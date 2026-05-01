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Liverpool FC v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Falko Blöding

翻訳者：

「彼の下でプレーしたかった」：元ストライカーのレジェンド、ユルゲン・クロップ監督の下でゴールを量産したかったと語る

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ユルゲン・クロップ
ウェイン・ルーニー
モハメド・サラー
フィルジル・ファン・ダイク

イングランド代表の伝説的ストライカー、ウェイン・ルーニーは、現役時代にユルゲン・クロップ監督の下でプレーしたかったと語った。スリー・ライオンズの元最多得点記録保持者は、BBCの番組『ウェイン・ルーニー・ショー』でそう明かした。

プレミアリーグでエヴァートンFCとマンチェスター・ユナイテッドで活躍したルーニーは、リヴァプールの名将クロップについて「彼の下でプレーしたかった」と語った。ただし「リヴァプールでプレーしたかったわけではない」とも付け加えた。

  • ルーニーは、クロップの後任アルネ・スロットについても言及した。スロットは2024年夏に就任し、LFCをすぐにプレミアリーグ制覇に導いた。しかし2年目の不振で批判を受けている。 ルーニーは「以前も言ったが、スロットにはクロップのようなオーラがない」と指摘。「レストランでビールを片手に歩くだけで、クロップが与えたものはリヴァプールの人々が求めるものだった」と続けた。

    ドルトムントを率いた後、リヴァプールで9年間指揮を執り、プレミアやCLでタイトルを獲得した。退任後は充電期間を経て、現在58歳の彼はレッドブルのグローバルサッカー部門責任者を務める。

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  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    ルーニーはファン・ダイクとサラーのパフォーマンス低下を指摘

    一方、ルーニーはリヴァプールの今シーズンの浮き沈みを分析し、その要因を再び、2人のスーパースターであるヴィルジル・ファン・ダイク（34）とモハメド・サラー（33）のパフォーマンスにあると指摘した。 「選手にとって最も難しいのは、自分のレベルが下がったことを受け入れることだ」と40歳の彼は語る。自身も2016年、マンチェスター・ユナイテッドがズラタン・イブラヒモビッチを獲得した際に同じ経験をした。「出場機会は減っていたが、まだプレーしたかった。だから移籍し、それを受け入れた」

    ルーニーと同様に、サラーも今夏リヴァプールを去る見込みだ。 一方、キャプテンのファン・ダイクは残留すると見込まれる。ルーニーは「年齢は誰にも容赦なく、脚が言うことを聞かなくなる。サラーにはそれが起こり、ファン・ダイクも以前の状態ではない。それでも彼らはロッカールームのリーダーで、他の選手がリーダーになるのは難しい」と指摘した。

    それでもルーニーはファン・ダイク（2027年まで契約）が今季限りで去るとは考えていない。ただ、「居座りすぎた選手を何度も見てきた」とも語った。

  • Wayne Rooney Manchester United 2008 Champions LeagueGetty Images

    ウェイン・ルーニーのプロキャリア

    期間クラブ出場数得点アシストタイトル
    2002年 - 2004年エバートンFC701750
    2004-2017マンチェスター・ユナイテッド55925314318
    2017-2018FCエバートン401130
    2018-2020D.C. ユナイテッド5225140
    2020-2021ダービー・カウンティ35730
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