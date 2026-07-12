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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

彼には苦い運命が訪れることはないだろう。ジュード・ベリンガムは、イングランドがドイツのW杯英雄に捧げるオマージュだ。

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ワールドカップ前は批判もあったジュード・ベリンガム。だが今はイングランドの「Xファクター」だ。その姿は、ドイツの中盤のレジェンドを思いさせる。

2002年W杯でドイツが決勝へ進んだ道程は、守りでオリバー・カーン、攻撃でミヒャエル・バラックが輝いた。グループリーグではアイルランド戦（1-1）とカメルーン戦（2-0）でアシストを記録。トーナメントでもバラックが「Xファクター」として、カーンがゴールマウスを守った。 準々決勝のアメリカ戦で25歳のMFは1-0の決勝点をマーク。準決勝の韓国戦でも決勝点を奪った。

24年後の北米大会では、ジュード・ベリンガムがイングランドに同じ影響をもたらしている。バラックと似たタイプのベリンガムは、ベスト16のメキシコ戦（3-2）で重要なゴールを奪う貪欲さを示した。 メキシコ戦で2得点、ノルウェーとの延長戦（2-1）でも1得点を挙げるなど、レアル・マドリードの10番は得点を重ねている。今大会のベリンガムは、イングランドがバラックに捧げるオマージュだ。

  • 島民は安堵している。ベリンガムは2002年のバラックと同じ運命を免れるだろう。 ドイツの伝説的背番号13は、準決勝で決勝点を挙げる直前に警告を受け、ブラジルとの決勝（0-2で敗北）をイエローカード累積で欠場した。試合後、バラックがいれば勝てたはずだと国内では多くの人が悔やんだ。

    ベリンガムが今大会でイエローカードにより出場停止になることはない。ノルウェー戦で警告を受けていれば準決勝の出場停止の危機があったが、それは免れた。準々決勝後にイエローカードはリセットされるため、以後の試合を欠場する可能性はない。 理想を言えば、1966年以来となる2度目の優勝へチームを導きたい。

    灼熱のマイアミでの準々決勝では、元ドルトムントの彼が勝利の原動力となった。 「まさに世界クラスだ」と、かつてBVBでチームメイトだったマッツ・フンメルスはMagentaTVの解説で土曜日のベリンガムの同点ゴールを称えた。レアル・マドリードのスターは前半アディショナルタイム、ノルウェーのペナルティエリアで鮮やかなドリブルから左足でネットを揺らし、GKオージャン・ナイランドにチャンスを与えなかった。

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    トーマス・トゥヘル監督体制下のイングランド代表で、ジュード・ベリンガムは当初不可欠な存在ではなかった。

    「彼はイングランドを背負っている」――メキシコとのラウンド16戦直後、スカイ・スポーツの解説者で元イングランド代表のゲイリー・ネヴィルはベリンガムをこう称えた。「ハリー・ケインとともに素晴らしい活躍だが、ベリンガムは別次元だ。いくら褒めても足りない。」

    準決勝進出へはケインとともに不可欠だったが、最近はベリンガムが一段抜けている。ノルウェー戦の延長開始早々の2－1の決勝弾が象徴的だ。 ナイランドのミスを即座に捉え、右足で冷静にネットを揺らした。ヘディング、左足、右足と、フィニッシュのバリエーションはバラックを思わせる。

    現在23歳の彼は大会通算6得点をマークし、イングランドにとって不可欠な存在になった。W杯前はそれが当然ではなかったが、今は昔の話だ。 だが、トーマス・トゥヘル監督との関係はいつも良好だったわけではない。昨夏、セネガルとの親善試合で1－3で負けた際、ベリンガムが怒りを露わにしたことを受け、トゥヘル監督は彼を強く批判し、話題になった。

    その鋭さは時に武器になるが、「相手やチームの目標に向けるべきで、チームメイトや審判への威圧や過剰な攻撃性になってはならない」とトゥヘル監督はtalkSPORTで語った。 その後、肩の手術で2025年9月の代表戦を欠場した。

    10月のW杯予選でも招集せず、理由は試合経験不足だと説明した。 注目すべきは、ベリンガムが欠場した9月の試合で、トゥヘルがチーム全体の雰囲気、特にベンチメンバーの姿勢を称賛したことだ。さらに、仮にベリンガムが完全に回復していても招集されなかった可能性があると述べた。「その場合は判断の根拠は異なるが、おそらく同じ決断をしていた」とトゥヘルは語った。

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026年W杯：ノルウェー戦の接戦後、トゥヘル監督がチームを批判も、選手のメンタリティは非難せず。

    イギリスのメディアはトゥヘルがベリンガムを起用しなかったことを厳しく批判していたが、1か月後には、このドイツ人監督が同MFのやる気をうまく引き出したとして称賛されることになった。2025年11月、ベリンガムは代表に復帰し、セルビア戦（2-0）で途中出場して印象的なプレーを見せた。 ガーディアン紙は「トゥヘルは目的を達成した。権力闘争であれ、裏工作であれ、ベリンガムを鼓舞しただけであれ」と伝えた。

    それでもベリンガムがW杯でレギュラーになるかは長らく不透明だった。アストン・ヴィラのモーガン・ロジャースが台頭し、10番のポジションには彼の方が適任とトゥヘルが判断した時期もあった。さらにベリンガムはレアル・マドリードで怪我に悩まされる厳しいシーズンを過ごしていた。

    それでもトゥヘルは最終的にベリンガムに全幅の信頼を寄せた。5月にマドリードで直接会談し、細部まで話し合って懸念を解消。ベリンガムは監督を説得し、W杯での重要役割を勝ち取った。

    代表54試合を戦うベリングハムは、その期待に応えている。 さらに、トゥヘルが定めたポジションの細かい指示も彼を後押ししている。今回のW杯では、ベリンガムは過去2大会より攻撃エリアでプレーする時間が大幅に増えている。トゥヘルはゴール近くで彼の直感を生かす自由を与え、ベリンガムはノルウェー戦の2得点をはじめ、その信頼に応えている。

    最後に2002年との共通点を挙げよう。バラック率いるドイツも常に輝いたわけではないが、ラウンドを重ねるごとに粘り強く戦った。イングランドの準決勝への道も同様に険しく、ノルウェー戦では一時大きな苦戦を強いられた。「今日は自分たちで状況を難しくしてしまった」と120分を戦い終えたトゥヘル監督は語った。 「結果は素晴らしい。ベスト4に残れたのは最高だ。しかし、パフォーマンスには満足していない。」

    率直な言葉だ。ただ、チームのメンタリティを問われるとトゥヘルは譲らなかった。「試合後にメンタリティを語るのか？ あれがメンタリティだ」と献身的に戦った選手たちを擁護。そのとき彼の頭に浮かんでいたのは、ベリンガムだった。


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