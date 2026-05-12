「彼には本当に好感を持っている」――ウェイン・ルーニーは、アーセナルがプレミアリーグとチャンピオンズリーグの2冠目前にある「主な理由」はヴィクトル・ジョケレスにあると断言した。

スカイベットの番組『The Overlap EFL Fan Debate』に出演したルーニーは、今シーズン序盤に批判を受けたにもかかわらず、ギョケレスへの支持を擁護した。

「シーズン最初から言ってきたし批判も受けたが、私は彼を本当に気に入っている」とルーニーは語った。「彼がアーセナルにもたらすのは、ディフェンダーを引きつけること。相手を守備に追いやり、チャネルを走り抜ける」

「さらに、最近はその動きがエベレチ・エゼやブカヨ・サカにスペースを生み出している。センターバックが1人または2人彼をマークし、サイドバックもカバーに出ると、裏に大きなスペースが生まれる。そこに素早くボールを送り込めば、味方が自由に動き出せるのだ。」