AFP
翻訳者：
「彼には才能がある」――サッカーからNFLキッカーへ転身した米スターが、ハリー・ケインの第二のキャリアを後押し。
スポーツ間の究極の移行
イングランド代表の歴代最多得点者は、ヨーロッパでの現役生活を終えた後、NFLのキッカーになるという野望を語ってきた。
その夢に勢いをもたらしたのがオーブリーだ。彼は先日、ダラス・カウボーイズとNFLキッカー史上最高額となる2800万ドルの契約を結んだ。
talkSPORTのインタビューでは、オーブリーがバイエルン・ミュンヘンのストライカーがNFLで成功する可能性を絶賛。ケインへのアドバイスとして「ゴールを決め続けろ。彼はサッカー、いやフットボール界のレジェンドになれる」と語った。 彼は素晴らしいシュート力を持っている。その能力は年齢を重ねても衰えないだろうし、本人が望めば才能は十分だ。イングランドのトップゴールスコアラーであることに比べれば刺激的ではないかもしれないが、だから、できる限り続けてほしいね。」
- Getty Images Sport
イングランド代表キャプテンの年齢への懸念
才能は明らかだが、オーブリーはケインにとって最大の障害は年齢だと警告した。このストライカーは7月に33歳となり、現在アリアンツ・アレーナでの契約延長を協議中だ。NFLチームは、キッカーのような専門ポジションでも若さを重視する。
「でも、本気なら絶対にできる。ただ、あまり年齢を重ねていないことを願うよ。サッカーを辞める頃にはもう結構な年齢だろうし、NFLのチームはスターターとして起用するには年を取りすぎたキッカーは好まないからね」
ソフトウェアエンジニアからNFLスターへ
オーブリーの経歴はケインにとって理想的な手本だ。2018年にUSLのベツレヘム・スティールから解雇された後、オーブリーはプロスポーツから一時離れ、ソフトウェアエンジニアとして働いた。しかしその後、自主トレーニングでキッカーとしての道を切り開いた。カウボーイズへの道のりは型破りで、実験的リーグUSFLでのプレーを経て、ようやくダラスでチャンスを掴んだ。
「2017年にドラフト指名されMLSで1年プレーしたが公式戦デビューはできなかった。セカンドチームを経てUSLで1シーズン過ごした」とオーブリーは語る。「そこそこ結果は出たが、その時点でサッカーを辞め、ソフトウェアエンジニアとして働き始めた。3年間続けた。 それでもキッカーになるためのトレーニングは続けていました。チャンスさえあればやれる自信はありましたが、そのチャンスが永遠にこないのではないかと悩んだ時期もあります。しかしアメリカでは新しいスポーツリーグが生まれやすく、実験的なUSLが誕生したことで2部リーグ相当のUSFLでプレーする機会を得ました。」
- AFP
現在の焦点はワールドカップでの栄冠
NFL移籍が噂される前、ケインは2026年W杯でトーマス・トゥヘル率いるイングランド代表の活躍に集中していた。しかし、ミズーリ州で起きた不審な車両侵入事件が準備を妨げている。警察は2容疑者を逮捕。盗まれた品にはケインの特注スパイクも含まれるという。
ピッチ外の騒動やNFL移行の噂にもかかわらず、彼の最優先事項は母国にタイトルをもたらすことだ。