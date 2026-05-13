ペドロは、自分をつなぐ現代的なアタッカーだと語る。これは、トッテナムでプレミアリーグ通算213得点を挙げたケインの特長とも重なる。今季チェルシーでは48試合で20ゴール9アシストを記録している。

SofaScoreによると、プレミアリーグでのペドロは1試合平均35.5回のボールタッチと相手陣内への正確なパス10.1本を記録。これはバイエルンで深い位置からゲームメイクするケインのスタイルと重なる。

「僕は参加型の9番だ。プレーを組み立てられ、かつ大量得点を挙げられる」とブラジル人選手は語る。イングランド代表キャプテンとの対戦を振り返り、ペドロは「ケインと対戦した時は彼にすごく注意を払った。ユニフォームも交換した。彼は尊敬する選手で、彼のレベルに到達したい」と語った。