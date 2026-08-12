AFP
翻訳者：
「彼には疑問を抱く」 今夏の衝撃移籍後、移籍の判断ミスでアーセナル新加入選手に批判
スタックが野心の欠如に疑問呈す
メスリエの北ロンドン入りは、ダビド・ラヤとケパ・アリサバラガの経験豊富な控えを確保することが狙いだったが、スタックは、この26歳が第3GKという役割に移ったのは誤りだったと考えている。エランド・ロードで6年を過ごし、リーズ・ユナイテッドで215試合に出場したメスリエは、契約満了後にアーセナルへ加入した。しかしスタックは、この移籍が選手としての向上心とハングリー精神の低下を示していると感じている。
スタックは、現プレミアリーグ王者にスカッド要員として加わるというこのフランス人の決断について語る中で、元ロリアン所属選手が選んだキャリアの道筋に困惑を示した。「私は彼に疑問を抱いている。本当にそのGKには疑問を抱いている」と、元GKは『Metro』に語った。「そう言う理由は、彼にはプレミアリーグでの経験があり、プレミアリーグで数え切れないほどの試合に出場してきたし、豊富な経験もある。リーズにも何年いたか分からないくらい長く在籍していた。
「彼は本当に多くの試合に出てきたし、もしかすると試合に出て自分にプレッシャーをかける、そういう燃えるような欲求がもうないのかもしれない。もしかすると、彼が求めているのはそういうことなのかもしれない。
「だが、メスリエほどのクオリティーを持つ選手が、ほとんど白旗を上げるような形で第3GKになる決断をしたことには驚いている」
- Getty Images Sport
エミレーツで高まる育成面への懸念
選手本人の個人的な動機はさておき、スタックはこの補強がアーセナルのアカデミーの現状について何を示しているのかを懸念している。メスリエの加入は、すでにクラブの若手有望株にも波及効果を及ぼしており、とりわけ20歳のトミー・セットフォードは、他クラブで定期的な出場機会を確保するため、期限付き移籍で退団するとみられている。スタックは、内部で解決策があるはずなのに、クラブが第3GKを外部に求めるべきなのかについて依然として納得していない。
「いいか、彼は経験豊富だが、実際に使う可能性は極めて低い」とスタックは付け加えた。「私の疑問は、アーセナル・フットボール・クラブにはそれができる別のGKがいないのか、ということだ。
「クラブは何をしているんだ。GKをまったく育てられていないじゃないか。ひたすらGKを獲得し続けている。いったいいつになれば、アーセナルのGKが出てくるんだ。ブレイクスルーとまでは言わない。私が話しているのは、第3GKになれる選手のことだ」
メスリエはタイトル獲得に集中
元選手たちから批判を受けながらも、メスリエはクラブがプレミアリーグ王座の防衛を目指す中で、アルテタのプロジェクトの一員であることへの興奮を変わらず口にしている。リーズで昇格も、ダニエル・ファルケの下で構想外となる厳しい現実も経験したこのフランス人は、ヨークシャーでの困難な最後の1年を過去のものにしたいと強く望んでいる。すでにチームにも溶け込んでおり、今月初めにはジローナとのプレシーズン親善試合でデビューを果たした。
このGKは、首都への移籍がイングランドサッカーの頂点を意味すると考えており、自身のトロフィーコレクションにメダルを加える決意を固めている。「本当にうれしい。チャンピオンチームに加わったばかりなので、自分にとって素晴らしい日だ。自分にとってアーセナルはイングランドで最も大きなクラブだ。アーセナルに加わることができて、とてもうれしいし、とても誇りに思う。このエンブレムへの愛情を示すのが待ちきれないし、このチームでタイトルを勝ち取るのも待ちきれない。なぜなら、このクラブは何度も何度もタイトルを掲げる必要があるクラブだからだ」と、メスリエはクラブ公式サイトに語った。
- Getty Images Sport
タイトル争いへの期待は依然として高い
GKをめぐる状況が議論を呼んでいる一方で、スタックは来季のアーセナル全体の勝算についてははるかに前向きな見方を示している。クラブは移籍市場で積極的に動いており、最新の目玉補強としてブルーノ・ギマランイスを加えたほか、ピエロ・インカピエ、クリストス・ツォリスも確保した。このトップチームへの投資によって、スタックはマンチェスター・シティやリヴァプールといったライバルの挑戦を退けながら、アーセナルが打ち破るべきチームになると確信している。
「間違いなく、アーセナルが優勝する」とスタックは自信を持って予想した。「昨季を経て、アーセナルは大きな勢いに乗ると思うし、今はもう長年の重圧から解放された状況だと思う。
「彼らは最高の高揚感とともにシーズンに入っていくだろうし、ギマランイスの加入、そしておそらくここから開幕までにさらに補強があることを考えれば、間違いなく戦力は強化されると思う。
「アーセナルが優勝すると私は見ている。ただ、マンチェスター・シティとの接戦になると思う。シティはそのすぐ後ろにつけるはずだ」
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