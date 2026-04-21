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Yosua Arya

翻訳者：

「彼に怒り続けたいわけではない」とエンドリック。パウロ・フォンセカ監督の公然批判後、本音を語った。

エンドリッキ
リヨン
パウロ・フォンセカ
レアル・マドリー
パリ・サンジェルマン 対 リヨン
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン

パリ・サンジェルマン戦で決勝点を挙げたエンドリックは、リヨンのパウロ・フォンセカ監督との不和설을否定した。レアル・マドリードからレンタル移籍中の彼は、最近批判を受けたにもかかわらず、監督との間に問題はないと語った。

  • エンドリックがパルク・デ・プランスで輝きを放つ

    日曜夜、リヨンはパリ・サンジェルマンを2-1で破り、エンドリックがチームを牽引した。19歳のレアル・マドリードからのレンタル選手は試合開始6分でワンタッチゴールを決め、チャンピオンズリーグ出場権争いに重要な勝利をもたらした。

    リーグ4ゴール目で低調批判を黙らせた。試合後、話題はフォンセカ監督との確執へ。監督は数週間、この若きブラジル人に更なる活躍を要求していた。

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    ストライカーは不和説を一蹴した

    試合後、Ligue 1+の取材に応じたエンドリックは、監督との不和を否定し、年齢を感じさせない冷静さを見せた。「監督とは何の問題もありません。監督には決断が必要です。私は怒りを持ちたくありません。話し合いました。ピッチで結果で示すだけです。」

  • フォンセカは自身の「厳しい愛」のアプローチについて説明する

    アンジェ戦を悔しいスコアレスドローで終えた後、フォンセカ監督は若手選手エンドリックの姿勢を公に批判。ポルトガル人指揮官は「もっと頑張る義務がある」と語り、連戦での不安定さを指摘した。

    その後、フォンセカは「監督として選手に反応を促す戦略が必要だ。私はそれを実行しただけだ」と語り、自身の指導法を擁護した。

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    リヨンがトップ3に返り咲く

    首位チームを破ったリヨンは再びトップ3に入り、2月の6位から巻き返した。残り4試合で来季CL出場権を狙う。

    残る4試合は上位5チームとの対戦で、優勝争いのライバル・ランス戦も含まれる。エンドリックがこの好調を維持できれば、フォンセカ監督のハイプレッシャーな指導が彼の自信を取り戻させたと言えそうだ。