日曜のエティハド・スタジアムで行われたアストン・ヴィラ戦で1-2と敗れ、シティのプレミアリーグシーズンは幕を閉じた。この試合がグアルディオラ監督の最後となった。1月にチェルシーを退任した元アシスタントのエンツォ・マレスカが後任の有力候補とされ、グアルディオラは彼に助言すると語った。

グアルディオラは「新監督が誰かに決まったら連絡し、『自分らしくいてクラブは必ず支えてくれる』と伝えるつもりだ。ここならどんなクラブより守られる。自分らしく、自由に考え、努力すればうまくいく」と話した。