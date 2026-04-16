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「彼には魔法のような才能がある」。元ノッティンガム・フォレスト主将が、イングランド代表エリオット・アンダーソンが注目される理由を語る。
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シティ・グラウンドでアンダーソンが急成長
北東部出身のこの選手は2024年夏、高額移籍金でタイズサイドからトレントサイドへ移籍。当時は潜在能力が開花しておらず、将来を予測できる者は少なかった。
フォレストでの安定した出場機会が成長を後押しし、彼はプレミアリーグで実績を証明した。同リーグのボール奪取数ではトップを走り、イングランド代表でも7試合に出場するなど急成長を遂げている。
フォレストのスター、アンダーソンを特別にしているのは何でしょうか？
ランスベリーにとって、アンドersonの彗星のような台頭は驚きではない。彼は「精巣がん啓発月間」の認知度向上と資金調達を目的とした「Check Your Bally’s」キャンペーンを支援している。元リヴァプール主将は、自身が務めたポジションと似た役割を担うアンドersonの熱狂的ファンだ。
GOALの独占インタビューで、アンダーソンの実力や将来性を問われたランスベリーはこう語った。「フォレストの試合を見る限り、彼は私の最もお気に入りの選手だ。加入直後からチームに活をもたらした。正直、[モーガン]・ギブス＝ホワイトも同じで、2人は息がぴったりだ。 2人の連携は素晴らしい。特にエリオットはチームを引っ張る存在で、これからさらに飛躍し、チームの希望になるだろう」
フォレストでの89試合4得点という数字から得点力向上が課題ではないかと問われると、ランスベリーは「可能性はあるが、それは些細なことだ」と語った。 試合中の貢献度は高く、どのチームも彼を欲しがるはずだ。彼には魔法のようなプレーがあり、前線でも活躍する。ボールに触れることを恐れず、ミスをしてもすぐに取り返す。ピッチの至る所に彼の姿があり、素晴らしい選手だ」
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プレミアリーグでVARが受け入れられる理由
アンダーソンは、今後の試合でフォレストの勝利に重要な役割を果たすと期待されている。その一戦が日曜にシティ・グラウンドで行われ、降格圏のバーンリーとフォレストが対戦する。
通常、ファンはどの試合でもVAR介入を避けたいが、今回は異なる。 その理由について、25歳で精巣がんを宣告されたランスベリーはこう語る。「うまくいけば、VARが味方になる。今週末、VARが確認されるたびに100ポンドが寄付される。だから、皆がVARのスクリーンサインをして、審判に確認を促せば、大きな寄付が集まるだろう」
リーダーとしての資質：行動で示すか、言葉で示すか？
ランスベリーは健康危機を経験しながらもフォレストで5年間キャプテンを務めた。アーセナル育ちの彼は「ピッチでプレーでチームを引っ張る存在になりたい」と語った。 私には手本だったクリッシー・コーエンがいました。彼は膝の故障で早期に引退しましたが、私が加入したとき温かく迎え入れてくれた尊敬する存在でした。
「キャプテンマークを巻けたことは光栄でしたが、私はピッチ上で行動で示すタイプ。ロッカールームで声を荒らすより、プレーで示すほうが自然で、フォレストではそれができたと思います」
言葉より行動で引っ張るタイプかと問われると、「そう思う。誰かが前に出て試合を引っ張る姿を見るのが好きだ。キャプテンマークを巻くと、結果を出さねばというプレッシャーは増す」と続けた。
「声を上げて自分を鼓舞する選手もいるが、僕は周囲を見渡し、キャプテンマークを巻いて全力でプレーし、結果を出す選手の方が好きだ。そんな選手とプレーすると、ポジティブな連帯感が生まれる」
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「Check Your Bally's」について：このキャンペーンの目的と、資金の集め方。
「精巣がん啓発月間」のキャンペーン「Check Your Bally’s」の一環として、Bally Betは今週末のプレミアリーグでVARチェックが行われるたびに、The OddBalls Foundationに100ポンドを寄付します。
判定確認のたびに、ファンは重要な判定の決定を待たされます。しかし今週末はその待ち時間が、より大切なことを思い出す機会になります。試合が止まるたびにBally Betが寄付を行い、ピッチでの確認と日常の自己チェックを結びつけます。
4月19日のプレミアリーグ、ノッティンガム・フォレスト対バーンリー戦では、試合当日の特別企画でオッドボールズ財団の活動をさらに後押しします。
スタジアムのLEDや大型スクリーン、マッチデープログラムで「Check Your Bally’s（自分の心もチェックしよう）」と表示し、オフサイドやPKだけでなく自分自身のチェックも呼びかけます。オッドボールズ財団は会場にカウンセラーを派遣し、ファンが直接相談できる機会も設けます。