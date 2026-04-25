「彼には結果を出してほしい」――ミケル・アルテタ監督は怪我から復帰したブカヨ・サカに、優勝争いの佳境でアーセナルに貢献するよう期待を寄せた。

アルテタ監督は、金曜の練習で24歳のエースウインガーが非常に上機嫌だったと明かし、彼がチームで最も影響力があると強調した。監督は、彼が先発したリーグ戦の73％でアーセナルが勝利している好調を取り戻すと期待している。

アルテタは、大舞台で結果を出すことを期待されるサカについてこう語った。「ブカヨはここ数年で我々が擁した最も影響力のある選手の一人だ。勝負所で勝利をもたらすプレーをする選手であり、チームにとって不可欠だ。今は彼をうまく起用したい」