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「彼に監督の素質を見いだしたことはない」ハリー・レドナップ、マンチェスター・ユナイテッド苦戦の中でマイケル・キャリックに疑問
レドナップ、キャリックを疑問視
自身が『ザ・サン』に寄稿したコラムで、レドナップはキャリックが監督になったことへの驚きを明かした。かつてウェストハムでMFのキャリックを指導したレドナップは、そのサッカーに対する知性を称賛する一方、監督に向く性格かどうかには疑問を抱いていた。
「彼に監督の素質があると、ずっと思っていたとは言えない。マイケルは素晴らしい家庭の出身で、人柄も素晴らしい。試合を理解し、流れを読み、コントロールできる、本当に知性のあるサッカー選手だった。ただ、昔から物静かで、おおらかな性格でもあった。それが彼らしさだ」
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マルティネスは真実を語った
マンチェスター・ユナイテッドは、最近のアトレティコ・マドリー戦で0-2の敗戦を喫し、リサンドロ・マルティネスが怒りをあらわにしたことで、厳しい視線を浴びている。このDFが公然と発言したことを批判する声もあったが、レドナップはマルティネスによるチーム戦力の評価を擁護した。
レドナップは、マルティネスが、監督は十分な力を持たない選手たちを率いているという厳しい現実を指摘しただけだと考えている。「マルティネスが言っていたのは、要するに『監督を責め続けることはできる。だが残念ながら、我々のチームには、今以上の結果を出せるだけの力がない。これが今の我々だ』ということだ」と説明した。
問題は選手補強にある
レドナップによれば、オールド・トラッフォードにおける根本的な問題は、補強の判断を誤った結果、選手の質が著しく不足していることだ。レドナップは、何年も前にキャリックを250万ポンドで獲得する寸前までいったことを振り返り、長年にわたって高く評価してきたと語った。
しかし、現有戦力ではどの監督も成功できないと強調する。アーセナルやマンチェスター・シティに対抗するための戦力がまったく整っていないからだ。レドナップはこう語った。「補強という点で、戦力が足りない。補強、補強、補強、それが問題だ。明日マイケルを交代させたとしても、今季は5位か6位より上で終えることはできないだろう」
- AFP
エランド・ロードでの重要な試練
マンチェスター・ユナイテッドは、厳しいプレミアリーグの一戦を控え、欧州での失意を早く振り払わなければならない。開幕から6試合でわずか1勝、勝ち点6の14位に沈んでおり、高まる重圧を和らげるには結果が不可欠だ。レドナップが強調するように、日曜日に敵地でリーズと対戦する際には、ハリー・マグワイアのような「精神的に強い選手」が奮起することを、カリックは切実に必要としている。
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