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「彼にプレッシャーをかけているんだ！」――キリアン・エムバペはフランス代表での最後のワールドカップ後、ディディエ・デシャンにイタリアへの「最悪の」移籍計画を警告した。
デシャン、最後のワールドカップへ準備中
フランス代表は2026年ワールドカップ（米国・メキシコ・カナダ開催）の準備を進めるが、注目は「一つの時代の終焉」に向かっている。14年間チームを率いたデシャン監督は大会後に退任する。キャプテンのムバッペは、57歳の名将にふさわしい華々しい別れを贈る決意だ。
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デシャン監督の将来をめぐるプレッシャー
フランス代表を退任する見通しでも、デシャン監督は去就を明言していない。クラブチームや他国代表を含め、あらゆる可能性を残しているという。
ただ、ムバッペは「恩師が敵チームのベンチに座る事態は避けたい」と語り、チーム内で進路について意見を述べ、その決断に影響を与えたいと明かした。
M6のインタビューでは「彼に敬意を示す最善の方法は勝つことだ。彼は勝利を愛している。我々は彼がワールドカップで最高の思い出を作る手助けをする。これが彼の最後の大会であってほしい。他のチームで彼が見ることはないだろう」と語った。
また「彼にプレッシャーをかけている」と明かし、自身の影響力を示唆した。
イタリアの「恐ろしい」見通し
デシャン監督がイタリア代表監督に就くとの憶測が絶えない。ユヴェントスでの選手・監督経験を通じて同国と深い絆を持つからだ。W杯出場を逃し再建中の4度の世界王者イタリアにとって、彼の経歴は最適とみなされている。しかしムバッペはこの移籍に賛同していない。
イタリア代表監督就任の可能性を問われたムバッペは「イタリア？最悪だ」と語った。
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ワールドカップ制覇への最後の追い込み
現在、ムバッペとデシャン監督はフランス代表のワールドカップでの使命に集中している。 2022年決勝で敗れた「レ・ブルー」は、再び世界制覇を遂げ、退任するデシャン監督に花道を贈りたい。2026年大会が彼のフランス代表監督としての最後の舞台となる。監督はチームを率い、有終の美を飾る使命に挑む。
フランス代表は6月16日、グループI初戦でセネガルと対戦し、22日にイラク、26日にノルウェーと戦う。