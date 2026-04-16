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「彼には魔法のような才能がある」。元ノッティンガム・フォレスト主将が、イングランド代表の若き星エリオット・アンダーソンが注目される理由を語る。
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シティ・グラウンドでアンダーソンが急成長
北東部出身のこの選手は2024年夏、高額移籍金でタイズサイドからトレントサイドへ移籍。当時は潜在能力が開花しておらず、将来を予測できる者は少なかった。
フォレストでの安定した出場機会が成長を後押しし、彼はプレミアリーグで実力を証明。ボール奪取数でリーグトップに立ち、イングランド代表でも7試合に出場している。
フォレストのスター、アンダーソンを特別にしているのはどんな資質でしょうか？
ランスベリーにとって、アンドersonの彗星のような台頭は驚きではない。彼は「Check Your Bally’s」キャンペーンを通じて精巣がん啓発月間の認知度向上と資金調達を支援している。元リヴァプール主将は、自身が務めたポジションと似た役割を担うアンドersonの熱狂的ファンだ。
GOALの独占インタビューで、アンダーソンの実力と将来性を問われたランスベリーはこう語った。「フォレストの試合を見る限り、彼は私の最もお気に入りの選手だ。加入直後からチームに活をもたらした。正直、[モーガン]・ギブス＝ホワイトも同じで、2人は息がぴったりだ。 2人の連携は素晴らしい。特にエリオットはチームを引っ張る存在で、これからさらに飛躍し、希望の星になるだろう」
フォレストでの89試合4得点という数字から得点力向上が課題ではないかと問われると、ランスベリーは「可能性はあるが、それは些細なことだ」と続けた。 試合中の貢献度は高く、どのチームも彼を欲しがるはずだ。彼には魔法のようなプレーがあり、前線でも活躍する。ボールに触れることを恐れず、ミスをしてもすぐに取り返す。ピッチの至る所に彼の姿があり、素晴らしい選手だ。」
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プレミアリーグでVARが受け入れられる理由
アンダーソンは、今後の試合でフォレストの勝利に重要な役割を果たすと期待されている。その一戦が日曜にシティ・グラウンドで行われ、バーンリーとフォレストが降格圏脱出を懸けてプレミアリーグで激突する。
通常、ファンはどの試合でもVARの介入を避けたいが、今週末は異なる。 その理由について、25歳で精巣がんを宣告されたランスベリーはこう語った。「うまくいけば、VARが味方になる。今週末、VARが確認されるたびに100ポンドが寄付される。だから、みんながVARのスクリーンサインをして、審判に確認を促せば、大きな寄付が集まるだろう」
リーダーとしての資質：行動で示すか、言葉で示すか？
健康問題を抱えながらもフォレストで5年間キャプテンを務めたランスベリーは、「ピッチ上でプレーでチームを引っ張る存在になりたい」と語った。 私には手本だったクリッシー・コーエンがいました。彼は膝の故障で早期に引退しましたが、私が加入したとき温かく迎え入れてくれた尊敬する存在でした。
「キャプテンマークを巻けたことは光栄でしたが、私はピッチ上で行動で示すタイプ。ロッカールームで声を荒らげるより、プレーで示すほうが自然で、フォレストではそれができたと思います。」
言葉より行動で引っ張るタイプかと問われると、「そう思う。誰かが前に出て試合を引っ張る姿が好きだ。キャプテンマークを巻くと、結果を出さねばというプレッシャーは増す」と続けた。
「声を上げて自分を鼓舞する選手もいるが、僕は周囲を見渡し、キャプテンマークを巻いて全力でプレーし、結果を出す選手の方が好きだ。そんな選手とプレーすると、ポジティブな連帯感が生まれる」
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「Check Your Bally's」について：このキャンペーンの目的と、資金の集め方。
「精巣がん啓発月間」のキャンペーン「Check Your Bally’s」の一環として、Bally Betは今週末のプレミアリーグでVARチェックが行われるたびにThe OddBalls Foundationに100ポンドを寄付します。
判定確認のたびに、Bally Betは寄付を行い、ピッチ内外での「チェック」の重要性を訴えます。
4月19日のプレミアリーグ、ノッティンガム・フォレスト対バーンリー戦では、試合当日の特別企画を通じてオッドボールズ財団の活動をさらに後押しします。
スタジアムのLEDや大型スクリーン、マッチデープログラムで「Check Your Bally’s（自分の心もチェックしよう）」と表示し、オフサイドやPKだけでなく自分自身のチェックも呼びかけます。オッドボールズ財団はシティ・グラウンドにカウンセラーを派遣し、ファンが直接相談できる機会も提供します。