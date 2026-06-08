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「彼には紛れもない天才の素質がある」――PSGのスター選手がマンチェスター・シティのプレイメーカーの影響力を称賛し、フランス代表のチームメイトたちを感嘆させている
今シーズンのチェルキの活躍
チェルキはプレミアリーグに移籍後、個人で輝いたシーズンを経て称賛を受けた。 22歳の彼はペップ・グアルディオラ率いるチームの攻撃の要となり、リーグ・アンで長年期待されてきた才能をイングランドのフィジカルと戦術にも適応させた。デビューシーズンには公式戦52試合で10ゴール15アシストを記録した。
先週末のフランス代表親善試合（コートジボワール戦）でも先発し、チームが逆転される前に得点を挙げるなど存在感を示した。
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ザイール＝エメリー、シェルキの卓越した技術力を称賛
パリ・サンジェルマンのMFウォーレン・ザイール＝エメリーは、マンチェスター・シティのシェルキについて「まさに非凡」と絶賛した。20歳の彼は『Telefoot』のインタビューで、トレーニングや試合で元リヨンのスターを見るチーム全体の印象を語った。
「彼に感銘を受けているのは僕だけじゃない。多くの人を驚かせるよ。ときどき、彼自身も何をしているのか分からないような動きをする。まさに天才だ！ライヤンのような選手がいるなら、彼にボールを渡すべきだ。彼は常に決定的なプレーをする。本当に素晴らしい選手なんだ」とPSGのMFは語った。
個人部門での表彰
シェルキは守備を崩し、得点を挙げる活躍でプレミアリーグの個人最高賞の候補に入った。
チームメイトのアーリング・ハーランドと共に、2025-26シーズンPFA年間最優秀選手賞の最終候補に入った。ブルーノ・フェルナンデスやデクラン・ライスといった名手と肩を並べることは、彼が短期間で欧州サッカーの頂点に躍り出た証だ。
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デシャンと高まる期待
チームメイトから「天才」と呼ばれるシェルキだが、課題はディディエ・デシャン監督の下で定位置を確保することだ。代表6試合で2得点を挙げているものの、フランス代表は競争が激しく、同監督は戦術的な規律を厳しく求める。 2026年W杯を控え、このマンチェスター・シティのプレイメーカーには、その「天才」ぶりをクラブと代表の両方でタイトル獲得へと結びつけるというプレッシャーがかかっている。