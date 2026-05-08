危機に陥るレアル・マドリードへジョゼ・モウリーニョ監督が復帰する可能性が高まっている。スカイ・スポーツによると、2010～2013年に同クラブを率い、現在はベンフィカと契約するポルトガル人監督は、最有力候補ながら2つの条件を提示しているという。
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彼には2つの刺激的な要求がある。ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリードへの劇的な復帰が近づいている。
同報道によると、レアル・マドリードの幹部は今週初め、交渉を進めるためモウリーニョ氏の側近と会談した。モウリーニョ氏ともすでに接触があるという。レアルのゼネラルディレクター、ホセ・アンヘル・サンチェス氏が招聘を強く推している。
『The Athletic』によると、63歳のモウリーニョはフロレンティーノ・ペレス会長からも強い支持を得ており、来夏13年ぶりに復帰する最有力候補だ。
モウリーニョも復帰に前向きだが、(1) クラブ運営の全権 (2) 移籍に関する発言権――の2条件を提示している。
レアル・マドリード復帰か？モウリーニョには契約解除条項があるとされる
モウリーニョは最近、ベンフィカでの将来について来シーズン以降の続投を明言しなかった。2026/27シーズンもポルトガル最多優勝クラブの監督を務めるか問われると、「それは言えない。私一人では決められない」と語った。
さらに「監督はクラブの一員に過ぎない。記者も同じだ。君は10年後も『A Bola』にいると約束できるか？」と例えを挙げた。結論として「何も保証できない」と語り、同時に「レアル・マドリードからのオファーは一切ない！」と強調した。
『The Athletic』によると、2027年まで続くモウリーニョの契約には300万ユーロの違約金条項があり、レアル・マドリードはそれを支払えば容易に発動できるという。