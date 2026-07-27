2026年W杯で波乱の大会を戦ったアルゼンチン代表。ディ・マリアは長年のチームメイト、メッシの将来について明確に語った。40代に差し掛かっても、バロンドール8度のメッシは最高峰でまだやれると彼は確信している。 ロサリオ・セントラルがベルグラノに1-2で敗れた直後、このウインガーはキャプテンがまだピッチで運命を切り開いていると断言した。

「レオは自分が望む限りプレーを続けるべきだ」と、元レアル・マドリードとPSGのフォワードは語った。「彼はまだ何年もプレーできる。39歳でも最高峰であり続けられることを証明している。彼に限界はない」

この発言は、代表にとって重要な時期に、レアンドロ・パレデスが「メッシは2026年W杯決勝を代表引退の舞台と考えている」と明かした直後に飛び出した。



