AFP
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「彼に助言はしたくない」。ルカ・モドリッチがラファエル・レオンにACミラン残留を訴え
モドリッチがレアオ移籍の憶測に言及
モドリッチがレオンの今後について口を開き、移籍市場が最も重要な局面に入る中で、サン・シーロの力学を興味深く明かした。ロッソネリの攻撃陣の主軸として7年間を過ごしてきたポルトガル代表は、2025-26シーズン終了時に自身の意向を明確にし、新たな環境で自分を試す準備ができていることを示唆していた。
ベテランMFは慎重な姿勢を取り、レオン本人の意思を尊重することを選びつつ、その才能への賛辞を隠さなかった。「いや、彼にアドバイスをしたいとは思わない」とモドリッチは『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』に語った。「ラファは自分にとって何がベストかを分かっているだけの十分な成熟さがある。ファンやクラブがどれほど彼を愛しているかも分かっている。彼は素晴らしい選手で、ここにいてくれるのは本当に素晴らしいことだ。必要なのはハードワークし、これまでと同じようにミランのためにベストを尽くすことだけだ」
- Getty Images Sport
最近の苦戦と最高到達点のポテンシャルを認める
モドリッチはレオンの最近の状態についても率直に語り、前シーズンはこのウインガーにとって最も実りあるものではなかったと認めた。ポルトガル代表のスターは複数のフィジカル面の問題に見舞われ、ピッチ上で継続性を保つ能力を妨げられた。モドリッチにとって、万全のコンディションで集中したレオンとともにプレーできる可能性は大きなモチベーションとなる。とりわけミランは、チャンピオンズリーグ出場による財政面と競技面の恩恵がないシーズンを戦い抜こうとしているからだ。
「彼は最高のシーズンを終えたわけではないかもしれない。いくつか負傷もあって、フィジカル的にもベストな状態ではなかった。それでも彼は素晴らしい選手だ。私の意見では、もし残ってくれるなら、われわれ全員にとって素晴らしいことだ。なぜなら、彼が最高の状態にあるとき、世界最高の一人だからだ」とモドリッチは語った。
アモリム、レオンのメンタリティーに前向きな最新情報を明かす
ベテランMFのこの発言は、ラファエル・レオンの去就についてルベン・アモリム監督も対応を迫られている時期に出たものだ。2025-26シーズン終了時には、レオンが新たな挑戦に向かう準備を整えているとの報道もあった。しかし、チーム内の空気は変化しているようだ。クラブのオーストラリアでのプレシーズンツアー中、アモリム監督はこのポルトガル代表スターが引き続きロッソネリのプロジェクトに全面的にコミットしていると強調した。
「すべての選手が本当に良い形で取り組んでいる。初日から始動した選手も、後から合流した選手も同様だ。ラファはミランのようなクラブにいることを幸運に思うべきで、だからこそ幸せであるべきだ。私は彼が幸せで、意欲的だと感じている」と同監督は語った。
- Getty
継続的なパートナーシップへの期待
現在も噂が続き、選手自身も以前に新たな挑戦を望んでいると明かしていたが、モドリッチは最後に、レアオをイタリアで見たいという個人的な願いを改めて強調した。彼はスポーツのビジネス面を認めつつも、純粋にサッカーの観点から見た自身の希望については疑いの余地を残さなかった。「先ほど言ったように、彼とクラブが何が最善の解決策かを決めることになる。だが、サッカー選手として言えば、もちろんラファには自分のチームにいてほしい」とモドリッチは付け加えた。
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