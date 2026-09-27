クロアチア代表主将ルカ・モドリッチが圧巻のパフォーマンスを披露し、UEFAネーションズリーグ初戦でチェコ代表を相手にプラハで2-1の勝利へ導いた。最初の指揮期間を終えてから14年、復帰した新指揮官スラベン・ビリッチは、モドリッチの見事なゴールとマルコ・パシャリッチの後半の得点によって、ベンチ復帰戦を白星で飾った。

年齢を感じさせないMFはこのパフォーマンスの流れを作り、中盤から試合を組み立てるとともに先制点も奪った。

クロアチアが敵地で貴重な勝ち点3を手にし、ビリッチにとっても忘れがたい夜となった。