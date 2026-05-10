インター・マイアミの暫定監督ギジェルモ・オヨスは、38歳のメッシがもたらす影響に感嘆し、リーグ関係者に彼の保護を強く求めた。試合後、オヨスは「これは並外れた記録で、新たな道を開く。我々は彼をこれまで以上に守らなければならない。レオ・メッシのような選手はただ一人しかいない」と語った。

また、同監督はメッシのような選手が北米サッカーの成長を牽引していると強調した。 「ロドリ（デ・ポール）やスアレスなど、彼らのような選手を守り、大切にしなければならない。なぜなら、彼らがスタジアムを満員にするからだ。主役は常に選手たちだ」と続けた。