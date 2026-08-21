その選手が新たな指揮官に明らかに心酔している一方で、モウリーニョは獲得プロセスにおける自身の役割について、早い段階で明確にしている。別のインタビューで、同監督はベンチに復帰した際、このウインガーの獲得を明確に要求したわけではないと明かした。

この取引について問われたモウリーニョは、「いや、誰の獲得も求めていない」と述べた。「私は1人の選手も要求せずに来た。スカッドをしっかり見て、何を起こしたいのかを正確に分かっていたからだ」

ただし、クラブからこれほど稀有なクオリティーを持つタレントを獲得する機会を提示された時には、それを見送ることは不可能だったと認めている。

モウリーニョはさらに、「［ディオマンデのような］スピードがあり、アグレッシブで、両サイドでプレーできるワイドの選手を見つけるのは簡単ではない。本当に難しい」と付け加えた。「それに加えて、彼は若く、伸びしろがあり、レアル・マドリーで先の長いキャリアを送れる。そうした機会が来た時、彼に1億2000万、8000万、4000万、あるいは2000万［ユーロ］かかったかどうかを私は問題にしたくなかった」