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「彼のような選手はただ一人」――インター・マイアミ監督はリオネル・メッシの保護を訴えた。アルゼンチンの「史上最高の選手」はMLSで「驚異的な」歴史的記録を達成した。
メッシがMLSの記録を塗り替える
インター・マイアミのキャプテンはBMOフィールドでMLS史上最速となる通算100ゴール関与を達成した。メッシは64試合目でこの記録に到達し、セバスティアン・ジョビンコの95試合を大幅に更新した。
8度のバロンドール受賞者は2アシストを記録し、75分に試合を決するゴールもマーク。前節のフロリダ・ダービー敗戦を払拭し、タイトルへ導く原動力を示した。
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オヨス氏は象徴の保護を訴える
インター・マイアミの暫定監督ギジェルモ・オヨスは、38歳のメッシがもたらす影響に感嘆し、リーグ関係者に彼の保護を強く求めた。試合後、オヨスは「これは並外れた記録で、新たな道を開く。我々は彼をこれまで以上に守らなければならない。レオ・メッシのような選手はただ一人しかいない」と語った。
また、同監督はメッシのような選手が北米サッカーの成長を牽引していると強調した。 「ロドリ（デ・ポール）やスアレスなど、彼らのような選手を守り、大切にしなければならない。なぜなら、彼らがスタジアムを満員にするからだ。主役は常に選手たちだ」と続けた。
アルゼンチンの2人がワールドカップのリズムをつかむ
メッシが注目される中、同胞デ・パウロは4年前カタールでアルゼンチンに優勝をもたらした実力を再証明した。自ら蹴ったFKがブロックされた直後、ボレーで先制し、マイアミの試合を支配した。このMFはホヨス監督にとって不可欠な原動力であり、華麗な先発陣と完璧なバランスを保つ。
ホヨス監督は「彼らは並外れた方法で自己表現をする。それができれば、どんな守備も状況も打破できる。彼らはまさに『クラック（一流選手）』だ」と語った。2026年W杯が近づく中、2人はクラブも代表も最も必要なタイミングで身体的なピークを迎えつつある。
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スアレスとレギロンが合流
大勝の仕上げは馴染みの顔ぶれが務めた。ルイス・スアレスがバルセロナ時代からの相棒との連携でネットを揺らし、マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードでプレーした左SBセルヒオ・レギロンも復帰戦で得点を挙げた。トロントのエミリオ・アリスティサバルが2点を返したが、マイアミのスター軍団の前には脅威とはならなかった。
新本拠地での序盤は苦戦したマイアミだが、サポーターズ・シールド争いの有力候補として国際試合休養期間前の最終シリーズに挑む。メッシにとってこの夜は日常の一ページに過ぎなかったかもしれないが、オヨスやマイアミのサポーターにとってはサッカー史に刻まれる特別な瞬間となった。