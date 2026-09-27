ZUMA Press Wire
翻訳者：
「彼のプレーを見られるのは特権だ！」 スラベン・ビリッチがルカ・モドリッチは別次元の存在だと主張する理由
モドリッチの圧巻プレーが主役に ビリッチは白星で復帰戦を飾る
クロアチア代表主将ルカ・モドリッチが圧巻のパフォーマンスを披露し、UEFAネーションズリーグ初戦でチェコ代表を相手にプラハで2-1の勝利へ導いた。最初の指揮期間を終えてから14年、復帰した新指揮官スラベン・ビリッチは、モドリッチの見事なゴールとマルコ・パシャリッチの後半の得点によって、ベンチ復帰戦を白星で飾った。
年齢を感じさせないMFはこのパフォーマンスの流れを作り、中盤から試合を組み立てるとともに先制点も奪った。
クロアチアが敵地で貴重な勝ち点3を手にし、ビリッチにとっても忘れがたい夜となった。
- ZUMA Press Wire
ビリッチ、モドリッチの驚異的な長寿ぶりを目の当たりにできる特権を称賛
試合後、ビリッチは主将に惜しみない賛辞を送り、世界中のサッカーファンはモドリッチが最高レベルでプレーする姿を目にできる幸運に恵まれていると強調した。指揮官は、このベテランの身体的な持久力と、ピッチ上で比類なき技術的支配力に驚嘆を示した。
UEFAのインタビューで、ビリッチはモドリッチが今なお別格の存在だと力説した。
「ルカ・モドリッチについては……我々は、彼の時代に生き、彼がプレーする姿を見られる特権を持っていることを誇りに思うしかない」とビリッチは語った。「あの年齢で、彼は信じられない存在だ。彼がやっていることをできるのは彼だけだよ、言いたいことは分かるだろう」
チェコ代表GK、モドリッチの質が違いを生んだと認める
モドリッチの影響力は相手チームからも称賛を集め、チェコのGKルカーシュ・ホルニチェクは、主将のクオリティーがこの試合の決定的な要因だったと認めた。ホルニチェクは、ディフレクションしたシュートにも手が届いたかもしれないと感じていた一方で、モドリッチの格の違いは疑いようがないと認めている。
MFマテオ・コヴァチッチは、ビリッチの指導の下でチームが象徴的なリーダーを中心にすぐ一体感を築いたと付け加えた。
「もしディフレクションがなければ、手に当てられたかもしれないという感覚はあった」とホルニチェクは認めた。「でももちろん、彼は本当に素晴らしい選手で、今日最も大きな違いを生み出した」
- HANZA MEDIA
クロアチア、スペインとのセビージャ決戦に照準を合わせる
モドリッチとクロアチアは次に、火曜夜にセビリアへ乗り込み、世界王者スペインと対戦する厳しい代表戦に備える。ビリッチ監督率いるチームは、この注目の一戦でも勢いを持ち込み、ネーションズリーグのグループ首位を確かなものにしたい考えだ。
同じ夜にはチェコがプラハでイングランドを迎え撃ち、新たに指揮官に就いたサンティ・デニアは素早い立て直しを目指す。
モドリッチは、自国にとって再び記憶に残るアウェーでの勝利を演出することを狙う。
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