インテルのクリスティアン・キヴ監督は、トルコのメディア報道で代表活動不参加を疑問視されていたハカン・チャルハノールに関する憶測について言及した。司令塔はリハビリを完了させるため、この3週間の期間中はインテル・トレーニングセンターに残っていた。

キヴ監督は、チャルハノールが今週を通して制限なくトレーニングを行っており、土曜日のパルマ戦にも完全に出場可能な状態であると確認した。

「報道がトルコから出ていたことは把握しているし、はっきりさせておきたい」とキヴ監督は記者団に語った。「彼には招集を妨げる問題があった」