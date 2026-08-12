メスリエの北ロンドン入りは、ダビド・ラヤとケパ・アリサバラガの経験豊富な控えを確保することが狙いだったが、スタックは、この26歳が第3GKという役割に移ったのは誤りだったと考えている。エランド・ロードで6年を過ごし、リーズ・ユナイテッドで215試合に出場したメスリエは、契約満了後にアーセナルへ加入した。しかしスタックは、この移籍が選手としての向上心とハングリー精神の低下を示していると感じている。

スタックは、現プレミアリーグ王者にスカッド要員として加わるというこのフランス人の決断について語る中で、元ロリアン所属選手が選んだキャリアの道筋に困惑を示した。「私は彼に疑問を抱いている。本当にそのGKには疑問を抱いている」と、元GKは『Metro』に語った。「そう言う理由は、彼にはプレミアリーグでの経験があり、プレミアリーグで数え切れないほどの試合に出場してきたし、豊富な経験もある。リーズにも何年いたか分からないくらい長く在籍していた。

「彼は本当に多くの試合に出てきたし、もしかすると試合に出て自分にプレッシャーをかける、そういう燃えるような欲求がもうないのかもしれない。もしかすると、彼が求めているのはそういうことなのかもしれない。

「だが、メスリエほどのクオリティーを持つ選手が、ほとんど白旗を上げるような形で第3GKになる決断をしたことには驚いている」



