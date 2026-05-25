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「彼に電話するつもりだ」――エンツォ・マレスカの就任が迫る中、ペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティの後任に与えるアドバイスを明かした。
グアルディオラ、次期監督に支援を申し出る
日曜のエティハド・スタジアムで行われたアストン・ヴィラ戦で1-2と敗れ、シティのプレミアリーグシーズンは幕を閉じた。この試合がグアルディオラ監督の最後となった。1月にチェルシーを退任した元アシスタントのエンツォ・マレスカが後任の有力候補とされ、グアルディオラは彼に助言すると語った。
グアルディオラは「新監督が誰かに決まったら連絡し、『自分らしくいてクラブは必ず支えてくれる』と伝えるつもりだ。ここならどんなクラブより守られる。自分らしく、自由に考え、努力すればうまくいく」と話した。
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前例のない成功の遺産
55歳の彼は、プレミアリーグ6回、チャンピオンズリーグ1回を含む20のタイトルを獲得した10年間を経てマンチェスターを去る。最終シーズンではFAカップとリーグカップの2冠を取り、リーグ2位だった。
退任が発表されたのは最近だが、彼はすでに心の準備ができていると語った。「昨日家に帰ったら家具が何もなかった。ベッドだけが残っていた。もう受け入れている。時が経てば、過去のことさ」とスペイン人監督は語った。
ストーンズとシルバへの別れ
アストン・ヴィラ戦の終笛は、監督だけでなく、クラブの象徴ジョン・ストーンズとベルナルド・シルバとの別れでもあった。2016年、グアルディオラと共に加入したストーンズは、世界最高峰の守備陣の要に成長した。後半に交代で退く際、両チームから栄誉の列が組まれた。
「路上でサッカーをしていた少年時代の自分なら、こんなに多くのトロフィーを獲得できるなんて信じられなかっただろう」とストーンズは感極まった別れの挨拶で語った。「僕たちはクラブの新たな基準を打ち立てた。いつかスタンドから観戦する時、彼らがまた素晴らしい瞬間を再現してくれることを願っている」
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「史上最高の監督」
2017年から中盤の要として活躍するベルナルド・シルバも、クラブ史上最も輝かしい時代を築いた指揮官に惜しみない賛辞を贈った。この日、アントワーヌ・セメニョの早期ゴールがあったにもかかわらずシティはアストン・ヴィラに敗れたが、チームの躍進を支えた戦術の巨匠への称賛に比べれば結果など二の次だった。
シルバは「多くのタイトルを取れたのはペップがいるからだ。彼は舵を取り、決断し、この怪物のようなチームを作った。私にとって彼はサッカーの父だ。史上最高の監督だと確信している」と語った。