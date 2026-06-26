ESPNインサイダーのブライアン・ウィンドホルストによると、「キング」が引退後にクリーブランド・キャバリアーズに復帰する可能性は低い。チームの財政が厳しいためだ。
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「彼のためなら殺すことも厭わない！」 レブロン・ジェームズとロサンゼルス・レイカーズによる衝撃的なサイン・アンド・トレードが実現か？
ウィンドホルスト氏は『パット・マカフィー・ショー』で「現時点でレブロンに提示できるのは年400万ドルだけだ」と述べ、レブロンがクリーブランドで再びプレーするためだけに高額年俸を諦めるとの観測を否定した。 「彼がはるかに少ない金額で満足するとは考えにくい。彼は依然としてマックス契約に値する選手だ」と指摘した。
ウィンドホルスト氏によると、キャバリアーズがレブロンを迎える方法は「レブロンとジャレット・アレンのサイン・アンド・トレード」だけだが、チーム強化にはつながらず、実現の可能性は低いという。一方で、レイカーズは喜んで応じるだろうと指摘した。 「レイカーズはジャレット・アレン獲得のためなら何でもする」とウィンドホルストは主張した。
平均15.4得点・8.5リバウンドのアレンは、センターが課題のレイカーズにとって魅力的な補強だ。昨季期待外れだったエイトンの穴を埋めることができ、28歳と若い点も魅力だ。だが、それゆえキャブスにとってこのトレードは意味がない。
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レイカーズがリーブスと契約延長。レブロン・ジェームズの残留が最有力か。
レブロンの去就は依然不透明で、ここ数か月はクリーブランド復帰が話題になっている。ロサンゼルスとの契約は満了だが、ESPNのチャムス・チャラニア氏によると、NBAファイナル直後に球団からレジェンドへ延長オファーがあっただけだという。
レイカーズは直近、オースティン・リーブスと4年1億8500万ドルの大型延長契約を結んだ。レブロンはプレイヤーオプションで最終年に5260万ドルを得たが、チームが同額以上を提示する可能性は低い。ルカ・ドンチッチを軸に優勝を狙うため、サラリーキャップに余裕が必要だからだ。
ただ、インサイダーのマーク・スタイン氏とジェイク・フィッシャー氏はロサンゼルス残留が最も可能性が高いと見る。ジェームズはこの街に深く根を下ろしており、内部も退団の可能性は低いと見る。一方、ゴールデンステート・ウォリアーズも関心を維持。ウィンドホルスト氏はレイカーズ残留の可能性を約51％と見積もり、他のシナリオも排除しない。
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レブロン・ジェームズ：現役引退？ 「そうなったら、僕はバスケットボールを裏切る」
41歳の彼にとって、現役引退の可能性はゼロではない。最近『タイム』誌のインタビューで、引退の条件を語った。「心次第だ。心が向かえば体もついてくる」とジェームズは言った。
試合の5時間前にアリーナへ行く気、2時間半前に練習へ行く気が失せたとき、それが終わりの合図だ。そのときはゲームを裏切っている証拠だからね。」
だがその瞬間は、まだ来ていない。「もちろん」と彼は言った。今もバスケットボールを楽しんでいるか、という質問への答えだった。