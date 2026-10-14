リーグ・アンのクラブに勝利したアルテタ監督にとって、この一戦は特別な感慨を伴うものだった。朝、マネージングディレクターのリチャード・ガーリックから電話を受け、フライアーの訃報を知っていたのだ。試合終了後、アルテタ監督は語った。「この勝利を彼に捧げたい。勝利も、チームの戦いぶりも、きっと喜んでくれただろう。クラブの現在の立ち位置、所属する選手たち、そして私たちが築いてきた団結とつながりを、彼がとても、とても誇りに思っていたことは分かっている」

「本当に悲しい日だ。今朝、目が覚めると、リチャード・ガーリックからケンが亡くなったと知らせる電話があった。彼と会い、時間を共にし、彼から学ぶことができたのは光栄だった」

「サッカークラブで自分の役割を果たす人はいる。だが、彼の存在感や人柄、クラブへの愛情を、クラブのアイデンティティや文化、価値観の構築につなげられる人は、ほんのわずかだ。このクラブの次を見据えるビジョンを持ち、あの並外れた知性でクラブのために成し遂げてきたことを実現できる人も、ほとんどいない」