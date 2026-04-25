Getty Images Sport
翻訳者：
「彼には結果を出してほしい」――ミケル・アルテタ監督は怪我から復帰したブカヨ・サカに、優勝争いの佳境でアーセナルに貢献するよう期待を寄せた。
タリスマンが終盤戦に復帰
アーセナルは、土曜日のホームゲーム・ニューカッスル戦にサカが復帰見込みで大きな朗報を得た。イングランド代表の彼はカラバオ杯決勝以来、アキレス腱の怪我で離脱。その間チームは5試合1勝と苦戦した。2連敗中のアーセナルにとって、彼の復帰は順位表で後退を止める好機となる。
- Getty Images Sport
魔法のような瞬間を期待して
アルテタ監督は、金曜の練習で24歳のエースウインガーが非常に上機嫌だったと明かし、彼がチームで最も影響力があると強調した。監督は、彼が先発したリーグ戦の73％でアーセナルが勝利している好調を取り戻すと期待している。
アルテタは、大舞台で結果を出すことを期待されるサカについてこう語った。「ブカヨはここ数年で我々が擁した最も影響力のある選手の一人だ。勝負所で勝利をもたらすプレーをする選手であり、チームにとって不可欠だ。今は彼をうまく起用したい」
行動こそが重要
残り5試合でアーセナルとシティは勝ち点と得失点差で並んでいる。アルテタ監督は心理的な駆け引きよりピッチでのパフォーマンスで優勝を証明せよと選手に求めた。
外野の雑音を気にせず、エミレーツ・スタジアムで目の前の仕事に集中しよう。言葉や感情ではなく、明日ピッチで結果を出すことだけが重要だ。それ以外には何もない。 我々はそれに向けた適切な状況を作り出し、最終的にはピッチ上で結果を出さなければならない。」
- (C)Getty Images
度胸の試練
アーセナルは、FAカップでマンチェスター・シティが不在の間に2試合を戦い、そのチャンスを最大限に活かす必要がある。過去6試合で4敗、4月という月にも歴史的に弱いアーセナルにとって、ニューカッスル戦の勝利は必須だ。直近11試合で8敗しているマグパイズを相手に、ガンナーズは優勝争いに残るための肉体的・精神的な強さを示さなければならない。