ランスベリーにとって、アンドersonの彗星のような台頭は驚きではない。彼は「精巣がん啓発月間」の認知度向上と資金調達を目的とした「Check Your Bally’s」キャンペーンを支援している。元リヴァプール主将は、自身が務めたポジションと似た役割を担うアンドersonの熱狂的ファンだ。

GOALの独占インタビューで、アンダーソンの実力や将来性を問われたランスベリーはこう語った。「フォレストの試合を見る限り、彼は私の最もお気に入りの選手だ。加入直後からチームに活をもたらした。正直、[モーガン]・ギブス＝ホワイトも同じで、2人は息がぴったりだ。 2人の連携は素晴らしい。特にエリオットはチームを引っ張る存在で、これからさらに飛躍し、チームの希望になるだろう」

フォレストでの89試合4得点という数字から得点力向上が課題ではないかと問われると、ランスベリーは「可能性はあるが、それは些細なことだ」と語った。 試合中の貢献度は高く、どのチームも彼を欲しがるはずだ。彼には魔法のようなプレーがあり、前線でも活躍する。ボールに触れることを恐れず、ミスをしてもすぐに取り返す。ピッチの至る所に彼の姿があり、素晴らしい選手だ」