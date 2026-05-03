「彼のためなら命を懸けても構わない」――コビー・マイヌーは、リヴァプール戦の劇的勝利でマンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグへ導いたマイケル・キャリックの多大な貢献を称えた。

今シーズン、この若手MFは並外れた粘り強さを見せている。前監督のアモリム下では出場機会が限られていたが、キャリック体制になってからレギュラーに定着し、1,300分以上プレーした。出場が少なかった時期について彼は「サッカーができないのはいつでも辛い」と振り返る。 それでも前を向いて黙々と努力しました」と語った。キャリック監督については「監督は大きな存在で、選手全員に自信を与えてくれます。彼についていき、ピッチで命懸けで戦いたいと思わせます」と感謝を述べた。