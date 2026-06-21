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「彼には本当に惚れ込んでいる」――2026年ワールドカップでスペインがサウジアラビアに大勝した一因となったラミン・ヤマルに、ウェイン・ルーニーが絶賛を送った。
ヤマルが世界の舞台で輝きを放つ
コンディション不安でカーボベルデ戦は19分のみ出場だったヤマルは、日曜日の試合で先発した。18歳のウインガーはサウジアラビア戦開始10分で先制し、4－0の勝利に貢献。自身初のW杯ゴールで代表27試合7ゴール目とした。
スペインが3－0とリードしたハーフタイムに交代したが、これは負担軽減のための予定された采配だった。解説のルーニーは、この若きフォワードへの敬意と驚異的な影響力を隠さなかった。
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ルーニーが絶賛
元マンチェスター・ユナイテッドでイングランド代表ストライカーのルーニーは、このウインガーの卓越したパフォーマンスを分析しながらも、その成熟度に驚嘆し、純粋な喜びを露わにした。BBCのインタビューでは「彼は本当に大好きで、見るだけで笑顔になる。彼がプレーする姿は純粋に楽しい」と語った。 「スペイン代表での彼の存在感は大きい。若いチームに自信を与えている。16歳でユーロを制し、 now 18歳となった彼はさらに成熟し、ピッチ上の仲間全員に『このW杯を勝ち抜ける』という確信をもたらしている」
スペインの模範となる
ルーニーは、ヤマルが攻撃面で輝いただけでなく、試合中に見せた献身的な守備にも感銘を受けた。「18歳にして、ピッチでチームメイトに安心感を与えられるのは素晴らしい」と語った。 「彼のように後ろへ戻ってチームを助ける大物選手がいると、チーム全体に与える影響は計り知れない。他の選手も『守備で戻るスーパースターがいる』と感じ、たとえ気が進まなくても同じように行動するだろう。」
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ヤマルの今後はどうなるのか？
この重要な勝利でスペインはグループHの首位に立った。勢いを維持し、6月27日（土）のウルグアイ戦へ準備を進める。この試合はグループ首位を確定する決定戦になる可能性がある。