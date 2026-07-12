イギリスのメディアはトゥヘルがベリンガムを起用しなかったことを厳しく批判していたが、1か月後には、このドイツ人監督が同MFのやる気をうまく引き出したとして称賛されることになった。2025年11月、ベリンガムは代表に復帰し、セルビア戦（2-0）で途中出場して印象的なプレーを見せた。 ガーディアン紙は「トゥヘルは目的を達成した。権力闘争であれ、裏工作であれ、ベリンガムを鼓舞しただけであれ」と伝えた。

それでもベリンガムがW杯でレギュラーになるかは長らく不透明だった。アストン・ヴィラのモーガン・ロジャースが台頭し、10番のポジションには彼の方が適任とトゥヘルが判断した時期もあった。さらにベリンガムはレアル・マドリードで怪我に悩まされる厳しいシーズンを過ごしていた。

それでもトゥヘルは最終的にベリンガムに全幅の信頼を寄せた。5月にマドリードで直接会談し、細部まで話し合って懸念を解消。ベリンガムは監督を説得し、W杯での重要役割を勝ち取った。

代表54試合を戦うベリングハムは、その期待に応えている。 さらに、トゥヘルが定めたポジションの細かい指示も彼を後押ししている。今回のW杯では、ベリンガムは過去2大会より攻撃エリアでプレーする時間が大幅に増えている。トゥヘルはゴール近くで彼の直感を生かす自由を与え、ベリンガムはノルウェー戦の2得点をはじめ、その信頼に応えている。

最後に2002年との共通点を挙げよう。バラック率いるドイツも常に輝いたわけではないが、ラウンドを重ねるごとに粘り強く戦った。イングランドの準決勝への道も同様に険しく、ノルウェー戦では一時大きな苦戦を強いられた。「今日は自分たちで状況を難しくしてしまった」と120分を戦い終えたトゥヘル監督は語った。 「結果は素晴らしい。ベスト4に残れたのは最高だ。しかし、パフォーマンスには満足していない。」

率直な言葉だ。ただ、チームのメンタリティを問われるとトゥヘルは譲らなかった。「試合後にメンタリティを語るのか？ あれがメンタリティだ」と献身的に戦った選手たちを擁護。そのとき彼の頭に浮かんでいたのは、ベリンガムだった。



