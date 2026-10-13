ローマのFWマレンが、日曜日のコモ戦で退場処分を受けた後に経験した精神的な苦しみを明かした。マレンはローマがスコアレスドローに終わった試合で退場処分を受けた。その後、チームが重要な勝ち点を落とすのをサイドラインからなすすべなく見守ることになり、ローマはセリエAで3位に後退。首位インテルとの差は勝ち点2となった。

「個人的には、今はそれほどいら立っていない。起きてしまったことだし、誰かを傷つけるつもりはなかった。だから前に進む」と、マレンはローマの公式サイトに語った。今後の国内戦に出場できないことへの落胆はあるものの、かつてアストン・ヴィラに所属したストライカーは、欧州の大会に力を注ぐ決意だ。「試合後、チームメイトがプレーするのを見ていた時間は、ここしばらくで最もストレスを感じた経験の一つだったと言わなければならない。レッドカードを受けてチームが負けると、自分のせいだと感じる」とマレンは説明した。

マレンは、国内戦でのつらい経験と、今後の欧州での挑戦を切り離さなければならないとも指摘。チャンピオンズリーグでは新たな気持ちで臨めるとして、「ただ、次の試合は別の機会であり、起きたこととはほとんど関係がないと思う。だから前に進む」と述べた。チケットが完売したオリンピコで、ローマはクラブサッカー界でも屈指の大きな試練に臨む。この精神的な強さが重要になるだろう。