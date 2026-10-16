カイセドはクラブの公式サイトに対し、新体制の下での抱負を語った。「シャビの下で、僕は間違いなく成長を続ける。そして、彼がなぜ僕を信頼しているのかを示したい」と話した。

このMFは、コミュニケーションが得意ではないことを認める一方、何としても克服したいと考えている。「どの監督からも、ピッチ上でもっと声を出せると言われるんだ。分かる？ 僕がリーダーだと知っているからね。でも、選手たちともっと話すようになれば、僕にとってもいいことだ」と説明した。「精いっぱいやっているけど、声を出すのは僕の性分じゃない。だから、話せないときは、行動でもっと示そうとしている」

「以前の選手たちから学ぶんだ。例えばチアゴ・シウバは僕たちの手本だった。どんなときも僕たちを助けようとしてくれた。ここでの彼のリーダーとしての姿は、僕たち全員にとって素晴らしいものだった」

「今、キャプテンの一人を務められるのはうれしいし、家族にとっても特別なことだ。僕はたくさん話すのが好きな選手ではないけれど、自分の行動で示したい。そうすれば、ほかの選手たちも僕の姿を手本として見られるからね」