「彼に年齢を尋ね、3部リーグの試合を審判する資格があるのかと聞いた」：テレンス・ボイドの「幻のゴール」が3部リーグの残留争いに衝撃を与える

ベテランFWは、1対1の同点で試合終了間際、ボールをクロスバーの下端に叩きつけたが、ボールは大部分がゴールラインを越えてしまった。その後のテレビ映像が示すように、ボールはゴールラインにわずかながらもはっきりと触れていた。主審のティモン・シュルツは、一瞬ためらったものの、このゴールを認めた。

降格の危機に瀕しているアウアー側はこれに激しく反発した。ゴールが決まった直後、ゴールキーパーコーチのアレクサンダー・クンツェは、アウェイチームのベンチで激しく抗議したとしてレッドカードを受けた。試合終了のホイッスルが鳴ると、クリストフ・ダブロフスキ監督は厳しい言葉を浴びせた。特に、64分にはわずかなオフサイドの判定により、ザクセン州のクラブのゴールが取り消されていたこともあってである。