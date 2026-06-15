「彼には才能がある」――サッカーからNFLキッカーへ転身した米スターが、ハリー・ケインの第二のキャリアを後押し。

オーブリーの経歴はケインにとって理想的な手本だ。2018年にUSLのベツレヘム・スティールから解雇された後、オーブリーはプロスポーツから一時離れ、ソフトウェアエンジニアとして働いた。しかしその後、自主トレーニングでキッカーとしての道を切り開いた。カウボーイズへの道のりは型破りで、実験的リーグUSFLでのプレーを経て、ようやくダラスでチャンスを掴んだ。

「2017年にドラフト指名されMLSで1年プレーしたが公式戦デビューはできなかった。セカンドチームを経てUSLで1シーズン過ごした」とオーブリーは語る。「そこそこ結果は出たが、その時点でサッカーを辞め、ソフトウェアエンジニアとして働き始めた。3年間続けた。 それでもキッカーになるためのトレーニングは続けていました。チャンスさえあればやれる自信はありましたが、そのチャンスが永遠にこないのではないかと悩んだ時期もあります。しかしアメリカでは新しいスポーツリーグが生まれやすく、実験的なUSLが誕生したことで2部リーグ相当のUSFLでプレーする機会を得ました。」