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「彼には本当に好感を持っている」――ウェイン・ルーニーは、アーセナルがプレミアリーグとチャンピオンズリーグの2冠目前にある「主な理由」はヴィクトル・ジョケレスにあると断言した。
ルーニー、アーセナルの優勝争いでのギョケレスの貢献を強調
ルーニーは、今シーズン国内リーグと欧州カップ戦の2冠を狙うアーセナルで、ギョケレスが重要な役割を果たしていると指摘する。アーセナルは22年ぶりのプレミアリーグ制覇とチャンピオンズリーグ優勝を目指す。このストライカーは今夏、6400万ポンドの移籍金でスポルティングCPから加入した。
序盤は苦戦したが、最近は得点感覚を取り戻し、攻撃陣の要になっている。現在全大会通算21得点をマーク。これはデビューシーズンに20得点を達成したクラブレジェンド、ティエリ・アンリとイアン・ライトに並ぶ記録だ。
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ルーニーがアーセナルFWを高く評価する理由を説明する。
スカイベットの番組『The Overlap EFL Fan Debate』に出演したルーニーは、今シーズン序盤に批判を受けたにもかかわらず、ギョケレスへの支持を擁護した。
「シーズン最初から言ってきたし批判も受けたが、私は彼を本当に気に入っている」とルーニーは語った。「彼がアーセナルにもたらすのは、ディフェンダーを引きつけること。相手を守備に追いやり、チャネルを走り抜ける」
「さらに、最近はその動きがエベレチ・エゼやブカヨ・サカにスペースを生み出している。センターバックが1人または2人彼をマークし、サイドバックもカバーに出ると、裏に大きなスペースが生まれる。そこに素早くボールを送り込めば、味方が自由に動き出せるのだ。」
なぜギョケレスがアーセナルにとっての「欠けていたピース」になり得るのか
得点ランキングではマンチェスター・シティのアーリング・ハーランドに16ゴール差をつけられているが、ギョケレスの戦術的価値は高く評価されている。ルーニーは、その影響力がアーセナルが主要タイトルを獲得する上で決定的な要因になると見ている。
「ここ数週間、彼はさらに影響力を示している。もしアーセナルがリーグとCLで優勝すれば、彼こそが原動力になるだろう。なぜなら、アーセナルはここ数年、まさにその部分が不足していたからだ」と付け加えた。
- AFP
アーセナルは、リーグ優勝と欧州カップ戦の行方を左右する重要な数週間を迎える。
アーセナルは22年ぶりのプレミアリーグ優勝まであと2勝。残りはホームでバーンリー、アウェイでクリスタル・パレス戦だ。さらに5月30日、ブダペストでのチャンピオンズリーグ決勝ではパリ・サンジェルマンと対戦し、ジョケレスはデビューシーズンを有終の美で飾るチャンスを迎える。