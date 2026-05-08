彼には2つの刺激的な要求がある。ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリードへの劇的な復帰が近づいている。

同報道によると、レアル・マドリードの幹部は今週初め、交渉を進めるためモウリーニョ氏の側近と会談した。モウリーニョ氏ともすでに接触があるという。レアルのゼネラルディレクター、ホセ・アンヘル・サンチェス氏が招聘を強く推している。

『The Athletic』によると、63歳のモウリーニョはフロレンティーノ・ペレス会長からも強い支持を得ており、来夏13年ぶりに復帰する最有力候補だ。

モウリーニョも復帰に前向きだが、(1) クラブ運営の全権 (2) 移籍に関する発言権――の2条件を提示している。