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「彼には時間が必要だ」デミチェリス、フィオレンティーナへの期限付き移籍にもかかわらずマスタントゥオーノはレアル・マドリー向きと強調
かつての恩師がアルゼンチンの逸材を後押し
デミチェリス監督は、かつてリーベル・プレートで指導したマスタントゥオーノについて、フィオレンティーナへの一時的な移籍にもかかわらず、レアル・マドリーで活躍できるだけのパーソナリティー、フィジカル、技術を備えていると確信している。デミチェリス監督は2024年1月、当時16歳のMFをトップチームでデビューさせ、その後、レアル・マドリーが2025年8月に移籍金4500万ユーロで獲得した。現在19歳のマスタントゥオーノは、今季イタリアへ移籍した。トップチームで継続的に出場する機会を求めてのことだ。
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欧州への適応には辛抱強い取り組みが必要
17歳でアルゼンチンA代表の公式戦に出場した史上最年少選手となっていた司令塔は、2025年8月20日のオサスナ戦で、68分にブラヒム・ディアスとの交代で出場し、サンティアゴ・ベルナベウでのデビューを果たした。アルゼンチンサッカー史上最高額の移籍選手として加入し、2031年6月までの6年契約を結んだものの、欧州サッカーの最高レベルに適応するには時間が必要だ。
デミチェリスは月曜日に行われたオンラインでのメディアとの円卓会見で、10代のフランコがプロで飛躍するまでの経緯を振り返り、時間が必要だと強調した。ESPNアルゼンチンが伝えたところによると、次のように語っている。「彼には時間が必要だ。欧州のトップクラブに加入し、その後成功を収めた南米出身選手たちの歩みを振り返らなければならない。サンティアゴ・ソラーリやゴンサロ・イグアインも、世界最大級、あるいは世界最大のクラブに適応するには時間が必要だった。あれほど若ければ、なおさらだ。
「フランコが16歳でデビューしたのは、魔法のおかげではない。そこに至るまでには素晴らしい経緯がある。私は彼本人、リーベルの幹部、そして彼の両親と話し、これから起こることへの準備ができているかを確かめるとともに、彼の契約状況も把握しようとした。フィジカル面では日々、上位3～5人に入る選手だった。特に回復力が優れていた。それに加え、期待に応えるための個性と気質も備えていた。シャビ・アロンソ（レアル・マドリー）も、初めて彼に会ったとき、その個性に気づいたと思う」
記録的な契約解除条項が予見していた偉大さ
2024年7月、サルミエントに1-0で勝利した試合で、若手選手がリーベル・プレートのトップチームで初ゴールを挙げるのを見たデミチェリスは、クラブ幹部に対し、同じアカデミー出身選手のイングランド移籍で合意した移籍金を上回る額に契約解除金を設定するよう求めたという。
記録的な額を要求するようクラブ首脳陣に働きかけた経緯を明かし、同選手が現在セリエAでプレーしていることを支持したデミチェリスは、こう続けた。「首脳陣は彼の状況を把握していた。当時、私たちはクラウディオ・エチェベリをマンチェスター・シティに売却しており、彼の契約解除金も同額にすることを考えていた。だが、私は反対した。フランコはレアル・マドリーでプレーする選手になると思っていたからだ。それからクラブは彼の代理人と素晴らしい仕事をし、アルゼンチンのサッカー界では前例のない契約解除金を設定した。そして最終的に、アルゼンチン史上最高額の売却となった。
「彼の能力にも人間性にも疑いはない。レアル・マドリーは誰かを待ってはくれない。彼は今のところ、出場機会を得るために（イタリアへ）行くことを決めた。だが、彼が人間性、フィジカル面と技術面の質のいずれにおいても、あのクラブにふさわしい選手であることに、私はまったく疑いを持っていない」
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フィレンツェでの見事なスタートが勢いにつながる
2026-27シーズンをフィレンツェで過ごすという決断は、すでに実を結んでいる。マスタントゥオーノはセリエAでの最初の7試合で3ゴールを挙げた。来夏、スペインの首都に戻って先発の座を争うにあたり、イタリアのトップリーグで見せた好調なスタートを維持することが重要になる。一方、デミチェリスは今週のチャンピオンズリーグでマドリーと対戦するRBライプツィヒの準備を進めている。
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