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Tim Ursinus

翻訳者：

「彼に年齢を尋ね、3部リーグの試合を審判する資格があるのかと聞いた」：テレンス・ボイドの「幻のゴール」が3部リーグの残留争いに衝撃を与える

3部リーグの残留争いを揺るがす幻のゴール。その後、不運に見舞われたチームには呆然とした空気が漂った。

ヴァルトホフ・マンハイム対エルツゲビルゲ・アウエ戦の90分、テレンス・ボイドが挙げたとされた決勝点は、歴史上「幻のゴール」として語り継がれることになるかもしれない。 

  • ベテランFWは、1対1の同点で試合終了間際、ボールをクロスバーの下端に叩きつけたが、ボールは大部分がゴールラインを越えてしまった。その後のテレビ映像が示すように、ボールはゴールラインにわずかながらもはっきりと触れていた。主審のティモン・シュルツは、一瞬ためらったものの、このゴールを認めた。 

    降格の危機に瀕しているアウアー側はこれに激しく反発した。ゴールが決まった直後、ゴールキーパーコーチのアレクサンダー・クンツェは、アウェイチームのベンチで激しく抗議したとしてレッドカードを受けた。試合終了のホイッスルが鳴ると、クリストフ・ダブロフスキ監督は厳しい言葉を浴びせた。特に、64分にはわずかなオフサイドの判定により、ザクセン州のクラブのゴールが取り消されていたこともあってである。

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    幻のゴール？「80メートル離れたサイドラインからでもそれが見える」

    「もう最高に腹が立つ。2点目の失点シーンを見ればわかるだろう。ピッチの外、80メートル離れたラインから見ていても、ボールがゴールに入ったことなんて絶対にない。まったく理解できない。もうこんなクソみたいなものは見たくない。こっちはオフサイドだと言いながら、あっちはゴールラインから1メートルも手前だ。 審判は自分でその映像を見て、何が問題なのかを自覚すべきだ」と、ダブロフスキはMagentaTVのマイクに向かって怒りをぶつけ、主審のシュルツと口論になった。「彼に、何歳なのか、そして3部リーグの試合を笛を吹く資格があるのかと尋ねたんだ。」

    マーヴィン・ステファニアックももう我慢の限界だった。彼は激怒し、こう叫んだ。「ここ数週間、俺たちに何が起きているのか、信じられない。なんて不運なんだ、なんてクソみたいなゴールを決められるんだ。もう我慢の限界だ、呆れて言葉も出ない。」

  • エルツゲビルゲ・アウエは降格の危機に瀕している

    前半終了間際（44分）にチームを一時リードに導いたのもステファニアックだった。後半開始から5分も経たないうちにロヴィス・ビールシェンクが同点ゴールを決め、その後ボイドがスタジアムを沸かせた。 

    この敗戦により、アウエは降格への道を止まることなく突き進んでいる。18位のチームにとって、残留圏（16位の1.FCザールブリュッケン）との差はすでに9ポイントに広がっている。 

  • 3部リーグ：最下位グループ

    順位クラブ試合得点勝ち点
    15TSG 1899 ホッフェンハイム II2953:5335
    161. FCザールブリュッケン3040:4633
    17SSVウルム18463039:6225
    18エルツゲビルゲ・アウエ3034:5424
    19TSVハヴェルゼ3043:6923
    201. FCシュヴァインフルト053029:6917

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