Getty Images Sport
翻訳者：
「彼のせいじゃない」――ベルギー代表のルディ・ガルシア監督がフォラリン・バログンを擁護。USMNTのストライカーが、ワールドカップ敗退とFIFAによるレッドカードの出場停止処分について沈黙を破った。
バログンのレッドカード騒動
ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場したバログンについて、FIFAが1試合だけの出場停止軽減を決定。この措置は各紙で大きく報じられ、ベルギーサッカー協会や国際評論家からは「大会に危険な前例を残す」と批判された。結局バログンは先発したが、共催国は大量失点を免れなかった。
- AFP
ガルシアが相手フォワードをマークする
試合後の会見でガルシア監督は、当該選手への恨みは一切なく、その成熟した姿勢を称えた。監督は「バログンは私に話しかけてくれた。その姿勢は好感が持てた。彼のせいではないし、責めるべき相手でもない。そう彼にも伝えた。話しかけてくれたことに感謝している」と語った。
また、相手ＦＷを巡る外部騒動がチームのモチベーションにつながったという見方を否定し、「そんなものは不要だった。我々にとって重要だったのはゲームプランだ。主導権を握りたかった。米国代表はダイナミックでエネルギーに満ちている。ケヴィン［デ・ブルイネ］がいなくても我々はゴールを決めた」と語った。
「別に驚きはしなかった」
試合前の気まずい状況について、バログンは沈黙を破った。米国代表のエースは、選手としてピッチで役割を果たすのが仕事だと強調した。
試合後、彼はこう語った。「レッドカードが出れば通常は次戦出場停止だ。それが覆されれば物議を醸すのは当然で、私は驚かなかった。選手としてやるべきことはピッチで役割に集中することだけだ。今日は勝てず残念だ。」
さらに彼は「レッドカードを受けたときはその判定を受け入れ、出場可能だと告げられたときもその決定を受け入れた。これ以上言うことはない。とはいえ、今日はベルギーの方が優れていた。彼らは我々よりはるかに良いプレーをした」と語った。
- (C)Getty Images
スペインは準々決勝でベルギーと対戦する。
シアトルでの大勝でベルギーは準々決勝進出を決め、7月10日（金）にロサンゼルスで欧州王者スペインと対戦する。2得点を奪ったデ・ケテラールと復調したルカクの活躍は、ガルシア監督率いるチームに勢いを与えている。 レッドデビルズは、この高いパフォーマンスを維持し、「ラ・ロハ」の攻撃を封じて準決勝進出を狙う。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。