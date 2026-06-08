「彼には紛れもない天才の素質がある」――PSGのスター選手がマンチェスター・シティのプレイメーカーの影響力を称賛し、フランス代表のチームメイトたちを感嘆させている

チェルキはプレミアリーグに移籍後、個人で輝いたシーズンを経て称賛を受けた。 22歳の彼はペップ・グアルディオラ率いるチームの攻撃の要となり、リーグ・アンで長年期待されてきた才能をイングランドのフィジカルと戦術にも適応させた。デビューシーズンには公式戦52試合で10ゴール15アシストを記録した。

先週末のフランス代表親善試合（コートジボワール戦）でも先発し、チームが逆転される前に得点を挙げるなど存在感を示した。