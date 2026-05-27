「彼のような選手は必要だ」―米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノ、ワールドカップでの活躍を期待するジオ・レイナを称賛

レイナはアルゼンチン人監督の下でわずか4試合しか出場していないが、ポチェッティーノ監督は今夏、このMFを米国代表の要として起用する意向を示した。

ポチェッティーノ監督は「彼には才能があり、私は心から信頼している。自信を持たせたい」と語った。「全試合に出場するとは限らないが、彼はチームに貢献できる。独特の才能を持つ彼のような選手は、チームに不可欠だ」