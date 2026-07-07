試合後の会見でガルシア監督は、当該選手への恨みは一切なく、その成熟した姿勢を称えた。監督は「バログンは私に話しかけてくれた。その姿勢は好感が持てた。彼のせいではないし、責めるべき相手でもない。そう彼にも伝えた。話しかけてくれたことに感謝している」と語った。

また、相手ＦＷを巡る外部騒動がチームのモチベーションにつながったという見方を否定し、「そんなものは不要だった。我々にとって重要だったのはゲームプランだ。主導権を握りたかった。米国代表はダイナミックでエネルギーに満ちている。ケヴィン［デ・ブルイネ］がいなくても我々はゴールを決めた」と語った。