プレミアリーグでエヴァートンFCとマンチェスター・ユナイテッドで活躍したルーニーは、リヴァプールの名将クロップについて「彼の下でプレーしたかった」と語った。ただし「リヴァプールでプレーしたかったわけではない」とも付け加えた。
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「彼の下でプレーしたかった」：元ストライカーのレジェンド、ユルゲン・クロップ監督の下でゴールを量産したかったと語る
ルーニーは、クロップの後任アルネ・スロットについても言及した。スロットは2024年夏に就任し、LFCをすぐにプレミアリーグ制覇に導いた。しかし2年目の不振で批判を受けている。 ルーニーは「以前も言ったが、スロットにはクロップのようなオーラがない」と指摘。「レストランでビールを片手に歩くだけで、クロップが与えたものはリヴァプールの人々が求めるものだった」と続けた。
ドルトムントを率いた後、リヴァプールで9年間指揮を執り、プレミアやCLでタイトルを獲得した。退任後は充電期間を経て、現在58歳の彼はレッドブルのグローバルサッカー部門責任者を務める。
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ルーニーはファン・ダイクとサラーのパフォーマンス低下を指摘
一方、ルーニーはリヴァプールの今シーズンの浮き沈みを分析し、その要因を再び、2人のスーパースターであるヴィルジル・ファン・ダイク（34）とモハメド・サラー（33）のパフォーマンスにあると指摘した。 「選手にとって最も難しいのは、自分のレベルが下がったことを受け入れることだ」と40歳の彼は語る。自身も2016年、マンチェスター・ユナイテッドがズラタン・イブラヒモビッチを獲得した際に同じ経験をした。「出場機会は減っていたが、まだプレーしたかった。だから移籍し、それを受け入れた」
ルーニーと同様に、サラーも今夏リヴァプールを去る見込みだ。 一方、キャプテンのファン・ダイクは残留すると見込まれる。ルーニーは「年齢は誰にも容赦なく、脚が言うことを聞かなくなる。サラーにはそれが起こり、ファン・ダイクも以前の状態ではない。それでも彼らはロッカールームのリーダーで、他の選手がリーダーになるのは難しい」と指摘した。
それでもルーニーはファン・ダイク（2027年まで契約）が今季限りで去るとは考えていない。ただ、「居座りすぎた選手を何度も見てきた」とも語った。
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ウェイン・ルーニーのプロキャリア
期間 クラブ 出場数 得点 アシスト タイトル 2002年 - 2004年 エバートンFC 70 17 5 0 2004-2017 マンチェスター・ユナイテッド 559 253 143 18 2017-2018 FCエバートン 40 11 3 0 2018-2020 D.C. ユナイテッド 52 25 14 0 2020-2021 ダービー・カウンティ 35 7 3 0