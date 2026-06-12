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Yosua Arya

翻訳者：

「彼にプレッシャーをかけているんだ！」――キリアン・エムバペはフランス代表での最後のワールドカップ後、ディディエ・デシャンにイタリアへの「最悪の」移籍計画を警告した。

キリアン・エンバペ
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イタリア

キリアン・エムバペは、ディディエ・デシャン監督に2026年ワールドカップ後、他国代表を率えず最高の状態で退任するよう進言した。主将エムバペは、監督の将来計画に影響を与えようとしていると認め、長年にわたりチームを率いてきた監督の下で最後の大会に臨むフランス代表にとって、イタリア移籍の可能性は「最悪」だと語った。

  • デシャン、最後のワールドカップへ準備中

    フランス代表は2026年ワールドカップ（米国・メキシコ・カナダ開催）の準備を進めるが、注目は「一つの時代の終焉」に向かっている。14年間チームを率いたデシャン監督は大会後に退任する。キャプテンのムバッペは、57歳の名将にふさわしい華々しい別れを贈る決意だ。

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    デシャン監督の将来をめぐるプレッシャー

    フランス代表を退任する見通しでも、デシャン監督は去就を明言していない。クラブチームや他国代表を含め、あらゆる可能性を残しているという。

    ただ、ムバッペは「恩師が敵チームのベンチに座る事態は避けたい」と語り、チーム内で進路について意見を述べ、その決断に影響を与えたいと明かした。

    M6のインタビューでは「彼に敬意を示す最善の方法は勝つことだ。彼は勝利を愛している。我々は彼がワールドカップで最高の思い出を作る手助けをする。これが彼の最後の大会であってほしい。他のチームで彼が見ることはないだろう」と語った。

    また「彼にプレッシャーをかけている」と明かし、自身の影響力を示唆した。

  • イタリアの「恐ろしい」見通し

    デシャン監督がイタリア代表監督に就くとの憶測が絶えない。ユヴェントスでの選手・監督経験を通じて同国と深い絆を持つからだ。W杯出場を逃し再建中の4度の世界王者イタリアにとって、彼の経歴は最適とみなされている。しかしムバッペはこの移籍に賛同していない。

    イタリア代表監督就任の可能性を問われたムバッペは「イタリア？最悪だ」と語った。

  • kylian mbappe frankreichGetty Images

    ワールドカップ制覇への最後の追い込み

    現在、ムバッペとデシャン監督はフランス代表のワールドカップでの使命に集中している。 2022年決勝で敗れた「レ・ブルー」は、再び世界制覇を遂げ、退任するデシャン監督に花道を贈りたい。2026年大会が彼のフランス代表監督としての最後の舞台となる。監督はチームを率い、有終の美を飾る使命に挑む。

    フランス代表は6月16日、グループI初戦でセネガルと対戦し、22日にイラク、26日にノルウェーと戦う。

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