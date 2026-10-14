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「彼のためだ！」ミケル・アルテタ監督、アーセナルがリールに3-0で勝利したチャンピオンズリーグの一戦を、クラブで「永遠に生き続ける」特別な人物に捧げる
アーセナル、クラブを支えた象徴的な功労者をたたえる
スペイン人指揮官は、チームがチャンピオンズリーグで3ゴールを挙げて収めた勝利を、クラブの故終身会長にささげた。同氏は月曜日に92歳で死去した。90年間にわたりクラブに尽くしたこの伝説的人物は、アーセナルがハイベリーからエミレーツ・スタジアムへ本拠地を移す上で重要な役割を果たした。その建設に貢献したスタジアムで、後半の7分間にユリエン・ティンバー、エベレチ・エゼ、ブカヨ・サカが立て続けに得点。故人にささげるにふさわしい、完璧な追悼となった。
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感極まった監督、長く残る功績をたたえる
リーグ・アンのクラブに勝利したアルテタ監督にとって、この一戦は特別な感慨を伴うものだった。朝、マネージングディレクターのリチャード・ガーリックから電話を受け、フライアーの訃報を知っていたのだ。試合終了後、アルテタ監督は語った。「この勝利を彼に捧げたい。勝利も、チームの戦いぶりも、きっと喜んでくれただろう。クラブの現在の立ち位置、所属する選手たち、そして私たちが築いてきた団結とつながりを、彼がとても、とても誇りに思っていたことは分かっている」
「本当に悲しい日だ。今朝、目が覚めると、リチャード・ガーリックからケンが亡くなったと知らせる電話があった。彼と会い、時間を共にし、彼から学ぶことができたのは光栄だった」
「サッカークラブで自分の役割を果たす人はいる。だが、彼の存在感や人柄、クラブへの愛情を、クラブのアイデンティティや文化、価値観の構築につなげられる人は、ほんのわずかだ。このクラブの次を見据えるビジョンを持ち、あの並外れた知性でクラブのために成し遂げてきたことを実現できる人も、ほとんどいない」
謙虚な人物が北ロンドンを形作った
生涯にわたるサポーターだっただけでなく、フライアーはその謙虚さと舞台裏で発揮した並外れた活力によって、クラブの全員に忘れがたい印象を残した。92歳のフライアーの独特な人柄を振り返り、アルテタはこう付け加えた。「彼が残したものは計り知れない。彼と時間を共にできたのは本当に喜ばしいことだった。彼がいなくなるのは寂しいが、彼は後世に残るものを残してくれた。このクラブと、彼に出会ったすべての人の中で、彼は永遠に生き続ける」
「彼は何事についても手柄を自分のものにしようとしなかった。多くのことに非常に集中し、徹底していた。冗談も言えた。あの年齢であれほどの活力があったのは驚くべきことで、それこそが彼を特別で唯一無二の存在にしていた」
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圧倒的な勢いが厳しい試練に直面
この印象的な一夜には、40歳のストライカー、オリヴィエ・ジルーのエミレーツ・スタジアム帰還もあり、アーセナルは2024年11月のインテル・ミラノ戦での敗戦以降、リーグフェーズでの連勝を14試合に伸ばした。今季はここまで公式戦10試合で9勝を挙げており、すぐに今週末のノッティンガム・フォレスト戦へ目を向けることになる。さらに来週水曜日にはドイツに遠征し、ブンデスリーガの強豪バイエルン・ミュンヘンと対戦。欧州の舞台での実力を、より厳しく試されることになる。
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