「彼のためなら命を捧げるだろう」――マルク・ククレラ、チェルシーによるエンツォ・マレスカの解任は誤りだったと主張

このディフェンダーは、ライバルクラブに見られる安定性を、チェルシーが模範とすべきだったと指摘した。彼は、プレシーズンを十分に経ずにシーズン途中で新監督を招へいした決定が、選手たちが練習場で新しい戦術を消化する時間さえ持てないような混沌とした環境を生み出したと述べた。

ククレラは次のように付け加えた。「端的に言えば、クラブを取り巻く不安定さはこれに起因している。最初は暫定監督（元U-21監督のカルム・マクファーレン）が就任し、その後、新しい監督がやって来たが、新しい戦術を練る時間がなかった。そのような変更を行うなら、シーズン終了まで待つのが最善だ。 そうすれば、選手も新監督も準備を整え、十分なプレシーズンを過ごす時間が得られる。今のアーセナルを見てほしい。彼らはあらゆるタイトルを争っている。彼らは[ミケル]・アルテタと共にほぼ7年間を過ごしてきたが、それほどのタイトルは獲得していない。しかし、そのプロジェクトへの信頼が実を結んでいるのだ。」