「彼には魔法のような才能がある」。元ノッティンガム・フォレスト主将が、イングランド代表の若き星エリオット・アンダーソンが注目される理由を語る。

ランスベリーにとって、アンドersonの彗星のような台頭は驚きではない。彼は「Check Your Bally’s」キャンペーンを通じて精巣がん啓発月間の認知度向上と資金調達を支援している。元リヴァプール主将は、自身が務めたポジションと似た役割を担うアンドersonの熱狂的ファンだ。

GOALの独占インタビューで、アンダーソンの実力と将来性を問われたランスベリーはこう語った。「フォレストの試合を見る限り、彼は私の最もお気に入りの選手だ。加入直後からチームに活をもたらした。正直、[モーガン]・ギブス＝ホワイトも同じで、2人は息がぴったりだ。 2人の連携は素晴らしい。特にエリオットはチームを引っ張る存在で、これからさらに飛躍し、希望の星になるだろう」

フォレストでの89試合4得点という数字から得点力向上が課題ではないかと問われると、ランスベリーは「可能性はあるが、それは些細なことだ」と続けた。 試合中の貢献度は高く、どのチームも彼を欲しがるはずだ。彼には魔法のようなプレーがあり、前線でも活躍する。ボールに触れることを恐れず、ミスをしてもすぐに取り返す。ピッチの至る所に彼の姿があり、素晴らしい選手だ。」