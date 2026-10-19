AFP
翻訳者：
「彼にグローブをはめさせれば、GKもこなす！」ジョゼ・モウリーニョ、フェデリコ・バルベルデについて驚きの発言
モウリーニョ、バルベルデの右サイドバックでの圧巻のプレーを称賛
レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、日曜日にセビージャを4-1で下した試合で、本職のサイドバック2人をベンチに置き、主将フェデリコ・バルベルデを右サイドバックに起用した。ウルグアイ代表のバルベルデは完璧なプレーを披露。後半には、アクロバティックなシュートをゴールライン上でクリアし、レアル・マドリーのリードを守った。
バルベルデの豊富な運動量と守備意識により、若手FWエンドリッキは右サイドでより自由にプレーできた。
モウリーニョ監督は、チームのために自己犠牲をいとわない姿勢こそが、バルベルデを欠かせないリーダーにしていると改めて強調した。
- ZUMA Press Wire
監督、バルベルデはGKも務められると主張
試合後、報道陣に応じたモウリーニョ監督は、バルベルデの戦術的な柔軟性を最大級の言葉で称えた。「先日、半分冗談で半分本気だったが、バルベルデが4人いたら、それぞれ違うポジションでプレーするだろうと言ったんだ」と、モウリーニョ監督は笑顔で語った。
「彼は今のサッカー界で最も多才な選手の一人だ。どこでもプレーできるし、しかも非常に高いレベルでこなせる。今日も素晴らしい試合をした」
「彼はレアル・マドリーのキャプテンだ。もしGKとしてプレーしなければならないなら、グローブをはめてゴールに入るだろう」と、ポルトガル人指揮官は付け加えた。
モウリーニョ、ディオマンデの成長をヴィニシウス・ジュニオールになぞらえる
モウリーニョは、ギュレルの先制点をお膳立てし、圧巻の単独突破からのゴールで4-1の勝利を締めくくった10代のウインガー、ヤン・ディオマンデについても評価した。「改善すべき点は多く、成長の余地も大きい。若く、未熟で、まだ完成された選手ではない」と語った。
「危険なエリアまで入り込むことは多いが、最後の場面で落ち着いてプレーするのに苦労している。いずれできるようになるだろう」
「ヴィニ・ジュニオールがマドリードにやって来た頃のことをよく覚えている。2、3年後にはトップレベルの選手になっていた」
- Le Pictorium
戦術面の解決策がマドリードの選手層を厚くする
バルベルデの適応力とディオマンデの急速な成長により、モウリーニョ監督は過密日程の中でも戦術面で大きな柔軟性を得ている。
主力選手が本来とは異なる役割でも力を発揮しており、レアル・マドリーは今後の戦いに向けて豊富な戦術的選択肢を持つ。
レアル・マドリーは、ローテーションで起用する選手たちにも全幅の信頼を寄せ、欧州での戦いに備えている。
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