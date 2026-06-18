Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

翻訳者：

彼に会ったら、君の挨拶を伝えておく。クリスティアーノ、亡き妹へのディオマンディの涙の手紙。

ドイツ 対 コートジボワール
ドイツ
コートジボワール
ワールドカップ
ヤン・ディオマンデ
クリスティアーノ・ロナウド
キリアン・エンバペ
ドイツ
コートジボワール
カナダ
ポルトガル
フランス

「お姉さんは亡くなった。パーティーの時、誰かが飲み物に何かを入れたのだ。彼女は目を覚まさなかった。亡くなったんだ」

コートジボワール代表でライプツィヒのスター、ヤン・デュマンディが、昨年15歳で亡くなった妹ロクサンに心温まるメッセージを送った。

ディオマンディは現在、コートジボワール代表として2026年W杯に出場。グループステージ第1戦のエクアドル戦では1-0の勝利に貢献した。

今夏の移籍市場ではリヴァプールやパリ・サンジェルマンなどが獲得に興味を示している。

この19歳のコートジボワール代表は、プラットフォーム「The Players’ Tribune」でメッセージを公開し、2026年W杯で最も感動的な物語の一つとなった。

メッセージの内容は以下の通りだ：

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    クリスティアーノ・ロナウドへの愛

    親愛なるロクサン、

    誰かがくれたマンチェスター・ユナイテッドの偽ユニフォームに、黒ペンで「ロナウド7」と書いたのを覚えてる？

    あの頃、貧富の差なんて気にせず、ただ幸せだったよね。

    アビジャンの一軒家に25人で寝泊まりしていたことも。母はドラマ、みんなは映画が見たくて揉めたよね。 僕は深夜、みんなが寝静まったあとこっそり起きてテレビの前に座った。音量を最小限にし、わずかに2段階だけ上げた。暗闇の中でサッカーを観ながら、夢を見た。

    土手でサッカーをしていると、大人たちは私の強いシュートを見て「ロベルト・カルロス」と呼んだ。本田圭佑が憧れだったから、密かに腹が立った。

    9歳のとき、ガーナ国境近くのクラブ「インテル・フット・スード・コモイ」で遠征したのを覚えている？ 僕はただの一少年だった。前に話したか分からないけど、お腹が空きすぎて村にジャガイモを盗みに行ったんだ。 僕たちは「銀行強盗」のように行動した。2人が店主の気をそらし、残る18人がジャガイモを2個ずつ持って逃げた。味は大したことなかったが、とても美味しかった（笑）。今でも一番好きな食事だ。茹でたジャガイモに少量の油をかけるだけ。あの頃を思い出す。

    初めての本格的なサッカーシューズを手に入れた夜、それを履いたまま眠ったのを覚えていますか？ 子どもの頃、私はいつも白いプラスチックサンダルで遊んでいました。今でも実家に帰ると、まだそれで遊んでいます。それが私たちの習慣なんです。

    帰るとき、近所の友達に「なんで練習をやめたの？ヤンは君たちに車なんて買ってくれないよ。頑張り続けなきゃ」って言ってたのを覚えてる？

    当時10歳だったあなたが、もう私のマネージャーだった。



    • 広告

  • 彼らは私をアフリカへ連れ戻した……夢の終わり

    フランス移住を二人で夢見たね。自分たちだけのアパートで暮らし、僕はサッカーで成功して車も大きな家も手に入れ、君は何も心配しないって。みんなが笑っても、君は「新しいクリスティアーノ」だと信じてくれた。

    15歳で留学したアメリカでは、故郷が恋しくて仕方なかった。最初の数か月は言葉が理解できず、フランス人のクラスメートが先生の言葉を通訳してくれた。 「信じられないよ、ここの子供たちは先生と議論してるんだ」と君に電話したことを覚えている？

    故郷では、目上の人を見ることも恐れられていたでしょう？

    放課後にタバコを吸う生徒がいるのも信じられなかった。

    あなたは私がアメリカのテレビドラマの登場人物みたいだと言ったね。

    ボーンマス、チェルシー、レンジャーズ、オリンピアコス、クリスタル・パレスでトライアルを受けたことも。ある練習後、イージーとオリシーに「君は本当に才能がある」と言われたこともあった。

    それでもどのクラブも契約してくれなかった。

    アメリカの2軍さえ僕を必要としなかった。理由は不明だ。彼らは説明せず、大人たちがすべてを仕切り、僕をヨーロッパ中へ連れて行ったが、どこも僕を受け入れなかった。

    ビザが切れて夢は途絶えた。彼らは私をアフリカに連れ戻し、一緒に泣いた。

    それでも君は信じてくれた。数週間後、私はレガネスと契約し、別の涙を流した。

    まだ感情があった頃の話です。今は何も感じません。人間ではないようです。あなたが去って以来、私の心は空っぽです。

  • お姉さんは旅立った

    あなたの訃報を聞いた日、私は一滴の涙も流さなかった。ただ呆然としていた。

    それはレガネスでデビューしてからわずか数週間後のことだった。18歳でレアル・マドリードと初対決するなんて、誰が想像できただろう？ 狂気的で、まるで夢のようだった。

    ところが、その喜びは悪夢に変わった。故郷から何度も電話が入り、僕はイライラしていた。なぜかけ直してくるのか、理解できなかった。

    電話に出ると、彼らは衝撃を和らげることもなく告げた。故郷の事情は君も知っているだろう。感情などない。ただ……

    「お前の妹が死んだ」

    「え？」

    「亡くなったんだ」

    「何の話だ？」

    「パーティーで誰かが彼女の飲み物に薬を混入させ、彼女は目を覚まさなかった。亡くなったんだ」

    君は15歳だった。

    15歳だった。

  • FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP

    ムバッペはいいけど…兄の方がもっとすごい

    何の答えも得られなかった。理由を知りたいのかすらわからない。嫉妬だったのかもしれない。この国ではよくあることなのかもしれない。君を守れたかもしれない。わからない。

    神様の意志だと信じようとしている。それしかできない。でも忘れない。絶対に忘れないから。私にできるのは、この痛みを力に変えて、もっと努力し、一緒に夢見たすべてを実現することだけだ。

    言葉にできないから書く。君の記憶を永遠にする、その約束を果たすために書く。君の名前を世界中に知らしめる。

    ピッチ上で私がするすべては、あなたのためです。

    最後にあなたに会ってから、本当にたくさんのことがありました……信じられないでしょう。私自身、信じられないくらいです。

    不思議なことがあった。レアル・マドリードと初めて対戦したとき、ムバッペとユニフォームを交換した。テレビで彼の試合を見ていたとき、君が「ムバッペ？いい選手ね。でも私の兄の方がもっとすごい」と言っていたのを覚えている。

    ただ一つ、僕は間違っていた。金持ちになりたくない。お金が家族にどんな影響を与えるか見てきたから。レガネス時代、稼いだ金は全部実家に送った。ある時から「もう要らない」と思った。重すぎる負担だった。家族は「どう？」と何度も聞いてきた。 彼らは私が億万長者だと思っていたが、アパートさえ持っていなかった。トレーニング施設のテレビなしの部屋で暮らし、サッカーと睡眠だけだった。

    大きな家も車も要らなかった。すべてをサッカーに捧げ、妹の言葉が正しかったことを世界に見せたいだけだった。

  • クリスティアーノに会ったら、あなたからの挨拶を伝えておくね。

    これ、笑っちゃうんだけど。

    RBライプツィヒに移籍した頃、僕はいつも遅刻していた。時間通りに着くだけで、ドイツでは「かなり遅刻している」とみなされるんだ。

    そこで、何事にも90分前に到着する習慣をつけた。早すぎるせいでチームメイトは私を「ドイツ人」と呼んだ。

    僕は何でもやりすぎる。落ち着きがない。いつもそう言われてきた。

    いま安らげるのはピッチだけ。そこでは落ち着きを取り戻し、君に話しかけられる。君がまだここにいたら、こう言えたのに……「やったぞ」と。

    言ったことは全部現実になった。

    僕たちはワールドカップへ向かう。君の兄はドログバやヤヤ、ジェルヴィーニオのようにコートジボワール代表としてプレーする。

    僕はこれを単なる試合とは考えない。舞台だ。君が僕の中に見てくれたものを、世界に見せるチャンスだ。ゴールを決めるたび、必ずみんなに君の名前を知らせる。君のことを忘れさせない。

    君はいつも、僕がクリスティアーノより偉大な選手になれると言っていた。もし彼に会えたら、君からの挨拶を伝えておくよ。

    君の期待に応える。誓うよ。僕がちゃんとしたスニーカーさえ持っていなかった頃から、君はみんなに「俺の弟は世界一になる」と言っていた。

    君が正しかったことを証明する。できなければ、その挑戦の途中で死んでも構わない。

    弟より、ヤン

ワールドカップ
ドイツ crest
ドイツ
GER
コートジボワール crest
コートジボワール
CIV