フェネルバフチェ・イスタンブールが、韓国人センターバックの復帰を検討しているとの噂がある。フェネルの移籍動向に詳しいインサイダーのセルチャン・ハムザオグル氏が伝えた。同氏によると、トルコの首都で選手代理人とクラブ幹部がすでに会談したという。
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彼の代理人はすでに現地入りしたようだ。トルコの強豪クラブがバイエルン・ミュンヘンの守備の要に注目している。
キムは2021～2022年、フェネルバフチェでプレー。その後約2000万ユーロでSSCナポリへ移籍し、2023年のスクデット獲得に貢献。さらに5000万ユーロでFCバイエルン・ミュンヘンに移った。
バイエルンではジョナタン・ター加入後、キムはレギュラーを確保できていない。昨季はダヨ・ウパメカノとセンターバックの主力コンビだったが、今季はベンチを温める機会が増えた。
このため、迫る移籍市場での退団も否定できない。クラブ側は適切なオファーがあれば移籍を容認する方針で、移籍金は3000万ユーロ程度と報じられている。
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イタリアのトップクラブもキム・ミンジェに興味を示していると報じられている。
29歳の韓国人DFには、特にイタリアの複数クラブが関心を示している。ユヴェントスでは、ナポリ時代を知るスパレッティ監督が来夏の獲得を公言。ACミランも注目しているという。
フェネルバフチェがこれら強豪と渡り合えるかは不透明だ。スポーツ面ではトルコ移籍はステップダウンだが、給与面でイスタンブールが好条件を示す可能性はある。
キムはバイエルンとの契約を2028年まで残しており、昨夏もオファーがあれば移籍可能だったが、コンパニ監督の下で役割が変わるのを期待して残留した。 だが現状、定位置はウパメカノとターで、重要な試合でも起用されている。