PA Images
翻訳者：
「彼には限界がない！」――アンヘル・ディ・マリアは、2026年W杯で輝いたメッシが「まだ何年もプレーできる」と確信している。
メッシの引退説は否定された
2026年W杯で波乱の大会を戦ったアルゼンチン代表。ディ・マリアは長年のチームメイト、メッシの将来について明確に語った。40代に差し掛かっても、バロンドール8度のメッシは最高峰でまだやれると彼は確信している。 ロサリオ・セントラルがベルグラノに1-2で敗れた直後、このウインガーはキャプテンがまだピッチで運命を切り開いていると断言した。
「レオは自分が望む限りプレーを続けるべきだ」と、元レアル・マドリードとPSGのフォワードは語った。「彼はまだ何年もプレーできる。39歳でも最高峰であり続けられることを証明している。彼に限界はない」
この発言は、代表にとって重要な時期に、レアンドロ・パレデスが「メッシは2026年W杯決勝を代表引退の舞台と考えている」と明かした直後に飛び出した。
- AFP
スカローニ監督のリーダーシップは依然として不可欠だ
ディ・マリアは、アルゼンチン代表の将来とリオネル・スカローニ監督の続投が重要だと語った。スカローニ監督は在任中、ワールドカップ、コパ・アメリカ2回、フィナリッシマの4冠を達成し、アルビセレステの黄金期を築いた。ディ・マリアは、A代表に台頭する若手にとってスカローニ監督が支えだと強調した。
「スカローニは代表のリーダーだ。皆のためにも、彼が残留してくれることを願っている」とディ・マリアは語った。「彼は今、台頭する若い世代を育てている。どんな小さなことも助けになる。彼が留まってくれることを願っているが、最終的には彼の決断だ。スカローニは自分が何を望んでいるかよく知っているが、アルゼンチン人として、彼には続けてほしい」
旅路への誇り
ディ・マリアはチームメイトへの思いと、長年にわたる道のりを語った。彼は最近の挫折前に得た多くの勝利に言及し、現在のチームがすでにサッカー史に名を刻んでいると述べた。
「彼らが成し遂げ、今も成し遂げ続けていることには、拍手以上の称賛が必要だ」と付け加えた。「イングランドに勝った瞬間、すべてが実を結んだ。私にとってワールドカップはそこで終わった。我々は国に最大の喜びをもたらした。それが最も美しいことだ。」
- Getty Images
ワールドカップの悔しさとの向き合い方
最後に、ディ・マリアはワールドカップでの体験と、代表が最高峰の舞台で戦う姿を見ることが自分にとってどんな意味を持ったかを語った。彼はこう述べた。「どの試合も苦しかったが、選手たちが内なる強さを引き出し、勝利につながった。決勝戦は勝つこともあれば負けることもある。今回は我々の番ではなかったが、仲間たちは代表の名に恥じない活躍をした。」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。