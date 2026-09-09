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「彼には解決策がある」 ダニ・オルモが、ハンジ・フリックとバルセロナが象徴的な背番号9不在をどう乗り切るかを明かす
フリックが描く、レヴァンドフスキ後の時代のビジョン
バルセロナは、新シーズンを迎えるにあたり、ロベルト・レヴァンドフスキの退団によって大きな穴に直面している。歴史的なインパクトを残してきたストライカーであり、その穴を埋めるのは事実上不可能だ。しかし、オルモは、チームがラ・リーガとチャンピオンズリーグで引き続き大きな力を発揮できるよう、フリックがすでに戦略を練っていると考えている。固定された基準点に頼るのではなく、流動性と集団的な動きに重点を置くことで、このドイツ人指揮官はブラウグラナの攻撃を現代化しようとしている。オルモは、顔ぶれは変わっても、このカタルーニャの強豪の野心はこれまでと変わらず高いままだと強調している。
「歴史上、ロベルトのような選手はいない」とオルモは『ガーディアン』に語った。「でも、今は9番にラフィーニャを置いてプレーしている。ガブリエウ・ジェズスも来た。ハムザ［アブデルカリム］も本当にうまくやっている。監督は、そこに僕やフェルミン［ロペス］を入れるというジョーカーも持っている。それは僕にとってもやりやすいポジションだ。だから解決策はある。クラブは信じられない仕事をしてくれた。ロドリ、ガブリエウ・ジェズス、カリム［アデイェミ］、［アンソニー］・ゴードンは僕たちに多くのものを与えてくれる」
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ロドリの影響と守備哲学
フリックの新生バルセロナにおける大きな柱の一つが、マンチェスター・シティからのロドリ加入だ。スペイン人MFは、セルヒオ・ブスケツの自然な後継者と見なされており、オルモのような創造的な選手たちが自由に動き回るために必要な構造的安定性をもたらす存在とされている。この戦術的変化には高いディフェンスラインと激しいプレッシングが含まれており、オルモもリスクを伴うことは認めつつ、ヨーロッパ最高レベルのフットボールで戦うためには不可欠だとしている。
「ロドリは、ブスケツに最も近い選手だ」とオルモは説明した。「彼は僕たちのプレー、僕たちのシステム、僕たちのアイデアに完璧に合っている。それはセレクシオンに似ている。彼はポジショナルで、バランスをもたらしてくれるし、それによって僕はスペースがどこにあるのかをより自由に解釈できるようになる。彼が構造を支えてくれる。僕たちはこのシステムが時にリスキーだと分かっているが、いつ行くべきか、いつ行くべきでないか、いつ背後をカバーすべきかを判断するだけの経験と知識がある」
過去のチャンピオンズリーグでの失敗から学ぶ
オルモと現在の世代にとって、チャンピオンズリーグはいまだに究極の壁であり、クラブは2015年以来このトロフィーを掲げられていない。MFは、インテルやアトレティコ・マドリーのようなチーム相手の過去の敗退が痛みを伴うものだったと認めつつも、ようやく成熟しつつあるこのチームにとっては重要な学びの経験だったと受け止めている。フリックは、集中力と運動量によってリスクを最小限に抑えるという考え方を植え付けており、攻撃面での役割にかかわらず、すべての選手に守備局面への貢献を求めている。オルモは、この規律あるアプローチこそがこれまでのシーズンに欠けていたものだと考えている。
「チャンピオンズリーグは、自分たちに味方しなかった小さなディテールで決まる。でも、ここ2年は未来につながる経験だった。僕たちは若いチームだった。今もそうだ。僕の意見では、バルセロナは世界最高のアカデミーを持っている。［マルク］・ベルナル、ラミネ［ヤマル］、そして今はシャビ・エスパルト。ペドリもまだ若いし、彼は6、7年間にわたって最高レベルでプレーしてきた。今の僕たちにはその経験がある」と述べた。
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カンプ・ノウにワールドカップ優勝のメンタリティーを
ニュージャージーでスペインがアルゼンチンを破り、世界王者となったこの勝利は、バルセロナの選手層のメンタリティーを根本から変えた。チームにはワールドカップ優勝メンバーが8人おり、フリックが生かそうとしている新たな自信が生まれている。オルモは、代表での栄光からクラブでの任務への切り替えはシームレスなものだったと説明し、その背景には指揮官がすぐさまさらなるタイトル獲得を求めたことがあるとした。
オルモはワールドカップ優勝について「人は変わるし、人生も変わる」と語った。「自分たちでも、まだそれを理解し切れていないと思う。ほかのスタジアムで拍手を受ける時に実感するけれど、本当に理解するのは時間がたってからだろう。まるで別の次元に入ったようなもので、本当に限られたグループなんだ」と締めくくった。
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