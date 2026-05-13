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「彼のレベルに到達したい」――ジョアン・ペドロはハリー・ケインから「大きな刺激を受けている」と認め、チェルシーのスター選手はディディエ・ドログバとの比較を一蹴した
第9の転換期
TNTスポーツとランス誌の共同インタビューで、ジョアンはスタンフォード・ブリッジで9番（センターフォワード）としての地位を確立したいと語った。24歳の彼は「チェルシーに加入して以来、その思いを明確に伝えてきた。ワトフォードやブライトンでは10番や9番としてプレーしたが、ここでは9番としてプレーしたい」と述べた。 しかしチェルシーでは9番としてのみプレーしたいと強く主張してきた」
その役割を完璧にこなすため、彼はバルセロナのロベルト・レヴァンドフスキやバイエルンのハリー・ケインといったトップストライカーを研究している。「今はケインとレヴァンドフスキが好きだ。プレミアリーグの選手なので、特にケインから多くのインスピレーションを得ている」と語った。
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ケインの着想
ペドロは、自分をつなぐ現代的なアタッカーだと語る。これは、トッテナムでプレミアリーグ通算213得点を挙げたケインの特長とも重なる。今季チェルシーでは48試合で20ゴール9アシストを記録している。
SofaScoreによると、プレミアリーグでのペドロは1試合平均35.5回のボールタッチと相手陣内への正確なパス10.1本を記録。これはバイエルンで深い位置からゲームメイクするケインのスタイルと重なる。
「僕は参加型の9番だ。プレーを組み立てられ、かつ大量得点を挙げられる」とブラジル人選手は語る。イングランド代表キャプテンとの対戦を振り返り、ペドロは「ケインと対戦した時は彼にすごく注意を払った。ユニフォームも交換した。彼は尊敬する選手で、彼のレベルに到達したい」と語った。
ドログバとの比較を一蹴する
ウェスト・ロンドンで好スタートを切ったペドロは、ディディエ・ドログバと比較されている。コートジボワールのレジェンドはチェルシーで381試合164ゴール86アシストを記録した。ペドロは、その偉業を認めつつ、自分の道を歩むと語った。
このストライカーはこう語る。「ドログバはチェルシーのアイドルだ。ファンは『新しいドログバか？』と冗談を言う。でも、私は自分のペースで歩む」。
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未来を見据えて
ペドロは、今後もスタンフォード・ブリッジの攻撃の要だ。卓越した技術と機動性、欧州屈指のストライカーから学んだ決定力を融合させ、独自の功績を残し、ブルーズの新たな黄金時代を切り拓くポジションを狙う。