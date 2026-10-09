Getty Images Entertainment
翻訳者：
「彼に休みを1日も与えなかったのは私だ！」。クリスティアン・キヴがハカン・チャルハノールを巡るトルコの噂に反応
キブがチャルハノールの代表を巡る騒動に言及
インテルのクリスティアン・キヴ監督は、トルコのメディア報道で代表活動不参加を疑問視されていたハカン・チャルハノールに関する憶測について言及した。司令塔はリハビリを完了させるため、この3週間の期間中はインテル・トレーニングセンターに残っていた。
キヴ監督は、チャルハノールが今週を通して制限なくトレーニングを行っており、土曜日のパルマ戦にも完全に出場可能な状態であると確認した。
「報道がトルコから出ていたことは把握しているし、はっきりさせておきたい」とキヴ監督は記者団に語った。「彼には招集を妨げる問題があった」
- Anadolu Agency
監督はMFの残留を決断した
ルーマニア人指揮官は、チャルハノールが代表のチームメートを見に行くために移動するのではなく、トレーニングメニューを完了するためにミラノに残るよう自ら求めたと説明した。「彼に休みを与えなかったのは私だ。トレーニングのためにグループに加えておきたかったからだ」とキヴは明かした。
「彼はその能力によって我々にとって重要な存在だ。シーズン終了が遅く、代表のチームメートのもとへ向かう術はなかった」
「彼は1週間、制限なくトレーニングをこなしており、起用可能だ」
スペンス、長期離脱からの回復を経て再び出場争いへ
キヴはまた、サイドバックのジェド・スペンスについても明るいニュースを伝えた。負傷と大会後の回復のため2カ月離脱していたが、制限のないトレーニングを1週間フルでこなしたという。
「ジェドは内容の良いセッションを5回こなしている。リハビリ期間と休暇があったことを忘れてはならない」とキヴは述べた。
「彼は今、起用可能な状態にあり、招集される。我々としては彼が戻ってきたことがうれしい。ようやく彼の笑顔とクオリティーを見ることができている」
- Getty Images Sport
過密日程に向けたチームの負荷管理
次のインターナショナルブレークまで3日おきに試合を戦う日程となっている中、キヴは主力の代表選手たちを守る必要性を強調した。セリエA王者のインテルは、国内での無敗記録維持を目指し、サン・シーロでパルマを迎え撃つ。
またキヴは、イバン・プロベデルが先発入りを争っていることから、GKのローテーションの可能性も示唆した。
インテルは本拠地のサポーターの前で、説得力のあるパフォーマンスを見せることを目指している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。