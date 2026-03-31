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「彼のためなら命を捧げるだろう」――マルク・ククレラ、チェルシーによるエンツォ・マレスカの解任は誤りだったと主張
途中で打ち切られたプロジェクト
マレスカ監督の下でタイトルを獲得したにもかかわらず、チェルシーの首脳陣は1月に監督交代を決断し、マレスカ監督の後任としてリアム・ローゼニオール氏を起用した。 それ以来、ブルーズは極めて苦戦を強いられており、直近12試合でわずか4勝にとどまり、パリ・サンジェルマンに2試合合計8-2で敗れてチャンピオンズリーグから敗退した。ククレジャは、18ヶ月にわたる構築を経てようやく機能し始めていた戦術的なプロセスが中断されたこと、そして経験不足が今、クラブに代償として跳ね返ってきていると考えている。
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元上司への忠誠心
『The Athletic』の取材に対し、ククレジャは次のように語った。「エンツォ・マレスカ監督の下では、18ヶ月間一緒にプレーしてきたおかげで、チームはより安定していた。彼との最初のプレシーズンを見れば、不安要素があったことは明らかだ。 どの選手にとっても、何をすべきかを理解するためのプロセスが必要だ。マレスカ監督との最後の数ヶ月間、我々はほぼ無意識のうちにプレーできていた。システムが変わっても、何をすべきか分かっていた。それには時間が必要なんだ。
「監督が自信を与えてくれ、タイトルを争うための舞台を用意してくれるなら、その監督のために命を懸けて戦うだろう。マレスカが去った瞬間、それは我々に大きな影響を与えた。これらはクラブが下した決断だ。もし私に聞かれたら、私はこの決断はしなかっただろう。」
ライバルから学ぶこと
このディフェンダーは、ライバルクラブに見られる安定性を、チェルシーが模範とすべきだったと指摘した。彼は、プレシーズンを十分に経ずにシーズン途中で新監督を招へいした決定が、選手たちが練習場で新しい戦術を消化する時間さえ持てないような混沌とした環境を生み出したと述べた。
ククレラは次のように付け加えた。「端的に言えば、クラブを取り巻く不安定さはこれに起因している。最初は暫定監督（元U-21監督のカルム・マクファーレン）が就任し、その後、新しい監督がやって来たが、新しい戦術を練る時間がなかった。そのような変更を行うなら、シーズン終了まで待つのが最善だ。 そうすれば、選手も新監督も準備を整え、十分なプレシーズンを過ごす時間が得られる。今のアーセナルを見てほしい。彼らはあらゆるタイトルを争っている。彼らは[ミケル]・アルテタと共にほぼ7年間を過ごしてきたが、それほどのタイトルは獲得していない。しかし、そのプロジェクトへの信頼が実を結んでいるのだ。」
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チェルシーの次はどうなるのか？
チェルシーは4月、過密なスケジュールに直面する。4月4日のポート・ヴェイルとのFAカップ準々決勝を皮切りに、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、ブライトンとの重要なプレミアリーグの対戦が続く。この過酷な戦いは5月にも続き、ノッティンガム・フォレスト、リヴァプール、トッテナム、サンダーランドとの、今季の行方を左右しかねない試合が控えている。そのため、ロゼニオール監督には、ククレラが切望する戦術的なプロセスを導入する時間がほとんど残されていない。