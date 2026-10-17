マンチェスター・ユナイテッドは、最近のアトレティコ・マドリー戦で0-2の敗戦を喫し、リサンドロ・マルティネスが怒りをあらわにしたことで、厳しい視線を浴びている。このDFが公然と発言したことを批判する声もあったが、レドナップはマルティネスによるチーム戦力の評価を擁護した。

レドナップは、マルティネスが、監督は十分な力を持たない選手たちを率いているという厳しい現実を指摘しただけだと考えている。「マルティネスが言っていたのは、要するに『監督を責め続けることはできる。だが残念ながら、我々のチームには、今以上の結果を出せるだけの力がない。これが今の我々だ』ということだ」と説明した。