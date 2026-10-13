AFP
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「彼のことはよく知っている」マレン、ローマがレアル・マドリー戦に備える中でベリンガムとの再会を心待ちに
レッドカードの悪夢を乗り越える
ローマのFWマレンが、日曜日のコモ戦で退場処分を受けた後に経験した精神的な苦しみを明かした。マレンはローマがスコアレスドローに終わった試合で退場処分を受けた。その後、チームが重要な勝ち点を落とすのをサイドラインからなすすべなく見守ることになり、ローマはセリエAで3位に後退。首位インテルとの差は勝ち点2となった。
「個人的には、今はそれほどいら立っていない。起きてしまったことだし、誰かを傷つけるつもりはなかった。だから前に進む」と、マレンはローマの公式サイトに語った。今後の国内戦に出場できないことへの落胆はあるものの、かつてアストン・ヴィラに所属したストライカーは、欧州の大会に力を注ぐ決意だ。「試合後、チームメイトがプレーするのを見ていた時間は、ここしばらくで最もストレスを感じた経験の一つだったと言わなければならない。レッドカードを受けてチームが負けると、自分のせいだと感じる」とマレンは説明した。
マレンは、国内戦でのつらい経験と、今後の欧州での挑戦を切り離さなければならないとも指摘。チャンピオンズリーグでは新たな気持ちで臨めるとして、「ただ、次の試合は別の機会であり、起きたこととはほとんど関係がないと思う。だから前に進む」と述べた。チケットが完売したオリンピコで、ローマはクラブサッカー界でも屈指の大きな試練に臨む。この精神的な強さが重要になるだろう。
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ジュード・ベリンガムとの特別な再会
この夜の最大の注目は、マレンがドルトムント時代の元同僚ベリンガムと対戦することだ。2人はベリンガムがレアル・マドリーへ移籍するまで、2021年から2023年にかけてボルシア・ドルトムントでともにプレーした。マレンは2025年まで同クラブに在籍し、アストン・ヴィラを経てローマに加入した。
レアル・マドリーのスター選手との関係を問われたマレンは、「いや、彼とは話していない。彼のことはよく知っているし、長い間一緒にプレーした」と答えた。「信じられないほどの能力を持つ、本当に特別な選手だ。彼とはとても良い関係を築いている。しばらく会っていないので、再会できるのが楽しみだ」。両チームはチャンピオンズリーグ初戦を勝利で飾ってこの対戦を迎える。レアル・マドリーはインテルに2-1で勝利し、ローマはビジャレアルとの接戦を3-2で制した。
ローマでの生活とASローマでの成功
1月にプレミアリーグからセリエAへ移籍して以来、マレンは絶好調だ。今季のリーグ戦ではわずか6試合で6得点を挙げ、得点ランキングの首位に立っている。ローマ加入後の全公式戦でも、21試合で21得点という驚異的な得点記録を残している。
マレンは好調の理由について、「まずは、僕を信頼し、十分な出場時間を与えてくれる監督だ」と語った。「チームメイトも、人間として、選手としての僕をとても温かく迎え入れてくれたと思う。コーチングスタッフと同じように、彼らはいつも僕を支えてくれている。それに、サポーターと街もある。どちらも本当に素晴らしいと思う。こうしたものがすべてそろえば、選手は最高のパフォーマンスを発揮できると思う」
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ホームでのチャンピオンズリーグの魔法
水曜日はローマにとって重要な節目となる。2019年以来初めて、ホームでチャンピオンズリーグの試合を戦うからだ。2019年にはラウンド16で敗退した。それ以来、ローマは欧州の舞台で成功を収めてきた。なかでも2021-22シーズンには、ジョゼ・モウリーニョ監督の下でUEFAヨーロッパカンファレンスリーグを制した。皮肉にも、そのモウリーニョは今、ローマの次の対戦相手であるレアル・マドリーの監督として、相手ベンチに座っている。
「ファンのサポートはとても重要だと思う。特に、先ほど話したような難しい場面ではね」とマレンは語った。「アウェーでプレーするときは、考えなければならないことがさらに増える。でも今回は、ファンの前でホームの試合を戦う。彼らは僕たちに大きな力を与えてくれると思う。特別なことだよ。昨年ここに来たとき、僕たちの主な目標の一つはチャンピオンズリーグに戻ることだった。そして今、ホームでの初戦をレアル・マドリーと戦えるのは本当に特別なことで、みんなとても楽しみにしている」
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