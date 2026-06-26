「彼のためなら殺すことも厭わない！」 レブロン・ジェームズとロサンゼルス・レイカーズによる衝撃的なサイン・アンド・トレードが実現か？

ウィンドホルスト氏は『パット・マカフィー・ショー』で「現時点でレブロンに提示できるのは年400万ドルだけだ」と述べ、レブロンがクリーブランドで再びプレーするためだけに高額年俸を諦めるとの観測を否定した。 「彼がはるかに少ない金額で満足するとは考えにくい。彼は依然としてマックス契約に値する選手だ」と指摘した。

ウィンドホルスト氏によると、キャバリアーズがレブロンを迎える方法は「レブロンとジャレット・アレンのサイン・アンド・トレード」だけだが、チーム強化にはつながらず、実現の可能性は低いという。一方で、レイカーズは喜んで応じるだろうと指摘した。 「レイカーズはジャレット・アレン獲得のためなら何でもする」とウィンドホルストは主張した。

平均15.4得点・8.5リバウンドのアレンは、センターが課題のレイカーズにとって魅力的な補強だ。昨季期待外れだったエイトンの穴を埋めることができ、28歳と若い点も魅力だ。だが、それゆえキャブスにとってこのトレードは意味がない。