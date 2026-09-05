アトレティコ・マドリーは、この試合で本職のセンターフォワードを置かずにスタートし、アルバレスを投入したのは残り30分あまりとなってからだった。DFダビド・ハンツコもジョレンテと同様の見解を示し、引いて守る相手との難しい状況の中でも、途中出場のアルバレスがポジティブな兆候を見せていたと強調した。ハンツコはまた、チーム全体が今季のアルバレスの成功を後押ししていると述べた。「（アルバレスが）良いプレーをしていたのは見て取れたし、自分で（試合を）打開しようとしていた」とハンツコは『ESPN』に語った。

「相手が引いて守っている中では、もちろん何度かボールを失うこともある。だが、ああいうひらめきは見えたし、反転して左足でシュートを打った場面もあった。彼はチームにとって違いを生み出せる存在だ。本当に残留してくれてうれしい。チーム全員が彼を支えているし、これからも支え続ける。彼が必要だし、彼にとっても僕たちが必要だと思う」