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「彼のためなら命を懸けても構わない」――コビー・マイヌーは、リヴァプール戦の劇的勝利でマンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグへ導いたマイケル・キャリックの多大な貢献を称えた。
劇的勝利でCL復帰決定
日曜日のリヴァプール戦後、スカイ・スポーツの取材に応じたマイヌーは、キャリック監督の下でチーム状態が上向いたことを喜んだ。ユナイテッドはオールド・トラッフォードでのライバル戦を3－2で制し、欧州トップリーグの出場権を確保した。 マテウス・クーニャとベンジャミン・セスコの早期ゴールでホームチームが優位に立ったが、リヴァプールも反撃。マイヌーが決勝点を挙げ、パス成功率89％を記録した90分の活躍を締めくくった。彼は「この試合でゴールに関われて嬉しい。本当に特別な一戦だった」と語った。
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アモリムの不調を受け、マイヌーが復活。
今シーズン、この若手MFは並外れた粘り強さを見せている。前監督のアモリム下では出場機会が限られていたが、キャリック体制になってからレギュラーに定着し、1,300分以上プレーした。出場が少なかった時期について彼は「サッカーができないのはいつでも辛い」と振り返る。 それでも前を向いて黙々と努力しました」と語った。キャリック監督については「監督は大きな存在で、選手全員に自信を与えてくれます。彼についていき、ピッチで命懸けで戦いたいと思わせます」と感謝を述べた。
キャリックのオールド・トラッフォードでの歴史的記録
キャリックの率いるマンチェスター・ユナイテッドは、オールド・トラッフォードをほぼ無敵の要塞に変えた。2021年の暫定監督時代を含め、ホーム9試合で8勝している。プレミアリーグで就任後ホーム9試合で8勝以上したのはキャリックで6人目。イングランド人では初だ。直近では2016-17のチェルシーを率いたコンテが達成している。 リヴァプール戦で決勝点を挙げたマイヌーは感無量だった。「家族が来てくれていた。プレーできて、しかも得点できたのは幸せだ。昔はあのコーナーで観戦していた。夢が叶った。このクラブの一員でいられて嬉しい」と語った。
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レッド・デビルズの次はどうなるのか？
チャンピオンズリーグ出場権を確保したクラブは、勝ち点64で3位を確定した。ユナイテッドは、キャリックが築いた戦術基盤をさらに強化し、来季のタイトルを狙う。ただし、キャリックが正式監督になるかは未定だ。残るサンダーランド、ノッティンガム・フォレスト、ブライトンとの3試合を前に、マイヌーは「シーズンを力強く締めくくる必要がある。現状ではまだ十分ではない」と語った。