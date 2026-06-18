親愛なるロクサン、

誰かがくれたマンチェスター・ユナイテッドの偽ユニフォームに、黒ペンで「ロナウド7」と書いたのを覚えてる？

あの頃、貧富の差なんて気にせず、ただ幸せだったよね。

アビジャンの一軒家に25人で寝泊まりしていたことも。母はドラマ、みんなは映画が見たくて揉めたよね。 僕は深夜、みんなが寝静まったあとこっそり起きてテレビの前に座った。音量を最小限にし、わずかに2段階だけ上げた。暗闇の中でサッカーを観ながら、夢を見た。

土手でサッカーをしていると、大人たちは私の強いシュートを見て「ロベルト・カルロス」と呼んだ。本田圭佑が憧れだったから、密かに腹が立った。

9歳のとき、ガーナ国境近くのクラブ「インテル・フット・スード・コモイ」で遠征したのを覚えている？ 僕はただの一少年だった。前に話したか分からないけど、お腹が空きすぎて村にジャガイモを盗みに行ったんだ。 僕たちは「銀行強盗」のように行動した。2人が店主の気をそらし、残る18人がジャガイモを2個ずつ持って逃げた。味は大したことなかったが、とても美味しかった（笑）。今でも一番好きな食事だ。茹でたジャガイモに少量の油をかけるだけ。あの頃を思い出す。

初めての本格的なサッカーシューズを手に入れた夜、それを履いたまま眠ったのを覚えていますか？ 子どもの頃、私はいつも白いプラスチックサンダルで遊んでいました。今でも実家に帰ると、まだそれで遊んでいます。それが私たちの習慣なんです。

帰るとき、近所の友達に「なんで練習をやめたの？ヤンは君たちに車なんて買ってくれないよ。頑張り続けなきゃ」って言ってたのを覚えてる？

当時10歳だったあなたが、もう私のマネージャーだった。







