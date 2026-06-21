コンディション不安でカーボベルデ戦は19分のみ出場だったヤマルは、日曜日の試合で先発した。18歳のウインガーはサウジアラビア戦開始10分で先制し、4－0の勝利に貢献。自身初のW杯ゴールで代表27試合7ゴール目とした。

スペインが3－0とリードしたハーフタイムに交代したが、これは負担軽減のための予定された采配だった。解説のルーニーは、この若きフォワードへの敬意と驚異的な影響力を隠さなかった。