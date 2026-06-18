フランス移住を二人で夢見たね。自分たちだけのアパートで暮らし、僕はサッカーで成功して車も大きな家も手に入れ、君は何も心配しないって。みんなが笑っても、君は「新しいクリスティアーノ」だと信じてくれた。
15歳で留学したアメリカでは、故郷が恋しくて仕方なかった。最初の数か月は言葉が理解できず、フランス人のクラスメートが先生の言葉を通訳してくれた。 「信じられないよ、ここの子供たちは先生と議論してるんだ」と君に電話したことを覚えている？
故郷では、目上の人を見ることも恐れられていたでしょう？
放課後にタバコを吸う生徒がいるのも信じられなかった。
あなたは私がアメリカのテレビドラマの登場人物みたいだと言ったね。
ボーンマス、チェルシー、レンジャーズ、オリンピアコス、クリスタル・パレスでトライアルを受けたことも。ある練習後、イージーとオリシーに「君は本当に才能がある」と言われたこともあった。
それでもどのクラブも契約してくれなかった。
アメリカの2軍さえ僕を必要としなかった。理由は不明だ。彼らは説明せず、大人たちがすべてを仕切り、僕をヨーロッパ中へ連れて行ったが、どこも僕を受け入れなかった。
ビザが切れて夢は途絶えた。彼らは私をアフリカに連れ戻し、一緒に泣いた。
それでも君は信じてくれた。数週間後、私はレガネスと契約し、別の涙を流した。
まだ感情があった頃の話です。今は何も感じません。人間ではないようです。あなたが去って以来、私の心は空っぽです。