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「彼のような選手は必要だ」―米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノ、ワールドカップでの活躍を期待するジオ・レイナを称賛
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「彼にはその資質がある」
レイナはアルゼンチン人監督の下でわずか4試合しか出場していないが、ポチェッティーノ監督は今夏、このMFを米国代表の要として起用する意向を示した。
ポチェッティーノ監督は「彼には才能があり、私は心から信頼している。自信を持たせたい」と語った。「全試合に出場するとは限らないが、彼はチームに貢献できる。独特の才能を持つ彼のような選手は、チームに不可欠だ」
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「経験豊富な選手を信頼しよう」
この発言は、今夏のレイナ招集を巡る長期にわたる議論を受けてのものだ。攻撃的MFは数回招集を外れたが、2025年11月に代表に復帰し、3月も招集された。
「経験豊富な選手を信頼するのは重要だ。我々は最高の選手を集め、競争力を高め、マインドセットを変えたい。ジオはチームに新しい要素をもたらす」と語った。
クラブと代表で出場時間が不安定でも、代表では36試合9得点を記録し、ネイションズリーグ3連覇に貢献。2024年にはCONCACAFネイションズリーグMVPに選ばれている。
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大きな騒動
2022年W杯後、レイナは米国代表史上最も醜い騒動の一つに巻き込まれた。当時、彼の態度に怒ったグレッグ・バーハルター監督は、カタールから彼を帰国させようとした。 その後、バーハルターが匿名でこの問題を公に口にしたことで事態は悪化。レイナの両親は、バーハルターと彼の妻が数十年前に家庭内暴力に関与したという情報を米国サッカー連盟に提供した。現在シカゴ・ファイアを率いるバーハルターは代表復帰が認められ、レイナも後に代表に返り咲いた。
レイナはその後、2022年ワールドカップを「学びの経験」と認め、「チームは若く、経験不足だった」と振り返った。現在は先発でも途中出場でもベンチでも「チームのためにできることは何でもする」と語っている。
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次は？
米国男子代表は2026年ワールドカップ予選グループDの3試合を全米で開催する。6月12日21時（東部時間）にパラグアイ、6月19日15時（東部時間）にオーストラリア、6月25日22時（東部時間）にトルコと対戦する。