信がトップチームのロッカールームを形作るという。
ガラタサライのスター選手たちの引退後の人生
フランクフスキは現在、スタッド・レンヌでリーグ・アンに挑み、RCレンズ時代を知るフランク・エーズ監督の下でプレーしている。筋肉の怪我で苦しんだ時期を経て、代表での定位置奪回を誓う。
これまで出会ったスター選手について問われると、ドリース・メルテンスやフェルナンド・ムスレラに大きな影響を受けたと語った。フランコフスキは「ガラタサライのロッカールームに入ると、『昨日までテレビで見ていた選手たちと、今同じチームでプレーしている』と実感する」と付け加えた。
- AFP
代表チームへの野心
現在31歳の彼は、秋のネーションズリーグを控え、クラブでの好調を武器にヤン・ウルバン監督率いるポーランド代表への復帰を狙う。春にふくらはぎの怪我で長期離脱したフランコフスキは、万全を期してチームメイトより1週間早くレンヌに合流した。
代表復帰への意欲は以前にも増して強い。「しばらく代表から離れていた。戻ってチームに欠かせない存在になりたい」と語った。
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