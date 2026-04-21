日曜夜、リヨンはパリ・サンジェルマンを2-1で破り、エンドリックがチームを牽引した。19歳のレアル・マドリードからのレンタル選手は試合開始6分でワンタッチゴールを決め、チャンピオンズリーグ出場権争いに重要な勝利をもたらした。

リーグ4ゴール目で低調批判を黙らせた。試合後、話題はフォンセカ監督との確執へ。監督は数週間、この若きブラジル人に更なる活躍を要求していた。