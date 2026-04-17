彼の代理人はすでに現地入りしたようだ。トルコの強豪クラブがバイエルン・ミュンヘンの守備の要に注目している。

キムは2021～2022年、フェネルバフチェでプレー。その後約2000万ユーロでSSCナポリへ移籍し、2023年のスクデット獲得に貢献。さらに5000万ユーロでFCバイエルン・ミュンヘンに移った。

バイエルンではジョナタン・ター加入後、キムはレギュラーを確保できていない。昨季はダヨ・ウパメカノとセンターバックの主力コンビだったが、今季はベンチを温める機会が増えた。

このため、迫る移籍市場での退団も否定できない。クラブ側は適切なオファーがあれば移籍を容認する方針で、移籍金は3000万ユーロ程度と報じられている。