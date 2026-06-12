「彼にプレッシャーをかけているんだ！」――キリアン・エムバペはフランス代表での最後のワールドカップ後、ディディエ・デシャンにイタリアへの「最悪の」移籍計画を警告した。

フランス代表を退任する見通しでも、デシャン監督は去就を明言していない。クラブチームや他国代表を含め、あらゆる可能性を残しているという。

ただ、ムバッペは「恩師が敵チームのベンチに座る事態は避けたい」と語り、チーム内で進路について意見を述べ、その決断に影響を与えたいと明かした。

M6のインタビューでは「彼に敬意を示す最善の方法は勝つことだ。彼は勝利を愛している。我々は彼がワールドカップで最高の思い出を作る手助けをする。これが彼の最後の大会であってほしい。他のチームで彼が見ることはないだろう」と語った。

また「彼にプレッシャーをかけている」と明かし、自身の影響力を示唆した。