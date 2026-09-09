フリックの新生バルセロナにおける大きな柱の一つが、マンチェスター・シティからのロドリ加入だ。スペイン人MFは、セルヒオ・ブスケツの自然な後継者と見なされており、オルモのような創造的な選手たちが自由に動き回るために必要な構造的安定性をもたらす存在とされている。この戦術的変化には高いディフェンスラインと激しいプレッシングが含まれており、オルモもリスクを伴うことは認めつつ、ヨーロッパ最高レベルのフットボールで戦うためには不可欠だとしている。

「ロドリは、ブスケツに最も近い選手だ」とオルモは説明した。「彼は僕たちのプレー、僕たちのシステム、僕たちのアイデアに完璧に合っている。それはセレクシオンに似ている。彼はポジショナルで、バランスをもたらしてくれるし、それによって僕はスペースがどこにあるのかをより自由に解釈できるようになる。彼が構造を支えてくれる。僕たちはこのシステムが時にリスキーだと分かっているが、いつ行くべきか、いつ行くべきでないか、いつ背後をカバーすべきかを判断するだけの経験と知識がある」