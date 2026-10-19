レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、日曜日にセビージャを4-1で下した試合で、本職のサイドバック2人をベンチに置き、主将フェデリコ・バルベルデを右サイドバックに起用した。ウルグアイ代表のバルベルデは完璧なプレーを披露。後半には、アクロバティックなシュートをゴールライン上でクリアし、レアル・マドリーのリードを守った。

バルベルデの豊富な運動量と守備意識により、若手FWエンドリッキは右サイドでより自由にプレーできた。

モウリーニョ監督は、チームのために自己犠牲をいとわない姿勢こそが、バルベルデを欠かせないリーダーにしていると改めて強調した。