「彼の下でプレーしたかった」：元ストライカーのレジェンド、ユルゲン・クロップ監督の下でゴールを量産したかったと語る

一方、ルーニーはリヴァプールの今シーズンの浮き沈みを分析し、その要因を再び、2人のスーパースターであるヴィルジル・ファン・ダイク（34）とモハメド・サラー（33）のパフォーマンスにあると指摘した。 「選手にとって最も難しいのは、自分のレベルが下がったことを受け入れることだ」と40歳の彼は語る。自身も2016年、マンチェスター・ユナイテッドがズラタン・イブラヒモビッチを獲得した際に同じ経験をした。「出場機会は減っていたが、まだプレーしたかった。だから移籍し、それを受け入れた」

ルーニーと同様に、サラーも今夏リヴァプールを去る見込みだ。 一方、キャプテンのファン・ダイクは残留すると見込まれる。ルーニーは「年齢は誰にも容赦なく、脚が言うことを聞かなくなる。サラーにはそれが起こり、ファン・ダイクも以前の状態ではない。それでも彼らはロッカールームのリーダーで、他の選手がリーダーになるのは難しい」と指摘した。

それでもルーニーはファン・ダイク（2027年まで契約）が今季限りで去るとは考えていない。ただ、「居座りすぎた選手を何度も見てきた」とも語った。