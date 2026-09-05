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「彼のゴールが必要だ」 マルコス・ジョレンテ、アトレティコ・マドリーが低調なアスレティック・クルブ戦敗戦後、フリアン・アルバレスの輝きを切望していると認める
アルバレスが復帰も大敗を喫する
ジョレンテは『ESPN』に対し、クラブがサン・マメスでラ・リーガでの衝撃的な0-3の敗戦を喫した後、アトレティコ・マドリーはアルバレスを支えなければならないと語った。アルバレスはアウェーのチームがすでに2点を追う状況で後半から途中出場。夏の移籍市場閉幕後ではこれが初出場となった。FWはバルセロナ移籍が盛んに取り沙汰されていたが、アトレティコ・マドリーはその取引に向けた交渉を拒否した。
土曜の試合後に話したジョレンテは、アルバレスを先発メンバーに再び組み込む重要性を強調した。「彼（フリアン）は自分たちにとって非常に重要な選手だ」とジョレンテは語った。「彼自身もそれは分かっている。少しずつ入っていくことになるし、早ければ早いほどいい。自分たちには彼のゴールが必要だからだ。彼が早く100％の状態に戻れるよう、自分たちは支えなければならない」
- AFP
ハンツコ、チームメートの活躍に太鼓判
アトレティコ・マドリーは、この試合で本職のセンターフォワードを置かずにスタートし、アルバレスを投入したのは残り30分あまりとなってからだった。DFダビド・ハンツコもジョレンテと同様の見解を示し、引いて守る相手との難しい状況の中でも、途中出場のアルバレスがポジティブな兆候を見せていたと強調した。ハンツコはまた、チーム全体が今季のアルバレスの成功を後押ししていると述べた。「（アルバレスが）良いプレーをしていたのは見て取れたし、自分で（試合を）打開しようとしていた」とハンツコは『ESPN』に語った。
「相手が引いて守っている中では、もちろん何度かボールを失うこともある。だが、ああいうひらめきは見えたし、反転して左足でシュートを打った場面もあった。彼はチームにとって違いを生み出せる存在だ。本当に残留してくれてうれしい。チーム全員が彼を支えているし、これからも支え続ける。彼が必要だし、彼にとっても僕たちが必要だと思う」
後半の崩壊でアトレティコが代償を払う
アウェーチームは、後半開始直後の壊滅的な2分間で崩れた。ニコ・ウィリアムズとロベルト・ナバーロが46分と48分に得点し、流れを完全に変えると、終盤にはオイアン・サンセットが3点目を追加した。この急激な失速にチームはぼう然となり、選手たちはハーフタイム直後の集中力不足を疑問視していた。
ジョレンテは、この決定的な5分間が自分たちのゲームプランを完全に壊したと認めた。「試合を投げ捨てたのは後半最初の5分間だった」とジョレンテは説明した。「あの5分間でやられた。その後は相手にプレッシャーをかけ、少し怖がらせるようなゴールを決めることもできなかった……。こんなことがあってはならない。前半は良かったのだから。修正しなければならないし、その原因を見つめなければならない」
- Getty Images
シメオネ率いるチームに重要な試合が待ち受ける
アトレティコ・マドリーは、この失望の残る国内での結果を引きずっている時間はほとんどない。今後数日にわたって厳しい日程が待ち受けているからだ。チームはイングランドへ乗り込み、アンフィールドでリバプールとの厳しいチャンピオンズリーグに臨む。その欧州での一戦の後、アトレティコはラ・リーガに戻り、レアル・ソシエダとのタフなアウェーゲームを戦う。
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