モドリッチはレオンの最近の状態についても率直に語り、前シーズンはこのウインガーにとって最も実りあるものではなかったと認めた。ポルトガル代表のスターは複数のフィジカル面の問題に見舞われ、ピッチ上で継続性を保つ能力を妨げられた。モドリッチにとって、万全のコンディションで集中したレオンとともにプレーできる可能性は大きなモチベーションとなる。とりわけミランは、チャンピオンズリーグ出場による財政面と競技面の恩恵がないシーズンを戦い抜こうとしているからだ。

「彼は最高のシーズンを終えたわけではないかもしれない。いくつか負傷もあって、フィジカル的にもベストな状態ではなかった。それでも彼は素晴らしい選手だ。私の意見では、もし残ってくれるなら、われわれ全員にとって素晴らしいことだ。なぜなら、彼が最高の状態にあるとき、世界最高の一人だからだ」とモドリッチは語った。