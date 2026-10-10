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「彼には誰にも見えないものが見えている」 デクラン・ライスが、アーセナル指揮官の新たな長期契約締結を受けて「最高」のミケル・アルテタ監督を称賛
アルテタ、エミレーツ残留を延長
アーセナルの指揮官は最近、新たに4年契約にサインし、2030年までクラブに残ることになった。2019年に指揮を執って以降、スペイン人指揮官は現在、イングランドのトップ4部門で最長在任の監督となっている。
その在任期間は昨季に新たな高みに達し、アーセナルを22年ぶりのプレミアリーグ制覇へと導くことに成功した。この歴史的な偉業によってエミレーツでの地位は揺るぎないものとなり、クラブ首脳陣は将来を見据えて契約延長に踏み切った。
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細部への比類なきこだわり
『ESPNブラジル』の取材に応じたライスは、指揮官がチームに課す要求の厳しさを強調した。27歳のMFは、アルテタが細部にまで執着し続ける姿勢こそが、他の指揮官たちとの違いだと訴えた。
「戦術面、トレーニング、マネジメント、とにかく彼が踏み込むディテールが違う。彼が見ているものは、普通なら絶対に見えないようなものだ」と、ライスはレナト・セニセに語った。「見られていないと思っている時でも、彼はずっと見ている。常に見ていて、こちらが話を聞いているか確かめるために、引っかけるような質問をずっとしてくる。いつも気を抜けないようにしてくれるし、準備ができている状態を保たせてくれる」
さらにライスは、こうした綿密な準備によってチームが不意を突かれることはないと付け加えた上で、指揮官の北ロンドンでの将来が確かなものになったことへの安堵も口にした。
「試合に入るたびに、戦術的に自分たちが何をするのかは分かっている。守備面でも、ボールを持った時でも、どうやって相手を上回るかを理解している。僕にとって彼が最高なのは、そういう細かな部分、すべてを分解して伝えるやり方なんだ」と、ライスは続けた。「彼（アルテタ）が新契約にサインして、今後4年間も監督として一緒にいられるのは素晴らしいことだ。だから、自分たちはとても恵まれていると思う」
新たな課題と負荷管理
今季のアーセナルでデクラン・ライスは常に存在感を放ってきたが、最近は軽いコンディション面の問題を管理するため、代表活動を欠席した。イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督と話し合った末、回復に専念するためロンドン・コルニーに残ることを選んだ。
「イングランド代表でデビューしてから合宿を欠席したのは、たぶん初めてか、もしかしたら2度目だと思う。だから参加できなかったのは本当に悔しかった。でも、トーマス（トゥヘル）や、ここの監督と率直に話した結果、自分が抱えていたいくつかの問題を落ち着かせるには、それが最善だった」とライスは説明した。「今は状態もいいし、フレッシュな気分だ。これからの連戦に向けても、本当にいい状態で入っていけると思う」
十分に休養を取ったライスは、アーセナルの国内王座防衛に貢献する準備ができている。ただし、昨季の優勝は今となっては何の意味も持たないと強調している。
「あれ（リーグ優勝）は素晴らしい達成だった。でも、今季はまったく新しいシーズンだ。新しいチーム、新しい相手、新しい選手がいる。だから違った挑戦になる」とライスは語った。「もちろん、僕たちは王者だ。でも、ピッチに立つ時に昨季のことを考えるわけではない。今季は間違いなく、より自信を持ってプレーできている。それはチームの中でも感じられることだ。でも大事なのは謙虚でいること。そして昨季と同じように、一戦一戦に向き合って、できるだけ多く勝つように努めることだ」
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リーズ戦での巻き返し
アーセナルは今週土曜日、エミレーツにリーズ・ユナイテッドを迎え、プレミアリーグの戦いに戻る。前節はブライトンに0-3で大敗しており、アルテタ監督率いるチームは力強い反応を示したいところだ。
ライスが出場可能な状態にある中、アーセナルはすぐにでもタイトル防衛の流れを立て直すことを目指す。この一戦を乗り切ることは、勢いを取り戻し、自分たちの王者としての資質が損なわれていないことを示す上で極めて重要となる。
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