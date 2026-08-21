Norbert Schmidt
翻訳者：
「彼のためなら死ぬ覚悟がある！」 レアル・マドリー加入の新戦力ヤン・ディオマンデが、“夢”の移籍後にジョゼ・モウリーニョを称賛
ベルナベウで『夢』が現実に
ディオマンデが、レアル・マドリーのクラブ史上最高額補強として初めて口を開き、ベルナベウへの移籍を完了させたことへの大きな誇りを語った。欧州で最も注目を集める才能の一人として頭角を現した19歳のウインガーは、スペインの名門からの関心に衝撃を受けたことを認めた。「これ以上大きなクラブはないので、まるで夢のようだった」と、ディオマンデは『SportyTV』に語った。「知った瞬間から眠れなかった。信じられなかった。ジュニ［カラファト］と話し、その後で監督とも話した。監督がフランス語を話したので驚いた」
このコートジボワール人選手のトップへの駆け上がり方は驚異的で、キリアン・エムバペやジュード・ベリンガムといったスーパースターがすでにそろうドレッシングルームに加わることになる。それでも高い期待が懸かる中、ディオマンデは地に足をつけた姿勢を保ちつつ野心も示し、「夢をかなえたので、誇りに思うし幸せだ」と述べた。
- Laci Perenyi
モウリーニョの個人的な働きかけがこの取引に及ぼした影響
ディオマンデの決断における大きな要因の一つは、モウリーニョの直接的な関与だった。「スペシャル・ワン」は、この若手に自分が高く評価されていると感じさせるために多大な努力を払い、時差を埋めるために早朝の電話もかけた。「モウリーニョは朝5時に起きて僕と話してくれた。それは、彼が重要な存在だということを意味している」とディオマンデは明かした。「マドリーから電話が来たら、ノーとは言えない。だから僕は『彼らが僕を望むなら、そこに行く』と言った」
加入後、選手と指揮官の関係はすぐに強固なものとなった。ディオマンデは初対面をこう振り返っている。「到着するやいなや、彼は僕にこう言った。『君は私のチームの一員になると約束した。そして今、こうしてここにいる』とね。すると僕は彼にこう言った。『あなたは最高だから、一緒に仕事ができてうれしい』と。彼からは多くを学べるし、自分の成長を続けるための正しい監督だ。彼のためなら死ぬ覚悟がある」
モウリーニョが移籍における役割を明確化
その選手が新たな指揮官に明らかに心酔している一方で、モウリーニョは獲得プロセスにおける自身の役割について、早い段階で明確にしている。別のインタビューで、同監督はベンチに復帰した際、このウインガーの獲得を明確に要求したわけではないと明かした。
この取引について問われたモウリーニョは、「いや、誰の獲得も求めていない」と述べた。「私は1人の選手も要求せずに来た。スカッドをしっかり見て、何を起こしたいのかを正確に分かっていたからだ」
ただし、クラブからこれほど稀有なクオリティーを持つタレントを獲得する機会を提示された時には、それを見送ることは不可能だったと認めている。
モウリーニョはさらに、「［ディオマンデのような］スピードがあり、アグレッシブで、両サイドでプレーできるワイドの選手を見つけるのは簡単ではない。本当に難しい」と付け加えた。「それに加えて、彼は若く、伸びしろがあり、レアル・マドリーで先の長いキャリアを送れる。そうした機会が来た時、彼に1億2000万、8000万、4000万、あるいは2000万［ユーロ］かかったかどうかを私は問題にしたくなかった」
- AFP
レガネスでのデビューからガラクティコの地位へ
ディオマンデがレアル・マドリーにたどり着くまでの道のりには、新天地との詩的なつながりがある。レガネスでプレーしていた際、ベルナベウでプロデビューを果たしたのだ。レガネスは、キャリアで初めてのチャンスを与えてくれたクラブとして、今も高く評価している。「これは神の思し召しだ。自分は神をとても信じている」とディオマンデは付け加えた。「本当にすごい偶然だった。自分はただ毎日を楽しみたい。あの試合で覚えているのは、エムバペとユニフォームを交換したこと。そして今日、同じロッカールームで一緒に笑っている。自分の力を示す機会をくれた唯一のクラブだったから、レガネスのことは決して忘れない」
ディオマンデの汎用性は、来季のラ・リーガと欧州コンペティションの両方で支配を目指すレアル・マドリーにとって、大きな武器になるとみられている。
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