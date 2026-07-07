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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

「彼のせいじゃない」――ベルギー代表のルディ・ガルシア監督がフォラリン・バログンを擁護。USMNTのストライカーが、ワールドカップ敗退とFIFAによるレッドカードの出場停止処分について沈黙を破った。

リュディ・ガルシア
フォラリン・バログン
アメリカ合衆国 対 ベルギー
アメリカ合衆国
ベルギー
ワールドカップ

ベルギー代表のルディ・ガルシア監督は、シアトルで行われたワールドカップ決勝トーナメント1回戦後、アメリカ代表FWフォラリン・バログンを擁護した。試合前、FIFAがバログンのレッドカードによる出場停止を解除するという物議を醸す決定があり、ベルギーが4-1で勝利するまで批判が相次いでいた。

  • バログンのレッドカード騒動

    ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場したバログンについて、FIFAが1試合だけの出場停止軽減を決定。この措置は各紙で大きく報じられ、ベルギーサッカー協会や国際評論家からは「大会に危険な前例を残す」と批判された。結局バログンは先発したが、共催国は大量失点を免れなかった。

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    ガルシアが相手フォワードをマークする

    試合後の会見でガルシア監督は、当該選手への恨みは一切なく、その成熟した姿勢を称えた。監督は「バログンは私に話しかけてくれた。その姿勢は好感が持てた。彼のせいではないし、責めるべき相手でもない。そう彼にも伝えた。話しかけてくれたことに感謝している」と語った。

    また、相手ＦＷを巡る外部騒動がチームのモチベーションにつながったという見方を否定し、「そんなものは不要だった。我々にとって重要だったのはゲームプランだ。主導権を握りたかった。米国代表はダイナミックでエネルギーに満ちている。ケヴィン［デ・ブルイネ］がいなくても我々はゴールを決めた」と語った。

  • 「別に驚きはしなかった」

    試合前の気まずい状況について、バログンは沈黙を破った。米国代表のエースは、選手としてピッチで役割を果たすのが仕事だと強調した。

    試合後、彼はこう語った。「レッドカードが出れば通常は次戦出場停止だ。それが覆されれば物議を醸すのは当然で、私は驚かなかった。選手としてやるべきことはピッチで役割に集中することだけだ。今日は勝てず残念だ。」

    さらに彼は「レッドカードを受けたときはその判定を受け入れ、出場可能だと告げられたときもその決定を受け入れた。これ以上言うことはない。とはいえ、今日はベルギーの方が優れていた。彼らは我々よりはるかに良いプレーをした」と語った。

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  • Spain Belgium(C)Getty Images

    スペインは準々決勝でベルギーと対戦する。

    シアトルでの大勝でベルギーは準々決勝進出を決め、7月10日（金）にロサンゼルスで欧州王者スペインと対戦する。2得点を奪ったデ・ケテラールと復調したルカクの活躍は、ガルシア監督率いるチームに勢いを与えている。 レッドデビルズは、この高いパフォーマンスを維持し、「ラ・ロハ」の攻撃を封じて準決勝進出を狙う。

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