Crystal Pix
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「彼に示してみせる」負傷から復帰したモイセス・カイセド、チェルシーのシャビ・アロンソ監督にリーダーシップを発揮すると誓う
復帰
24歳のカイセドは戦列離脱を経て、最近チェルシーの先発に復帰した。土曜日のボーンマスを5-1で圧倒した一戦では中盤の要を担い、アロンソがスタンフォード・ブリッジで指揮を執るようになってから初めて先発出場した。
カイセドはコブハムでクラブのリーダー陣の一員として定着しているものの、自身のプレーにはなお弱点があると認めている。エクアドル人MFは主将の腕章に伴う責任を果たす決意を固めており、試合中に声を張り上げて指示を出し、チームメートを積極的に導く必要があると考えている。
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自ら手本を示す
カイセドはクラブの公式サイトに対し、新体制の下での抱負を語った。「シャビの下で、僕は間違いなく成長を続ける。そして、彼がなぜ僕を信頼しているのかを示したい」と話した。
このMFは、コミュニケーションが得意ではないことを認める一方、何としても克服したいと考えている。「どの監督からも、ピッチ上でもっと声を出せると言われるんだ。分かる？ 僕がリーダーだと知っているからね。でも、選手たちともっと話すようになれば、僕にとってもいいことだ」と説明した。「精いっぱいやっているけど、声を出すのは僕の性分じゃない。だから、話せないときは、行動でもっと示そうとしている」
「以前の選手たちから学ぶんだ。例えばチアゴ・シウバは僕たちの手本だった。どんなときも僕たちを助けようとしてくれた。ここでの彼のリーダーとしての姿は、僕たち全員にとって素晴らしいものだった」
「今、キャプテンの一人を務められるのはうれしいし、家族にとっても特別なことだ。僕はたくさん話すのが好きな選手ではないけれど、自分の行動で示したい。そうすれば、ほかの選手たちも僕の姿を手本として見られるからね」
アロンソの中盤をつなぐ存在
カイセドの成長意欲は、守備的MFである彼に対するアロンソの構想と完全に一致している。ボーンマス戦を前に、スペイン人指揮官はこの南米出身選手の献身性と、チームのバランスを保つ上での重要な役割を強調した。カイセドはまだ成長途上にあるものの、アロンソは自身の戦術の土台となる存在だと確信している。
チェルシーの指揮官は、カイセドの献身的な働きがチーム全体を押し上げていることを明言した。「モイがピッチにいると、私たちは皆、より幸せになる」とアロンソは語った。「誰もがモイを愛している。惜しみなく力を尽くし、チームメイト一人ひとりを大いに助けてくれる。それほど重要な存在だからだ」
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ショーを携えて各地へ
チェルシーは土曜日、マージーサイドに遠征し、今季初めて首都以外でのアウェー戦に臨む。アロンソ監督率いるチームはヒル・ディキンソン・スタジアムでエヴァートンと対戦。変化を続けるチームにとって、新たな試練となる。
敵地の厳しい雰囲気が予想される中、カイセドには試合のテンポを支配し、リーダーシップの高まりを示すことが期待される。アウェーで存在感のあるプレーを見せられれば、本人と監督の双方にとって、自らの意気込みを示す絶好の機会となるだろう。
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