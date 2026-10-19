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ライブ
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP
Alvino Hanafi
翻訳者：

「彼にグローブをはめさせれば、GKもこなす！」ジョゼ・モウリーニョ、フェデリコ・バルベルデについて驚きの発言

レアル・マドリー
ジョゼ・モウリーニョ
ヤン・ディオマンデ
フェデリコ・バルベルデ
レアル・マドリー 対 セビージャ
セビージャ
ラ・リーガ

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、セビージャ戦で右サイドバックとして見事なプレーを見せた主将フェデリコ・バルベルデの並外れた多才さを称賛した。また、若手ウイングのヤン・ディオマンデを支持し、その成長過程をヴィニシウス・ジュニオールのクラブ加入当初と比較した。

  • モウリーニョ、バルベルデの右サイドバックでの圧巻のプレーを称賛

    レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、日曜日にセビージャを4-1で下した試合で、本職のサイドバック2人をベンチに置き、主将フェデリコ・バルベルデを右サイドバックに起用した。ウルグアイ代表のバルベルデは完璧なプレーを披露。後半には、アクロバティックなシュートをゴールライン上でクリアし、レアル・マドリーのリードを守った。

    バルベルデの豊富な運動量と守備意識により、若手FWエンドリッキは右サイドでより自由にプレーできた。

    モウリーニョ監督は、チームのために自己犠牲をいとわない姿勢こそが、バルベルデを欠かせないリーダーにしていると改めて強調した。

  • imago-sport-1084748489.jpgZUMA Press Wire

    監督、バルベルデはGKも務められると主張

    試合後、報道陣に応じたモウリーニョ監督は、バルベルデの戦術的な柔軟性を最大級の言葉で称えた。「先日、半分冗談で半分本気だったが、バルベルデが4人いたら、それぞれ違うポジションでプレーするだろうと言ったんだ」と、モウリーニョ監督は笑顔で語った。

    「彼は今のサッカー界で最も多才な選手の一人だ。どこでもプレーできるし、しかも非常に高いレベルでこなせる。今日も素晴らしい試合をした」

    「彼はレアル・マドリーのキャプテンだ。もしGKとしてプレーしなければならないなら、グローブをはめてゴールに入るだろう」と、ポルトガル人指揮官は付け加えた。

  • モウリーニョ、ディオマンデの成長をヴィニシウス・ジュニオールになぞらえる

    モウリーニョは、ギュレルの先制点をお膳立てし、圧巻の単独突破からのゴールで4-1の勝利を締めくくった10代のウインガー、ヤン・ディオマンデについても評価した。「改善すべき点は多く、成長の余地も大きい。若く、未熟で、まだ完成された選手ではない」と語った。

    「危険なエリアまで入り込むことは多いが、最後の場面で落ち着いてプレーするのに苦労している。いずれできるようになるだろう」

    「ヴィニ・ジュニオールがマドリードにやって来た頃のことをよく覚えている。2、3年後にはトップレベルの選手になっていた」

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  • imago-sport-1084744587.jpgLe Pictorium

    戦術面の解決策がマドリードの選手層を厚くする

    バルベルデの適応力とディオマンデの急速な成長により、モウリーニョ監督は過密日程の中でも戦術面で大きな柔軟性を得ている。

    主力選手が本来とは異なる役割でも力を発揮しており、レアル・マドリーは今後の戦いに向けて豊富な戦術的選択肢を持つ。

    レアル・マドリーは、ローテーションで起用する選手たちにも全幅の信頼を寄せ、欧州での戦いに備えている。

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