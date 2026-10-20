2024年7月、サルミエントに1-0で勝利した試合で、若手選手がリーベル・プレートのトップチームで初ゴールを挙げるのを見たデミチェリスは、クラブ幹部に対し、同じアカデミー出身選手のイングランド移籍で合意した移籍金を上回る額に契約解除金を設定するよう求めたという。

記録的な額を要求するようクラブ首脳陣に働きかけた経緯を明かし、同選手が現在セリエAでプレーしていることを支持したデミチェリスは、こう続けた。「首脳陣は彼の状況を把握していた。当時、私たちはクラウディオ・エチェベリをマンチェスター・シティに売却しており、彼の契約解除金も同額にすることを考えていた。だが、私は反対した。フランコはレアル・マドリーでプレーする選手になると思っていたからだ。それからクラブは彼の代理人と素晴らしい仕事をし、アルゼンチンのサッカー界では前例のない契約解除金を設定した。そして最終的に、アルゼンチン史上最高額の売却となった。

「彼の能力にも人間性にも疑いはない。レアル・マドリーは誰かを待ってはくれない。彼は今のところ、出場機会を得るために（イタリアへ）行くことを決めた。だが、彼が人間性、フィジカル面と技術面の質のいずれにおいても、あのクラブにふさわしい選手であることに、私はまったく疑いを持っていない」