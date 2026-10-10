『ESPNブラジル』の取材に応じたライスは、指揮官がチームに課す要求の厳しさを強調した。27歳のMFは、アルテタが細部にまで執着し続ける姿勢こそが、他の指揮官たちとの違いだと訴えた。

「戦術面、トレーニング、マネジメント、とにかく彼が踏み込むディテールが違う。彼が見ているものは、普通なら絶対に見えないようなものだ」と、ライスはレナト・セニセに語った。「見られていないと思っている時でも、彼はずっと見ている。常に見ていて、こちらが話を聞いているか確かめるために、引っかけるような質問をずっとしてくる。いつも気を抜けないようにしてくれるし、準備ができている状態を保たせてくれる」

さらにライスは、こうした綿密な準備によってチームが不意を突かれることはないと付け加えた上で、指揮官の北ロンドンでの将来が確かなものになったことへの安堵も口にした。

「試合に入るたびに、戦術的に自分たちが何をするのかは分かっている。守備面でも、ボールを持った時でも、どうやって相手を上回るかを理解している。僕にとって彼が最高なのは、そういう細かな部分、すべてを分解して伝えるやり方なんだ」と、ライスは続けた。「彼（アルテタ）が新契約にサインして、今後4年間も監督として一緒にいられるのは素晴らしいことだ。だから、自分たちはとても恵まれていると思う」



